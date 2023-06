Varėna kviečia pasitikti vasarą: pramogos lauks visame rajone

Praėjusiais metais, neslepia Varėnos rajono meras Algis Kašėta, į renginį sugužėjo ne tik vietiniai gyventojai, tačiau ir svečiai iš kitų miestų.

„Praėjusiais metais renginys sulaukė daug dėmesio. Šventėje dalyvavo ne tik vietos gyventojai, bet ir gausus būrys svečių iš kitų Lietuvos miestų: Vilniaus, Alytaus, Kauno, Druskininkų ir kt. Šventėje teko sutikti ir iš svečių šalių atostogauti grįžusių lietuvaičių“, – sakė meras.

Tiesa, šiemet žmonių išvysti tikimasi dar daugiau – tarp daugybės šventėje laukiančių pramogų kuo susivilioti ras kiekvienas.

Pramogos visame rajone

Norintys pirmąjį vasaros savaitgalį pradėti aktyviai, tikrai neliks nusivylę – jūsų laukia geolokacinis žaidimas „(Ne)grybauk Varėnoje“, kuriame galėsite laimėti ir puikius prizus, bei ekskursijos Dzūkijos nacionaliniame parke.

Marcinkonyse, norintys įsigyti suvenyrų, galės užsukti į turgelį, o tiek didžiuosius, tiek mažuosius keliautojus tikrai sudomins kelionė su ornitologu bei paukščių stebėjimas. Programoje rasite ir ekskursiją po vieną didžiausių kaimų Lietuvoje – Marcinkonis, gamtos pažinimo išvyką į unikalų Čepkelių raisto mokomąjį taką, amatų mokymus ir etnokultūros pamoką.

Norinčius prisiliesti prie istorijos ir geriau susipažinti su Dzūkija atviromis durimis ir visiškai nemokamai pasitiks Merkinės krašto muziejus, Perlojos istorijos muziejus bei V. Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus. Lankytojų lauks ir unikali Anzelmo Matučio drevė-muziejus, Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės bei Marcinkonių lankytojų centrai.

Tačiau tai – dar ne viskas. Didžiausiame visoje Lietuvoje, Varėnos rajone, pramogos vyks kone visur, kur benuvyktumėte – įvairias edukacijas bei pramogas bus galima rasti ir Krūminiuose, Kriviliuose, Matuizose, Žilinuose, Valkininkuose, Dubičiuose.

Kviečia keliauti „Gamtos ritmu“

Varėna kviečia ne tik sutikti vasarą, bet ir keliauti gamtai draugišku ir nuotaikingu būdu – ypatingu „Pasakojančiu traukiniu“.

„Į šventę veš ypatingas „Pasakojantis traukinys“, kuris iš Vilniaus išvyks 10.20 val. maršrutu Vilnius–Varėna–Zervynos. Vasaros sezono atidarymo proga traukiniu kviečiama keliauti ne tik į Varėną, bet ir į neseniai lankytojams duris atvėrusį Stėgalių stumbryną Dzūkijos nacionaliniame parke, netoli Zervynų kaimo.

Kelionės metu keleiviams žadamos ne tik įdomios istorijos apie pirmąjį Lietuvoje geležinkelį, bet ir konkursai bei žygis Dzūkijos pušynais iki ten, kur jau įsikūrusi stumbrų banda“, – primena meras A.Kašėta.

Maždaug 100 ha plote įsikūrusio stumbryno gyventojai – didieji miško galiūnai – tikrai nepaliks abejingų, tačiau tie, kurie čia apsilankyti nuspręs kitą kartą, kelionę traukiniu galės baigti Varėnoje, kur nuo pat ryto šurmuliuos šventė.

Pramogos nuo ryto iki vakaro

Vasarą pasitikti nuo pat ryto kvies ne tik aplinkiniai kaimeliai, tačiau ir pati Varėna. 10.00 val. prasidės orientavimosi varžybos miško trasose, o 11.30 val. miestą drebins motociklininkų judėjimo „Pakeliui su vėju“ suvažiavimas ir sezono atidarymas, kurie 13.30 val. suks garbės ratą aplink miestą ir išvyks „(Ne)grybauk Varėnoje“ maršrutu. Nuo 12 val. iki pat 18 val. džiugins ir amatų mugė.

A. Kašėta taip pat sako, kad nusivylę tikrai neliks ir tie, kurie į šventę atvyks alkani.

„Šventėje lauks gatvės maisto festivalis Varėnos miesto centre su „Pasaulio puodų“ įkūrėju, „Merkinės fabriko“ vadovu Vytaru Radzevičiumi, kuriame svečiai galės rinktis neapolietiškas picas, belgiškus blynus, jautienos mėsainius, vegetariškus ir veganiškus burgerius, patiekalus iš žvėrienos ir dar daug pasaulio gardumynų“, – vardija meras.

Tiesa, 13.30 val. Vytaras Radzevičius nuo puodų kiek atsitrauks ir kartu su Orijumi Gasanovu bei Vykintu Vaitkevičiumi miesto parko scenoje kalbėsis apie keliones. Be to, visai neseniai atnaujintame Varėnos legendų ir padavimų parke šurmulys vyks nuo pat ryto – čia mažųjų lauks pripučiami batutai, jodinėjimas žirgais bei kūrybinės dirbtuvės. Negana to, parke 14 val. atsiras ir daugiau keturkojų – įgūdžius demonstruos kinologų šunys.

Šeštadienio vakarą vainikuos itin garsiai suskambęs Dainų slėnis – čia galėsite pamatyti atlikėjų GJAN bei Gabrieliaus Vagelio koncertus, kuriuos apšildys grupės „Grūviai“ bei „Sidabro“. Tačiau net ir tada namo skubėti dar nereikės – norinčius šokti iki nakties 23 val. pasitiks diskoteka su Leonu Somovu.

Ką veikti Varėnoje rasite ir po šventės

A. Kašėta atvykusius ragina neskubėti važiuoti į namus net ir po šventės – specialūs apgyvendinimo pasiūlymai tikrai suvilios pasilikti, o Varėnos rajone pamatyti ir aplankyti, tikina meras, tikrai yra ką.

„Važiuodami per Senąją Varėną, sustokite prie Šv. archangelo Mykolo bažnyčios. Jos šventoriuje yra kuklus, skoningas paminklas, žymintis mūsų didžiojo menininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo vietą.

Taip pat siūlyčiau plaukti baidarėmis puikiomis mūsų upėmis – Grūda, Ūla, Merkiu ir pan., grožėtis nuostabiu gamtovaizdžiu, išlipti pasižvalgyti autentiškumą išsaugojusiuose kaimuose, pvz. Zervynose, Mančiagirėje, Žiūruose ir kt.“, – pasakoja A.Kašėta.

Pats, kaip istorikas, A.Kašėta neslepia dažniau lankantis istorinius objektus ir rekomenduoja pastarųjų neaplenkti net ir tiems, kurie istorija domisi mažiau.

„Domėjausi ir rašiau apie Lietuvos partizaninio karo istoriją, todėl mėgstu aplankyti vietas, susijusias su partizanų kovomis.

Rekomenduočiau aplankyti Liongino Baliukevičiaus-Dzūko, Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žuvimo vietas, Adolfo Ramanausko-Vanago vadavietę Kasčiūnų kaime ir kitas vietas, kurias esame gražiai įamžinę“, – sako meras.