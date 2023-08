Sklandytuvu Portugalijos pasiekti nebepavyks: S. Uždavinys priverstas baigti kelionę

„Sakalas Uždavinys leisdamasis į aikštelę pažeidė sklandytuvo važiuoklę ir patyrė nedidelę nugaros traumą. Deja, jis negali tęsti skrydžio per Europą. Siunčiame Sakalui apkabinimus ir meilę, linkime jam didžiausios sveikatos!

Komandos bendru sutarimu Algirdas ir Ignas tęsia skrydį per Europą“, – pranešė laikaski.lt.

Primename, kad rugpjūčio 11-ąją trys lietuvių pilotai pakilo į 4 tūkstančių kilometrų skrydį per Europą, siekdami iš Lietuvos iki Portugalijos nuskristi sklandytuvais be variklių. Pilotai tokiu būdu siekia paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 90-metį.

„Neramu, ar viskas pasiseks, kokie bus orai. Yra labai daug faktorių, kurie gali nulemti, kuria linkme skrydis pasisuks“, – prieš skrydį sakė A. Šimoliūnas.