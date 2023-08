Pirmieji Europoje: I. Bitinaitis ir A. Šimoliūnas perskrido Europą sklandytuvais be motoro

Rugpjūčio 11 dieną trys pilotai startavo iš Paluknio aerodromo. Nors startavo trise, aktorius Sakalas Uždavinys, įveikęs pusę kelionės atstumo, dėl nesėkmingo leidimosi nebegalėjo tęsti skrydžio.

Komandos kapitonas ir sklandytojas A. Šimoliūnas sakė, kad nors ir finišavo dviese, tačiau su S. Uždaviniu įveikta didelė dalis atstumo jį daro svarbia komandos dalimi.

„Mes kiekvieną dieną skridome į naują orą, niekada negrįždavome ten, iš kur pakilome. Taip yra žymiai sudėtingiau skraidyti nei įprastai savo regione. Skraidant vietovėse, kurias pažįsti, nors esant prastam orui, 400 km atstumą skrendi per daug nenutoldamas nuo savo aerodromo, per tą pačią oro masę, o kai maršrutas yra išsidėstęs linija, tai gaunasi, kad mes pereinam labai daug skirtingų reiškinių, kurie kartais būna visai netinkami sklandymui“, – apie skrydį kalbėjo Ignas Bitinaitis.

Finišas Portugalijoje

Po finišo pilotas A. Šimoliūnas sakė, kad vis dar sunku patikėti, jog perskrido Europą.

„Tempas visos kelionės metu buvo didelis, skridome beveik kiekvieną dieną, vis į priekį ir į priekį, sutikome labai daug žmonių, daug aerodromų aplankėme, sužinojom, kaip sklandymas Europoje gyvena. Turėjome tikslą nepasiduoti, keliauti toliau, nors ir kaip buvo sunku“, – mintimis dalijosi sklandytojas.

Sklandytojas I. Bitinaitis sakė, kad nuskristi į tikslą yra vienas dalykas, tačiau didžiausias pasiekimas yra pati kelionė.

„Buvo labai įdomi visa kelionė. Kiekviena diena buvo savaip žavi ir skirtinga. Man pirmiausia smagu, kad įgyvendinome šį projektą“, – po finišo kalbėjo jis.

Iki šiol Baltijos šalis per 1 dieną ir Juodąją jūrą Ukrainoje per 5 skrydžio dienas pasiekę sklandytojai, dabar į sąrašą gali įsirašyti ir skrydį per Europą, kurį įgyvendino per 12 skrydžio dienų. Nors iš viso kelionė truko 13 dienų, tačiau vieną dieną pilotai neskrido dėl blogų oro sąlygų.

Per dieną pilotai įveikdavo apie 200–500 km, ore praleisdami 3–5 val. Ilgiausias jų skrydis buvo nuo Sereso iki Puiverto aerodromo, Prancūzijoje. Tądien pilotai įveikė 470 km.

Pilotai keliavo maršrutu: Paluknys (LT) – Olštynas (PL) – Vloclavekas (PL) – Lešnas (PL) – Pirna (DE) – Frankenvaldas (DE) – Valkleshofenas (DE) – Mucbachas (DE) – Schanis (CH) – Seresas (FR) – Puivertas (FR) – Fuentemilanos (ES) – Coimbra (PT).