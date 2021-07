Vokietijoje potvyniai pražudė 4 žmones, 50 laikomi dingusiais

Per smarkių liūčių sukeltus potvynius Vokietijoje, policijos duomenimis, žuvo keturi žmonės. Aukos rastos skirtingose Arvailerio apskrities (Reino krašto-Pfalco žemė) vietovėse, pranešė policija.

Be to, skelbiama, kad naktį į ketvirtadienį Aifelio regiono Šuldo vietovėje sugriuvo šeši namai. Čia be žinios dingusiais laikoma daugiau kaip 50 žmonių.

Daug pastatų nestabilūs, jie taip pat gali griūti, Padėtis Šulde neaiški, sakė policijos atstovas. Nežinoma ir kiek tiksliai žmonių dingę.

Audra nusiaubė visą Arvailerio apskritį. Kai kurios vietovės čia dėl potvynių atkirstos nuo išorinio pasaulio. Apie 50 žmonių laukia pagalbos ant namų stogų.

Trečiadienio vakarą Arvaileryje pliaupė ypač smarkios liūtys.

Žinybų duomenimis, dėl potvynio situacija ypač sudėtinga ir Bitburgo-Priumo apskrityje.