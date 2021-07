Indonezijoje išsiveržė Sinabungo ugnikalnis

Šiaurės Sumatros provincijoje esančio ugnikalnio išsiveržimas truko apie 12 minučių, pranešė vietos geologijos agentūra.

„Vulkaninė medžiaga pasiekė 4 500 metrų aukštį; išsiveržimas tęsėsi gana ilgai“, – naujienų agentūrai AFP sakė šios agentūros stebėsenos posto Sinabunge vadovas Armenas Putra.

Agentūros paskelbtoje nuotraukoje matyti tirštų tamsių dūmų stulpas, kylantis iš kraterio. Kaip pranešama, pelenų ir dūmų debesys nuslinko apie kilometrą nuo viršukalnės.

Evakuacija nebuvo paskelbta, nes vulkaninė medžiaga nepasiekė artimiausių kaimų. Taip pat nebuvo pranešimų apie kokius nors sutrikdytus lėktuvų skrydžius.

Tačiau tarnybos paragino žmones vengti būti arčiau kaip 5 km nuo kraterio. Ši zona jau daug metų negyvenama, ugnikalniui suaktyvėjus.

2 460 metrų aukščio Sinabungas šimtmečius snaudė, bet 2010 metais nubudo. Per tą išsiveržimą žuvo du žmonės. Jis vėl išsiveržė 2013 metais ir nuo to laiko išliko itin aktyvus. Per 2014 metų išsiveržimą žuvo mažiausiai 16 žmonių, o 2016 metais išsiveržimas nusinešė septynias žmonių gyvybes.

Daugiau kaip iš 17 tūkst. salų sudaryta Indonezija turi beveik 130 veikiančių ugnikalnių.

Šalis patenka į Ramiojo vandenyno „ugnies žiedą“ – tektoninių plokščių susidūrimo zoną, pasižyminčią dideliu seisminiu ir vulkaniniu aktyvumu.