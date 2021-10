Indijos šiaurėje per potvynius ir nuošliaužas žuvo mažiausiai 15 žmonių

Sinoptikai taip pat įspėjo dėl ateinančiomis dienomis pietinę Keralos valstiją paveiksiančių tolesnių smarkių liūčių. Ten potvyniai nuo penktadienio jau nusinešė mažiausiai 27 gyvybes.

Utarančalo valstijos pareigūnai teigė, kad antradienį per naujas nuošliaužas žuvo 10 žmonių, o pirmadienį per panašius incidentus žuvo dar penki žmonės. Per dar vieną nuošliaužą šiaurinėje Almoros provincijoje žuvo penki žmonės, kai jų namą užgriuvo didžiuliai akmenys ir purvas.

Indijos meteorologijos departamentas antradienį pratęsė ir išplėtė paskelbtą įspėjimą dėl orų ir prognozavo, kad regione artimiausias dvi dienas lis „smarkus“ ir „labai smarkus“ lietus.

Sinoptikai nurodė, kad kai kuriose teritorijose pirmadienį iškrito daugiau kaip 400 mm kritulių.

Indijos šiaurėje nuošliaužos kelia nuolatinį pavojų, tačiau, anot ekspertų, jos tampa vis dažnesnės, lyjant nepastoviam lietui ir tirpstant ledynams.