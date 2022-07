„Vos per keletą valandų lėtai judanti bet intensyvi kritulių zona užsėmė Tauragę. Vos per keletą valandų iškrito 64 mm lietaus (mėnesio norma apie 87 mm.) Rezultatas gana aiškus – ežerai gatvėse ir juose paskendę arba beveik paskendę automobiliai. Nevažiuokit per tokias balas, nes rizika ne visuomet pasiteisina“, – skelbiama organizacijos „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pranešime.

Dėl gausaus lietaus Tauragėje sutriko automobilių eismas, dalis automobilių tiesiog užgeso balose.

„10 valandą intensyvių liūčių su perkūnijomis zona buvo Tauragės, Telšių apskrityse, taip pat intensyvesnis židinys buvo Šakių rajone ir lėtai judėjo rytų, šiaurės rytų kryptimi. Per artimiausias valandas liūčių debesys po truputį sklaidysis“, – praneša „Orai ir klimatas Lietuvoje“.

Naujienų portalas „Tauragės žinios“ dalijasi užsemtų gatvių nuotraukomis.