Palmiros horoskopas ketvirtadieniui, gegužės 26 d.

Diena nėra tinkama atsakingiems finansiniams sprendimams, reikšmingiems sandoriams, pinigų investavimui. Jei tektų tvarkyti piniginius, turto reikalus, būtinas didelis atidumas – atsargiau, kad vaikydamiesi mažos naudos neprarastumėte didelės. Beje, šiuo metu daugiausia rūpesčių kils dėl anksčiau padarytų per didelių investicijų.

Ne visada prasminga bus veltis ir į konkurencinę kovą, ypač dėl tuščių ambicijų pasotinimo. Dėl šios priežasties būsite linkę ir pernelyg išlaidauti.

Verta imtis sunkių, užleistų darbų, taisyti ankstesnes klaidas, ieškoti slaptos, sunkiai pasiekiamos informacijos, taip pat dingusių pinigų, pavogtų, pamirštų ar pamestų daiktų.

Kad ir su kuo bendrausite, stenkitės rasti šiltą, nuoširdų žodį, siekite visus išklausyti, suprasti. O štai santykių aiškintis, ypač meilės, tikrai nederėtų. Tai blogas laikas įsimylėjusiems, sutuoktinių poroms – gresia pagunda laužyti ištikimybę ar kitaip įskaudinti mylimą žmogų. Daug rūpesčių gali kilti ir dėl pavyduliavimo demonų apsėdimo. Beje, nieko gero nebus ir iš dabar užsimezgusių naujų meilės romanų (net jei tuo niekam nepakenksite). Geriau šiuo metu apskritai nespręsti meilės problemų – kils naujų, dar bjauresnių.

Labiau pasaugokite savo ramybę, darnius santykius poroje, na, ir pinigus, turtą. Tikėtinos vagystės.

Būkite atsargesni su elektra, elektros prietaisais, kompiuteriais, su degiomis, sprogiomis medžiagomis. Ir mažiau skubėkite – bus didesnė traumų, nelaimingų atsitikimų tikimybė.

Sapnai iš trečiadienio į ketvirtadienį pranašiški. Puiku, jei regėjote paukščius – gera žinia, švarų vandenį – sėkmė. Tačiau nešvarus vanduo – liga, danties netekimas – artimo žmogaus mirtis; ugnis – apgaulė, klaidos, miškas – atminties praradimas.

Blogas ženklas: jie be priežasties gestų ugnis, šviesa, perdegtų elektros lemputė, lazda sulūžtų, batas suplyštų, į namus tarakonai ateitų, purvu netyčia išsitepti.

Geras ženklas: netyčia apsiplikyti – išsivalymas, gauti dovanų vaisių, kokį pasodintą augalą.

Žvilgsnis į priekį: penktadienį palankios ryškios spalvos, vengtini pilki atspalviai, taip pat raudonai rudi tonai.

Avinas (03 21–04 20). Ketvirtadienis sudėtingas: per didelė įtampa, poreikis kažką keisti, kažko atsisakyti. Nepervertinkite savo įtakos bei sėkmės. Venkite naudotis savo (bei šeimos ar mylimo asmens) ryšiais, autoritetu. Neeksperimentuokite su pinigais, nerizikuokite jais. Ir labiau tikėkite mylimu žmogumi.

Jautis (04 21–05 20). Ketvirtadienį gali be aiškios priežasties kilti nerimas – tai slegiantis metas, tačiau jūsų sunkumai laikini. O kol kas mažiau žavėkitės gautais pasiūlymais bei naujais žmonėmis.

Dvyniai (05 21–06 21). Ketvirtadienį ne pats geriausias laikas ieškoti finansinės pagalbos pas draugus – tai sugadins santykius. Beje, nepatartina ir labai guostis dėl meilės problemų – vargu, ar jus atjaus, supras, bet paskalas tikrai paskleisite. Nepalanku pirkti vertingą elektros techniką.

Vėžys (06 22–07 22). Ketvirtadienį, kad ir kokiais darbais užsiimsite, būkite itin susikaupę, atidūs – nė nepastebėsite, kaip suklysite. Gresia darbinės traumos, finansiniai nuostoliai dėl neapdairumo, neatsargumo. Ne laikas su vadovybe aptarinėti jūsų atlyginimo perspektyvas ar prašyti pagerinti darbo sąlygas.

Liūtas (07 23–08 22). Ketvirtadienį patikrins, ar ne per daug norite, ar ne per daug užsigriebėte. Gali tekti sumokėti už per dideles ambicijas, nerealius lūkesčius. Dabar venkite veltis į finansines avantiūras. Ir niekam neleiskite žaisti jūsų jausmais, ambicijomis. Šios dienos susižavėjimai, įsimylėjimai vėliau gali atnešti nusivylimą, nuoskaudas.

Mergelė (08 23–09 22). Ketvirtadienį priešiški asmenys puikiai jaus silpniausią, labiausia pažeidžiama jūsų vietą ir gali imti manipuliuoti jūsų paslaptimis (asmeninėmis bei dalykinėmis, finansinėmis), kad įkalbėtų, prispaustų, priverstų pasielgti pagal jų norus. Patartina vengti bendravimo ir, jei pavyktų, svarbius susitikimus atidėti kitai savaitei.

Svarstyklės (09 23–10 23). Dėl ketvirtadienio neapdairių žingsnių jus gali apkaltinti melu, sukčiavimu ir net neištikimybe. Tad nesišvaistykite pažadais, nesistenkite visiems padėti, visur sudalyvauti, viską turėti – jums prirūks realumo pojūčio vertinant savo bei kitų galimybes.

Skorpionas (10 24–11 22). Ketvirtadienį paklauskite savęs, ar jūsų norai įgyvendinami, ar poreikiai atitinka galimybes? Taip pat naudinga pamąstyti, kas jus verčia to ar ano norėti. Beje, ar tai kyla iš jūsų vidaus? Gal automatiškai kartojate kokią nors madą? Savo draugus, giminaičius? Beje, draugais labai nepasitikėkite – jie gali išduoti jūsų intymią paslaptį.

Šaulys (11 23–12 21). Ketvirtadienį nieko neteiskite, nieko nemokykite – galite suklysti, vertindami kito poreikius bei elgesį. Kita vertus, bus svarbu neleisti lįsti ir į jūsų reikalus, širdį. Ne laikas ir įtarinėti mylimą žmogų – nepavyduliaukite, juolab nesiimkite nutraukti santykių.

Ožiaragis (12 22–01 19). Ketvirtadienį imkitės tik privalomų kasdienių darbų. Būsite pernelyg paveikūs įtaigai, jautrūs, deja, kais kam gali kilti pagunda savanaudiškai pasinaudoti jūsų atvirumu, patiklumu, draugiškumu. Netinka pinigus investuoti, skolinti. Nepalanku ir aptarinėti šeimos biudžetą su sutuoktiniu. Taip pat netinka aiškintis meilės santykius – tai gali išskirti.

Vandenis (01 20–02 18). Ketvirtadienį jausitės tvirtai, tačiau nuotaikos, o kartu ir ketinimai greitai kis. Pasistenkite, kad aplinkiniai to nepastebėtų, – rūpesčiai kils dėl šio nepastovumo. Kita vertus, į ką nors kreiptis patarimo irgi neverta – sulauksite „meškos paslaugos“. Gali tekti nusivilti dėl vaikų išdaigų, sutuoktinio ar mylimo žmogaus nepareigingumo (išlaidumo, neištikimybės).

Žuvys (02 19–03 20). Ketvirtadienį dėl finansų stygiaus gali tekti atsisakyti perspektyvaus sumanymo. Diena nėra tinkama ir susitikimui su šefu ar įtakingais asmenimis, siekiant aptarti atlyginimo ar reikalo finansavimo klausimą. Nerizikuokite didelėmis pinigų sumomis versle. Į pasiūlymus, gautus iš vadovybės ar potencialaus darbdavio, reaguokite šalčiau.