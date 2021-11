Puokštes B.Fedaravičiūtė kūrė ir Londono olimpinėse žaidynėse dalyvavusiems mūsų šalies sportininkams. Jau 21 metus Jungtinėje Karalystėje gyvenanti Benjamina su dvyne seserimi Henrika yra Londono gėlių salono „InDeco Flowers“ savininkės.

Iš koto verčiantis joms buvo ir vieno didžiausių ir prestižiškiausių Anglijos prekybos centrų „Selfridges“ pasiūlymas bendradarbiauti.

„Dirbome prie projekto metus, – prisiminė B.Fedaravičiūtė. – Skyrėme daug energijos ir, neslėpsiu, nemažai investicijų, bet projektas galų gale subyrėjo.

Per šį ilgą procesą daug patyrėme, įgijome naujų žinių, užlipome keliais laipteliais aukščiau.

Manau, išmokome vieną svarbiausių gyvenimo pamokų – suklupti ar parkristi neišvengiama, svarbu nenukabinti nosies ir žingsniuoti toliau.“

Vienas įsimintiniausių, žinoma, buvo atvejis, kai Londone įsitvirtinęs lietuvių gėlių salonas gavo užsakymą kurti puokštes britų karališkajai šeimai.

„Gaila, kad pagal susitarimą negalime dalintis nei nuotraukomis, nei detalėmis. Pasakysiu tik tiek, kad buvo keista matyti Anglijos karalienę su lietpalčiu ir guminiais batais“, – atskleidė floristė.

Dvynių iš Lietuvos Londone įkurtas gėlių salonas kviečiamas dekoruoti vitrinų, parodų stendų, gauna užsakymų žurnalų fotosesijoms. Bet labiausiai seserys pasikausčiusios įvairiausių švenčių ir ypač vestuvių puošybos srityje.

„InDeco Flowers“ daugiausia laikosi ant Benjaminos pečių.

„Henrika Londone dirba knygų dizainere. Tai aš ją įtraukiau į floristikos pasaulį, įkūrėme bendrą firmą. Ji su manimi dirba savaitgaliais, o jei turi laisvą minutę, padeda ir savaitės viduryje“, – pasakojo B.Fedaravičiūtė.

Šimtus nuotakų puokščių sukūrusi dviejų vaikų – dukters Perlos (12 m.) ir sūnaus Mido (5 m.) – motina prisipažino, kad pagaliau išaušo diena, kai ji pirmą kartą renka gėles savo būsimų vestuvių šventei.

„Mano gyvenime netrūko ir pakilimų, ir nuosmukių. Išvažiuodama gimtinėje palikau pirmąją gyvenimo meilę – be galo protingą, žavų, šiuo metu vieną turtingiausių Lietuvoje žmonių, – neslėpė Benjamina. – Tuo metu mums santykiai nesiklostė, bet, manau, jei nebūčiau išvykusi, būtume iki šiol kartu! Vis dar palaikome ryšį, dažnai pasikalbame apie vieno ir kito beveik vienmečius vaikus, pasijuokiame iš jaunystės klaidų.“

Anglijoje mezgėsi įvairios pažintys – lietuvė sutiko protingų ir įdomių vyrų, sulaukė serenadų po langais, kai buvo net gėda kaimynams į akis pažiūrėti.

Kai susipažino su dabartiniu savo sužadėtiniu Danny (45 m.), kuris trečią kartą susitikus nusivežė ją į Niujorką, Benjamina pagalvojo: „Jis sugebės mane apsaugoti.“

Po aštuonerių kartu praleistų metų pora ėmė planuoti vestuves. Santuoka su britu, turinčiu informacinių technologijų verslą, planuojama 2022 metais. Benjamina savo vestuvių neįsivaizduoja be rožių, hortenzijų, orchidėjų ir bijūnų.

– Ieškoti laimės svetur išvykote paskui seserį dvynę. Kokia buvo pradžia Anglijoje?

– Iš pradžių ne laimės ieškoti važiavome. Sesuo išvyko trumpam, gal mėnesio praktikai su universiteto drauge. Vieną dieną ji man paskambino ir pasakė: „Sese, kaip čia gražu, atvažiuok vasarai, pakeliausime po Angliją, o rudenį grįšime namo.“ Bet negrįžome.

Didžiausia kliūtis buvo kalbos barjeras. Prisimenu, girdžiu žmones kalbant angliškai ir nieko nesuprantu. Po 20 metų anglų kalba tapo sava, net nesusimąstydama kartais ir vaikams atsakau angliškai, nors abu puikiai šneka lietuviškai. Dabar mano sužadėtinis stengiasi gliaudyti lietuvių kalbą.

– Ar daug durų teko atverti, kol radote savo pašaukimą?

– Visuomet norėjau užsiimti menu, tik ilgokai nežinojau, į kurią pusę sukti. Lietuvoje su seserimi baigėme sustiprintą meno mokyklą – dabartinę Kauno „Aušros“ gimnaziją, keturmetę dailės mokyklą – dabartinę Antano Martinaičio dailės mokyklą, Henrika baigė grafinio dizaino magistro studijas Dailės akademijos Kauno skyriuje.

Tik atvykusi į Angliją aš mokiausi anglų kalbos ir dirbau įvairius darbus. Vėliau studijavau floristikos ir interjero dizainą Grinvičo koledže, įgijau interjero dizaino bakalaurą Londono metropolio universitete.

Floristika nebuvo pašaukimas, atkeliavęs iš vaikystės. Turėjau laisvo laiko ir nusprendžiau, be anglų kalbos ir interjero dizaino studijų, dar išmokti ir apie gėles. Mokslai buvo nežmoniškai brangūs, nes Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungoje. Bet dabar sakau: „Money very well spent!“ („Pinigai išleisti labai sėkmingai“.)

***

