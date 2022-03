„Auksinės“ V. Žirinovskio mintys: žadėjo ir iš kapinių siųsti signalus

Vasario 2 d. V.Žirinovskis, užsikrėtęs koronavirusu, buvo paguldytas į Centrinę klinikinę ligoninę, jam buvo stipriai pažeisti plaučiai. Žinią apie mirtį pranešė vienas Rusijos senatorius, tačiau netrukus kiti politikai puolė tai neigti.

V.Žirinovskis šešis kartus balotiravosi į Rusijos prezidentus, o jo įkurta partija nuolat patekdavo į parlamentą. Jis garsėjo radikaliais pareiškimais, daug jo pasakymų buvo plačiai cituojami.

BBC priminė kai kuriuos garsiausius ir absurdiškiausius V.Žirinovskio pareiškimus.

Apie Rusiją

„Sugrąžinkite himną, ir šalis pasakys: „Nereikia atlyginimo!“

„Aš svajoju, kad rusų kareiviai nusiplautų savo kojas šiltame Indijos vandenyno vandenyje. Kad ten būtų poilsio bazės, stovyklos jaunimui, sanatorijos, profilaktorijos“.

„Tegul rūko mūsų liaudis! Rūkyti ir gerti kiekvieną dieną visiems – tai vienintelis išsigelbėjimas, kad būtų mažiau savižudybių. Baigs rūkyti – visi eis kartis“.

„Ko gi nesijuokiate? Nejuokinga? Nesupratot, taip? Tai Rusija!“

Apie save

„Aš labiausiai nuskurdęs deputatas Rusijoje“.

„Kas armijoje neskalbė kojinių čečėnams?! Aš skalbiau!“

„Man Saddamas Huseinas nedavė nė vieno dinaro. Jeigu būtų davęs, būčiau paėmęs“.

„Ir per kitus [rinkimus], ir iki pat mirties dalyvausiu rinkimuose, net iš kapinių dalyvausiu, dar ir iš ten siųsiu jums signalus, kad aš ten guliu“.

„Man rankos švarios, bet jos bus kruvinos, jeigu aš tapsiu prezidentu“.

Apie moteris ir seksą

„Moteris turi sėdėti namie, verkti, adyti ir gaminti valgį“.

„Visi vyrai jūsų nekenčia – moterų, nes jūs trukdote vyrui vystytis. Kai jis nori jūsų, jūsų nėra. Jis jus perka: savo padėtimi, pinigais, jūsų baime likti vienai, likti su vaiku“.

„Motina, ji negali daug ko išmokyti sūnaus. Nes ji pati nebuvo berniuku“.

„Nuo šių metų įvedame normatyvus lytiniam gyvenimui: kartą per ketvirtį. Pornografijos, porno-kasečių ir visokių tokių laisvamaniškų filmų įtakoje jaunajai kartai susiformuoja norma: kuo daugiau, tuo geriau. Kuo rečiau, tuo geriau. Ir tik tada, kai yra abipusė simpatija. Standartas: kartą per ketvirtį: 3-4 kartų per metus pakanka“.

Apie išsilavinimą

„Kuo labiau išsilavinusi liaudis, tuo greičiau bus revoliucijos“.

„Nejaugi jūs negalite suprasti, kad kuo daugiau aukštai išsilavinusio jaunimo, ir jeigu visa karta bus išsilavinusi, jie nuvertinės valdžią kas dešimt metų?“

Apie Vakarus

„Naktį mūsų mokslininkai truputėlį pakeis Žemės gravitacinį lauką, ir JAV bus po vandeniu!“

„Mes nukreipsim į Ameriką dar 10 milijonų rusų ir išrinksim Amerikoje savo prezidentą. O tu, George'ai (turimas omenyje G.W.Bushas jaunesnysis, – red.) gausi gerą kamerą Butyrkoje“.

Apie politiką

Taip, Jelcino jau nėra. O kodėl jis mirė? Pasidarė gėda! Ir Gaidaro nėra. Kodėl jis mirė? Pasidarė gėda! Tik vienas pas mus be sąžinės, be gėdos ir sąžinės – Čubaisas. Jis vis dar vietoje!“

„Pas mus politiniai lyderiai išėjo iš gyvenimo daugiausiai per mirtį“.

„Diktatūra yra vidurių užkietėjimas. Demokratija yra mėšlas. Rinkitės, kas jums labiau patinka“.