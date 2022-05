Su brazilu šeimą sukūrusi lietuvė susidūrė su didžiuliais išbandymais: „Toks jausmas, kad iš mūsų atėmė viltį“

Prieš 14 metų Lina išvyko atostogų į Angliją. Neturėjo jokių minčių ten likti ilgesniam laikui, bet netikėtai sutiko savo būsimą vyrą, brazilą Rafaelį (30 m.). „Galima sakyti, kad tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, ir mūsų ryšys išliko labai stiprus iki šiol“, – teigė moteris.

Taigi ji su vyru įsikūrė Anglijoje, susilaukė dviejų šaunių berniukų – Milano, kuriam dabar 6 m., ir Luko, kuriam 3,5 m.

Po ne vienerių Anglijoje praleistų metų Lina su šeima nusiteikė grįžti į Lietuvą. Tačiau jų planus kuriam laikui sujaukė pandemija, o vėliau – ir žinia apie dar vieną nėštumą. Tuomet šeima nusprendė, kad trečiąjį vaikelį Lina gimdys Anglijoje, o jam kiek paūgėjus tikrai grįš į Lietuvą. Bet ir šis planas nevirto realybe.

Gabrielius gimė praėjusių metų gegužės 14 d. – jis neseniai atšventė pirmąjį gimtadienį.

„Kai jis gimė, gydytojai pasakė, kad jam trūksta deguonies – jį išnešė, prasitarę, kad nieko baisaus. O vėliau jis tarsi prapuolė – paaiškėjo, kad atsidūrė naujagimių intensyvios terapijos skyriuje – ir paaiškėjo, kad situacija yra labai baisi“, – pasakojo Lina.

Atlikti tyrimai parodė, kad naujagimio širdelė pernelyg didelė. Jis buvo perkeltas į geriausią Londono vaikų ligoninę, kur nustatyta diagnozė: fibroma vadinamas auglys ant kairiojo širdies vožtuvo.

„Viena gydytoja mums pasakė, kad jam liko gyventi gal tik savaitė, na, gal mėnuo ar metai... Suprantama, mums tai buvo didžiulis šokas. Tai išgirdus darėsi silpna, rodos, pradėjau dusti“, – sakė Lina.

Pridūrė, kad juos ištikusi lemtis atrodė labai neteisinga – rodos, visa šeima sveikai maitinasi, abu su vyru nerūko, negeria – na, ir už ką jiems tokia nelaimė (tuo metu Linai labai norėjosi kažką dėl to apkaltinti).

Gabrieliaus diagnozė – labai reta ir nėra jokio paaiškinimo, kodėl taip atsitiko. Esmė ta, kad auglys trikdo širdelės veiklą ir galiausiai ji gali neatlaikyti.

„Kai mus išrašė iš ligoninės, mane ir mano vyrą medikai apmokė daryti dirbtinį kvėpavimą ir supažindino su emocinę pagalbą po mirties teikiančiais darbuotojais. Negaliu žodžiais paaiškinti, ką tuo metu jaučiau… Toks jausmas, tarsi iš mūsų atėmė paskutinę viltį“, – pasakojo Lina.

Visų gydytojų maldavo operuoti

Visgi šeimai teko susiimti ir pradėti kovoti už vaikelio gyvybę, o viltį pavyko susigrąžinti. „Grįžome namo suprasdami, kad reikia mėgautis kiekviena sekunde kartu, įrašyti kuo daugiau vaizdų, pasidaryti kuo daugiau nuotraukų, kad išliktų kuo daugiau prisiminimų...“ – pasakojo Lina.

Ji labai domėjosi ir sūnaus liga, ir iš vienos gydytojos išgirdo, kad padėti galbūt galėtų Bostone (JAV) vienoje privačioje klinikoje dirbantis širdies chirurgas Dr. Del Nido, kuris specializuojasi šioje srityje.

„Pradžioje ligoninėje visų gydytojų (juk rytą lanko vienas, vakare – jau kitas) klausinėjau, net maldavau, kad jie imtųsi kažką daryti, gal tą auglį operuotų, kad vaiko būklė pagerėtų. Bet visi man aiškino, kad tokia operacija labai sudėtinga. Tokių atvejų – labai mažai, taigi medikams trūksta praktikos ir jie to nedaro, nes būtų pernelyg rizikinga. Visgi tas chirurgas iš Bostono turi sukaupęs patirtes, jis yra atlikęs jau 40 tokių operacijų. Žinau, kad pas jį gydytis vyko ir 5 vaikučiai iš Jungtinės Karalystės, ir viskas pavyko, jie dabar nė neturi gerti vaistų ir gyvena visavertį gyvenimą. Visi, kas su tuo gydytoju susidūrė, sakė, kad jis turi Dievo rankas“, – aiškino Lina.

Tiesa, jiedu su vyru buvo gavę ir informacijos apie specialistus iš Vokietijos, Indijos, Portugalijos, kurie galimai pagelbėtų, tačiau su jais susisiekus paaiškėjo, kad Gabrieliaus atvejis jiems per sudėtingas. O minėtasis gydytojas iš Bostono jiems atsakė, kad padėti galėtų. Viso auglio išpjauti nepavyktų, tačiau galima būtų pašalinti didžiąją jo dalį, kuri ir trukdo normaliai širdelės veiklai.

„Kai pradėjome rinkti lėšas Gabrieliaus gydymui, jo istorija palietė ir krepšininko Mindaugo Kuzminsko širdį ir jis pats pasisiūlė nusiųsti Gabrieliuko ligos išrašus specialistams Ispanijoje dėl dar vienos nuomonės – dar laukiame atsakymų“, – sakė mama.

Negalima daug verkti nei juoktis

Dabar Gabrielius turi nuolat gerti vaistus, neretai atsiduria ligoninėje. Kiekvienas kad ir nedidelis virusas jam sukelia rimtų komplikacijų. Būtent po bronchito, kuriuo susirgo, kai buvo 6 mėnesių, jam prasidėjo širdies tachikardija ir aritmija. Kai kyla priepuoliai, yra grėsmė, kad širdelė sustos.

Auglys jau spaudžia plaučius – tikriausiai dėl to visi peršalimai labai komplikuojasi.

Vaikas nuolat geria vaistus – be jų tikriausiai jo jau ir nebūtų. „Bet gydytojai sakė, kad tie vaistai nieko neišgydys, jie tik padės laimėti daugiau laiko“, – prasitarė mama.

Gabrieliui netgi negalima daug verkti ar juoktis – tokia veikla taip pat apkrauna širdelę ir tuomet jai tenka didesnis krūvis. Namie broliukai nori su mažyliu pažaisti ir padūkti, bet tėvai turi juos išskirti, kad ligoniuko tai neapkrautų.

Dėl sudėtingos būklės berniuko raida sulėtėjusi, metukų sulaukęs vaikas tik neseniai pradėjo ropoti. Kai jis visgi pradės vaikščioti, tai vėlgi bus didelė apkrova širdelei.

Apskritai tėtis daugiausia rūpina didžiaisiais berniukais, o mama užsiima su mažyliu – jis irzlus, nuolat nori būti ant rankų, naktį dažnai prabunda. Be to, jam vis reikia įduoti vaistus, maitinti. Pats jis maisto nekramto – kažkodėl jam tai sunkiai sekasi – ir yra maitinamas per vamzdelį.

Kaskart, kai mamai su mažyliu prireikia vykti į ligoninę, o tai nutinka neretai, vyresnysis sūnus apsiverkia – jis labai nenori, kad mama išvažiuotų.

Kartais apima bejėgiškumas

Kaip jau minėta, sužinoję apie gydymą Bostone, tėvai ėmėsi rinkti lėšas gydymui – jiems reikalinga didžiulė 166 000 Eur (140 000 svarų) suma. Jau pavyko surinkti kiek daugiau nei 39 000 Eur. Visiems prisidėjusiems tėvai yra labai labai dėkingi.

„Tačiau tiek surinkome per mėnesį. Rodos, visur kreipėmės, skelbėmės, kur tik sugalvojom, organizavom loterijas, kepėm sausainius. Kartais apima bejėgiškumas, kad viską, ką išmanėm, padarėm, o pinigų vis dar trūksta... Ypač baisu dėl to, kad laikas yra ne mūsų pusėje. Mums svarbi kiekviena diena ir ta didžiulė pinigų reikalinga kuo greičiau. Baisu, kad galime ir nespėti – teko girdėti apie du vaikučius, kurie taip pat laukė tokios operacijos, bet jos nesulaukė“, – pasakojo Lina.

Taigi dabar šeima išgyvena sunkius laikus – ir šiaip nelengva rūpintis trimis nedideliais vaikais, kurių vieno sveikatos būklė sunki, ir dar kamuoja nuolatinis nerimas dėl ateities. Bet visgi tėvai nepraranda vilties, kad Gabrieliui sėkmingai bus atlikta operacija ir jis galės džiaugtis gyvenimu, kaip kiti vaikai.

Kaip prisidėti prie Gabrieliaus gydymo, sužinosite čia.