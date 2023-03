Žinoma tautodailininkė liko be namų: jos nelaime bandė pasinaudoti sukčiai

Aurelė pasakojo, kad kovo 5 d., vėlų šeštadienio vakarą prieš vidurnaktį ji dar nemiegojo. Lauke pūtė smarkus vėjas, ir ji pamatė, kad pro ventiliacijos angą prie kamino šokinėja kibirkštys. Ji ten užpylė vandens ir paskambino Bendrojo pagalbos centro telefonu.

Moteris name gyvena viena, tačiau nelaimės metu pas ją buvo apsistojusi suaugusi dukra, neseniai patyrusi kojos lūžį ir operaciją. „Dar neatrodė, kad vyksta kažkas labai blogo, bet nusprendžiau pažadinti dukrą ir eiti į lauką, juk ji vaikšto su ramentais, o maža kas gali nutikti. Kai tik atidariau duris, pūstelėjo vėjas ir pliūptelėjo liepsna“, – atsiminė Aurelė.

Ugniagesių ekipažas atvyko labai greitai, per kelias minutes (netrukus prisijungė ir dar vienas), jie puolė namą gesinti, bet šis viduje buvo su medžio apdaila ir įsiliepsnojo labai greitai.

„Gal prisidėjo tai, kad namo stogas buvo dengtas cementinėmis čerpėmis ir tam, kad galėtų pasiekti gaisro židinį, reikėjo jas nuardyti. Žodžiu, nors vyrai tikrai stengėsi ir iki pat 4 val. nakties gesino gaisrą (ir vėliau dar liko budėti), iš namo beveik nieko neliko – didelė svetainė, virtuvė, vonia, koridorius apdegę ir aplieti vandeniu, tik miegamieji kambariai liko sveikesni, tik aplieti“, – pasakojo moteris.

Išliko šiek tiek jos drabužių ir šventiniai bateliai, buvę dėžėje, šiek tiek aprūkusių indų ir baldų. Liko ir nuotraukos, dėl to ypač džiugu.

Klausiu moters, kaip ji po tokių išgyvenimų jaučiasi, gal vis dar yra šoko būsenos? „Ne, turbūt šoko nepatyriau, gal prieš tai įvykusi dukros nelaimė mane užgrūdino. Gal ramiau buvo ir dėl to, kad ugnis pro stogą neprasiveržė, tad didelių liepsnų nesimatė. Buvo atvykę ir medikai, kurie man matavo pulsą, klausė, kaip jaučiuosi, ar nereikia vaistų. Pasakė, kad atrodau normaliai, dar kiek pabuvo ir išvyko. Dar ir pati raminau kaimynę, kuri išsigandusi drebėjo. O aš visą laiką jaučiausi kaip filme, taip pat jaučiuosi ir dabar – protu suprantu, kas įvyko, darau tai, kas atrodo reikalinga, bet vis tiek nesitiki, kad tai vyksta su manimi“, – dalijosi išgyvenimais Aurelė.

Dabar moteris apsistojusi pas seserį tame pačiame miestelyje, bet tikisi, kad sudegusius namus pavyks atstatyti.

Ji negaili gražių žodžių ne tik greitai atvykusiems ugniagesiams, bet ir būriui kitų geranoriškų žmonių: kaimynai dar gaisro metu siūlė šiltos arbatos; be sesers, ir dar keli žmonės siūlė laikinai pagyventi pas juos; kiti siūlėsi padovanoti medienos; sesers vaikai organizavo talką šiukšlių išvežimui iš gaisravietės; amatų centro vadovė Valė Krauleidienė feisbuko išplatino pagalbos prašymą, kviesdama prisidėti prie namo atstatymo; vadovės vyras žadėjo prisidėti prie darbų organizavimo, be to, atsirado ir nepažįstamų žmonių, kurie į tą prašymą feisbuke atsiliepė ir pervedė šiek tiek pinigų.

Tiesa, atsirado ir žmonių, kurie norėjo svetima nelaime pasinaudoti. Prie feisbuke paskelbto pagalbos prašymo su Aurelės banko sąskaitos numeriu komentaruose atsirado įrašas su kitos moters pavarde ir sąskaita – parašyta, kad ten taip galima pervesti pinigų. Apie šį įvykį jau pranešta policijai.

