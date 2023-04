Geniali aferistė vagiliaudama iš parduotuvių susikūrė prabangų gyvenimą: gebėjimai šokiruoja

„Labai protinga“ 53-ejų aferistė pradėjo vogti būdama vos 15-os, kad galėtų sumokėti už prabangius automobilius, auksinius papuošalus, 550 tūkst. svarų sterlingų vertės vasarnamį Viltšyre ir net namą Prancūzijoje.

Žavi, visada nepriekaištingai apsirengusi ir dažnai matoma už didelio ir prabangaus „Mercedes“ automobilio vairo Nina Tiara buvo tikras viduriniosios klasės pavyzdys.

Ji tvirtino, kad yra verslininkė ir, be to, labai sėkminga: gyrėsi namu Pietų Prancūzijoje, gausybe auksinių papuošalų, aukso luitais ir žemės sklypu Indijoje, kurį ji gavo dėka savo Indijoje gimusių tėvų.

Kai ji ilgai negrįždavo į savo 550 tūkst. svarų sterlingų vertės vasarnamį vaizdingame Viltšyro kaimelyje, kaimynai neturėjo jokios priežasties ką nors įtarti. Dabar jie puikiai žino, kodėl jų pasiturinti kaimynė retai buvo matoma namuose.

Įspūdingos pinigų sumos

2015–2019 m. 53-ejų N.Tiara vertėsi „profesionalios“ parduotuvės vagilės veikla. Tai buvo stulbinanti šešias dienas per savaitę trunkanti operacija, kurios metu ji važinėjo po visą Didžiąją Britaniją, siekdama iš parduotuvių išvilioti šimtus tūkstančių svarų.

Tyrėjai, galiausiai sustabdę suktą N.Tiaros veiklą, apskaičiavo, kad vienišos motinos milžiniško masto apgaulė, kurios metu ji išnaudojo mažai kam žinomą prekių grąžinimo be kvito spragą, jai uždirbo daugiau nei pusę milijono svarų. Dalį šių pinigų po moters sulaikymo 2019 m. rugsėjį policininkai rado vokuose po jos čiužiniu.

Kaip „Daily Mail“ pasakojo sukčiavimo tyrėjas Stephenas Tristramas iš Vakarų Mersijos policijos: „Ji vidutiniškai uždirbdavo daugiau nei 2 tūkst. svarų sterlingų per savaitę. Toks mastas yra stulbinantis.“

Dar labiau stulbina tai, kad N.Tiara – kurios tikrasis vardas yra Narinder Kaur – savo verslų bei visuomenės apgaudinėjimo „karjerą“ pradėjo dar būdama 15-os.

Tai toli gražu nebuvo nusikaltimai be aukų. N.Tiara surengė mažiausiai vieną siaubingą priekabiavimo kampaniją prieš asmenį, grasinusį atskleisti jos veiklą.

Kiek anksčiau Glosterio karūnos teisme, pasibaigus keturis mėnesius trukusiam teismo procesui, N.Kaur buvo pripažinta kalta pagal 26 atskirus kaltinimus dėl sukčiavimo, nusikalstamo nuosavybės disponavimo ir perdavimo bei trukdymo vykdyti teisingumą.

Prekių grąžinimo afera

Teismo metu buvo paaiškinta, kaip ji sukūrė painią, sudėtingą ir pelningą sistemą, leidžiančią susigrąžinti pinigus už pavogtas prekes.

Kaip žino dauguma sąžiningų klientų, mažmenininkai paprastai negrąžina pinigų, kai prekės yra grąžinamos be kvito. Jie pateikia tokios pat vertės kaip ir grąžinama prekė čekį, kurį galima panaudoti tik konkrečioje parduotuvėje.

N.Tiara pasinaudojo tokios sistemos trūkumu. Ji įeidavo į parduotuvę su prabangiu krepšiu rankoje, o tada, kai niekas nežiūrėdavo, į jį ką nors įmesdavo, pavyzdžiui, apklotą.

Neišeidama iš parduotuvės, N.Tiara toliau apsipirkinėdavo ir išsirinkdavo ką nors už panašią sumą, tarkime, marškinius, kuriuos ji norėjo „nusipirkti“.

Tada ji prieidavo prie kasos, atidarydavo krepšį su apklotu viduje ir tvirtindavo, kad jį nusipirko prieš kurį laiką ir norėjo grąžinti, bet pametė kvitą (kartais ji netgi surengdavo pasirodymą, kad ji jo ieško savo rankinėje).

Ji paklausdavo, ar galėtų iškeisti apklotą į marškinius, apdairiai pasirinkdama kitą mažą daiktą – tarkime, kojinių porą – kad bendra suma būtų didesnė už apkloto kainą.

Prekių keitimas būdavo įvykdomas, o naujieji daiktai atsidurdavo tame pačiame kvite.

Vėliau ji nuvažiuodavo į kitą miestą, nueidavo į tos pačios parduotuvės filialą su tikru čekiu ir reikalaudavo grąžinti visus pinigus už marškinius ir kojines. Kartojant vėl ir vėl, tai pasirodė esanti labai pelninga apgaulė.

Nuo Velso iki Vatfordo ir Varingtono jai nerūpėjo, kad per dieną reikėdavo įveikti šimtus kilometrų, kad galėtų toliau vykdyti savo apgaulingus grąžinimus. Be to, ji dažnai naudojosi automobilių nuomos paslaugomis, kad jos automobilis stovėjimo aikštelių automatinio numerių atpažinimo programinės įrangos nebūtų žymimas kaip dažnas lankytojas.

Tyrėjai, ištyrę jos daugybę banko ir kredito kortelių sąskaitų, nustatė, kad „Boots“ ji išleido 5 172 svarus, tačiau jai buvo grąžinta 60 787 svarai, o prekybos centre „Debenhams“ ji išleido 3 681 svarą, o atgavo 42 853 svarus.

Tai buvo ilgą laiką trukusi apgaulė, pagrįsta visiškai paprastu principu. „Pradžioje ji buvo keletą kartų sugauta parduotuvių darbuotojų bei policininkų, gavo daug baudų ir įspėjimų, – teigė S.Tristramas. – Bet ji yra labai protinga ir labai gerai manipuliuoti mokanti moteris. Ji mokėsi iš savo klaidų.“

Tuo metu parduotuvės reguliariai nestebėjo pinigų grąžinimo individualiems klientams masto. Tačiau N.Tiaros veiksmai paskatino didžiųjų mažmenininkų bendradarbiavimą, siekiant gauti teismo įsakymą, draudžiantį jai kelti koją į bet kurią jų parduotuvę.

Teigiama, kad jos išnaudota spraga buvo gerokai sumažinta.

Sukčiauja nuo paauglystės

1970 m. Vulverhamptone gimusi Narinder Kaur sukčiauti pradėjo 1985 m., tuomet ji buvo nuteista penkiems mėnesiams nepilnamečių kolonijoje už lėšų rinkimą fiktyviam ėjimo maratonui.

Daug detalių apie šį įvykį nežinoma. Ši byla buvo tik trumpam prisiminta po šešerių metų, kai būdama 21-erių ir studijuodama vietiniame politechnikume ji pasirodė Vulverhamptono karūnos teisme. Tą kartą ji buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn už 72 tūkst. svarų sterlingų būsto paskolos apgavystę ir 27 tūkst. svarų sterlingų vagystė iš savo darbdavių, kai ji savaitgaliais dirbo prekybos centre „Safeway“ Birmingeme.

Slėpdamasi po netikrais vardais ji nepilnu etatu įsidarbino įvairiose šio prekybos centro tinklo parduotuvėse ir iš kasų pavogė tūkstančius svarų, paslėpdama pinigus savo batuose. Ji buvo sučiupta, kai atidus pirkėjas pastebėjo, kaip ji į savo batą įkišo 10 svarų kupiūrą.

Po jos arešto paaiškėjo, kad ji apgaule užsitikrino 72 tūkst. svarų sterlingų būsto paskolą savo pirmajam namui, teigdama, kad yra savarankiškai dirbanti valymo įmonės vadovė. Negana to, ji dar spėjo pilnai įsirengti savo būstą ir nusipirkti 13 tūkst. svarų kainuojantį BMW automobilį.

Ji kalėjime praleido dvejus metus ir devynis mėnesius. Taip buvo padėtas pagrindas ateinančių 30-ies metų įvykiams: per tą laiką ji buvo nuolat kviečiama į teismą, prisidengė daugybe vardų ir gavo galybę baudų, įspėjimų, elektroninių žymų ir bent vieną apribojančią teismo nutartį.

1993 m., kai jai buvo 23-eji, ji susilaukė sūnaus, kuris vėliau mokėsi privačiose mokyklose Vusteršyre, o dabar yra aukštos kvalifikacijos profesionalas, dirbantis Londone. Po penkerių metų ji ištekėjo už Vusterio verslininko. Jau tuomet ji buvo pasikeitusi savo vardą į Niną Tiarą.

N.Tiara susituokė įspūdingame art deco viešbutyje „Burgh Island“, esančiame prie pat Bigburio pakrantės Devone. Pora kartu dirbo jo įdarbinimo agentūroje.

Jau 2009 m. jai priklausė indų restoranas „Rajdoot“ Kutnal Gryno kaime, esančiame visai šalia kurortinio Droitvičo miesto, Vusteršyro grafystėje. Kaip prisimena vienas ją dar nuo mokyklos laikų pažįstantis vietos gyventojas: „Savo penktadienio vakarus ji labiausiai mėgo praleisti teismuose.“

Patraukli ir žavinga ji stengėsi įsiminti savo klientų vardus bei jų mėgstamus patiekalus.

„Kai kurie žmonės kalbėjo, kad ji nešiojo apykoję, bet niekas iš mūsų nežinojo, kodėl, – pasakojo tas pats pažįstamas. – Ji buvo užkietėjusi verslininkė, nuolat pasakojusi savo klientams apie savo pažintis ir verslo galimybes, į kurias planuoja investuoti.

Savaitgaliais ten visada buvo sausakimša, nes maistas buvo skanus, bet darbo dienomis ta vieta buvo mirusi, todėl nenustebome, kai, praėjus trejiems metams nuo atidarymo, ji nusprendė restoraną parduoti.“ Jau tada jos santuoka buvo žlugusi.

Maustė advokatę

Tačiau daugiausia priežasčių jausti nuoskaudą dėl N.Tiaros „žygdarbių“ turi Vusterio advokatė Tracy Lowe.

2012 m. kovą ji steigė savo šeimos advokatų kontorą Vusteryje ir pasamdė N.Tiarą, kuri tuomet naudojo savo vedybinę pavardę Nina Dalman, biuro vadove. T.Lowe prisimena, kad ji buvo tikras „žavesio įsikūnijimas“.

Tik netikėtos sėkmės dėka T.Lowe sužinojo, kad jos darbuotoja rezga abejotinus planus. Pasirodo, ji bandė gauti prieigą prie įmonės sąskaitų. Be to, ji buvo įsteigusi savo įmonę, kurią užregistravo sistemoje „Companies House“, nurodydama T.Lowe advokatų kontoros adresą kaip savo verslo vietą.

T.Lowe suprato, kas vyksta, kai su ja susisiekė jos banko konsultantas, sakydamas, kad N.Tiara bandė pridėti savo vardą prie savo viršininkės sąskaitos. „Manau, kad ji ketino per mano biurą plauti pinigus arba sukčiauti“, – teigė T.Lowe.

Tai, kas nutiko toliau, dar labiau šokiravo. Ateinančius penkis mėnesius N.Tiara vykdė žiaurią keršto kampaniją – ji priekabiavo prie T.Lowe, jos vyro ir verslo. Nuo biuro pastato ribų dingdavo įmonę identifikuojantys ženklai, telefono skambučiai ir elektroniniai laiškai buvo peradresuojami, būsimiems klientams buvo pranešta, kad T.Lowe bus pašalinta iš advokato pareigų.

Moteris sulaukė grasinančių telefono skambučių – žinoma, anoniminių, – ir turėjo matyti siaubą keliančius plakatus, kuriuose advokatė buvo vadinama „vaikų žudike“.

„Deja, prieš daugelį metų per namo gaisrą praradau du vaikus. Nina tai žinojo ir, norėdama atkeršyti, man ir įvairiems žmonėms pradėjo siųsti plakatus, kuriuose esu vadinama „advokate-vaikų žudike“. Galite įsivaizduoti, kaip tai mane paveikė“, – pasakojo T.Lowe.

Nors T.Lowe yra stipri ir sunkiai įbauginama moteris, ji pasakojo apie išgąstį, kurį jautė, kai kartą grįžusi namo po darbo savo pašto dėžutėje rado paštu atsiųstą kulką su šiurpą keliančiu rašteliu: „Tu turi praeitį, dabartį, bet jokios ateities.“

Advokatė tikino, kad policija buvo informuota nuo pat pradžių. „Sulaukdavau daugybės žinučių ir grasinimų, – pasakojo ji. – Nebūdavo dienos, kai kas nors nenutikdavo.

Ji žinojo, kur aš gyvenu, ir, atrodė, kad žinojo, kada atsikeliu, nes būtent tada sulaukdavau anoniminio skambučio. Lyg ji būtų mus stebėjusi. Galėjau atpažinti jos balsą ir jos rašymo manierą trumposiose žinutėse, bet ji visada naudodavosi neatsekamais numeriais. Ji labai protinga.“

2013 m. birželį Vusterio teismas N.Tiarai skyrė penkerių metų draudimą artintis prie advokatės ir nustatė valandas, kada ji turi būti namuose. Pastaruoju metu N. Tiarai grįžus į ją puikiai pažįstantį Vusteršyrą, niekas nebuvo nustebęs dėl jos nuopuolio.

Kvailino kaimynus

„Per daug pasitikinti savimi ir nuolat flirtuojanti, – taip ją apibūdino vienas vyras. – Ji visuomet ieškojo naujų ryšių ir finansinių galimybių. Ji norėjo sudaryti įspūdį, kad yra turtinga, nes niekas nežinojo tiesos.“

Kaimynai Malverne, kur N.Tiara persikėlė prieš devynerius metus, prisimena jos neįprastą įprotį skolintis daiktus, pavyzdžiui, lempas ar indus. Ji net prašydavo pasinaudoti kaimynų dušu, nes jos namuose paslaptingai dingo vanduo.

„Mums atrodė, kad ji ateidavo apžiūrėti mūsų namų, ir mes dėl to jautėmės šiek tiek nesmagiai“, – pasakojo Vivien ir Johnas Wattsai. – Kai ji suprato, kad nebūsime pastumdėliai, nukreipė savo dėmesį į kaimynus kitoje jos namo pusėje.

Jie buvo labai miela pora – net pakvietė ją į savo atostogų namus Italijoje. Nina sakė, kad jei jie ją ten priimtų, jie galės atvykti į jos vilą Pietų Prancūzijoje, bet, žinoma, tai niekada neįvyko.“

Kaimynė prisimena, kad, praėjus 18 mėnesių po jos atsikraustymo, N.Tiara staiga dingo, o po kurio laiko į jos namą atvyko policija, surengusi pirmąjį iš keturių reidų. „Jie niekada mums nesakė, ko ieško, bet išvažiuodavo su juodais šiukšlių maišais, pilnais dokumentų“, – liudijo V.Watts.

Apgavikės nusikalstama veikla visiškai buvo demaskuota tik po daugelio metų. Nepaisant jos sulaikymo 2019 m., ji ir toliau vykdė nusikaltimus.

Išėjusi į laisvę už užstatą, ji padirbinėjo dokumentus, kad pakeistų savo užstato sąlygas, o tada nuvyko į parduotuvę „Asda“, kur vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip ji pasiėmė elektrinį dantų šepetėlį ir bandė už jį susigrąžinti pinigus. Jos prašymas buvo atmestas.

„Ji yra neprilygstama mažmeninės prekybos apgavikė“, – tikino S.Tristramas.

Kalbant apie jos šeimą, abu moters tėvai yra mirę, o su savo broliu ji nebendrauja.

„Mes jos gėdijamės“, – šią savaitę šeimos kreipimosi metu pareiškė vienas vyras. Jos svainis teigė: „Mes neketiname su ja vėl bendrauti. Ji tik neša nelaimes. Norime, kad mus nuo jos skirtų milijonai mylių.“

Policija tiki, kad N.Tiara iki pat teismo pradžios nepaleido savo senų įpročių. Dabar ji yra areštuota, o teismo nuosprendis bus paskelbtas balandžio mėnesį. Ar ji sugebės pakeisti savo būdą, parodys tik laikas.

Parengta pagal „The Daily Mail“