Buvusios prostitutės išpažintis: kaip iki to priėjo ir kokius pasibjaurėtinus vyrus teko aptarnauti

Tuščių vienkartinių maisto dėžučių ir bulvių traškučių pakelių apsuptas klientas nepasisveikino ir nebandė pasišnekučiuoti, kaip dažniausiai darė kiti jai už seksą mokėję vyrai.

Jausdama baimę, ji nusirengė jo purviname vonios kambaryje ir grįžo pas jį.

„Artėdama prie jo, vis stipriau jaučiau jo kvapą – tarsi jis būtų kelias dienas nesiprausęs“, – prisimena M.Doring.

Jis atsisegė diržą oraliniam seksui, kurį buvo užsisakęs. Mergina stengėsi nuslėpti savo pasibjaurėjimą, bijodama to, kas gali nutikti, jei ji pasipriešintų.

„Staiga jis trenkė man per veidą ir bandė mane išprievartauti. Stengiausi pabėgti, bet jis taip stipriai tempė man už plaukų, jog nebegalėjau kvėpuoti, tada jis užsilipo ant manęs“, – tvirtino moteris.

Po visko ji ilgai sėdėjo savo automobilyje negalėdama pajudėti. Ji klausė savęs: „Kaip aš čia atsidūriau?“

Dubline augusi mergina turėjo įprastą vidurinės klasės vaikystę ir mylinčią šeimą. Tačiau jos normalus gyvenimas baigėsi, kai 16-os ji buvo išprievartauta.

„Su draugais gėrėme parke, kai tą naktį sutiktas vaikinas nusivedė mane į nuošalią vietą. Iki man prarandant sąmonę, mes bučiavomės, o kai atsibudau, jis mane puolė“, – sakė M.Doring.

Mergina nesikreipė į policiją ir nusprendė niekam nieko nepasakoti. Vietoje to, ji bandė įtikinti save, kad šis įvykis nebuvo toks baisus, ir stengėsi nekreipti dėmesio į tai, kas įvyko.

Netrukus po šio įvykio mergina su savo draugais juokėsi iš vietiniame žurnale publikuotų skelbimų, kuriuos paskelbė sekso ieškoję vyrai. Būtent tada ji nusprendė slapta susisiekti su keliais iš jų.

„Tai buvo kvailas paaugliškas elgesys, kuris turėjo būti nekenksmingas, tačiau vienas vyras, pasivadinęs „J“, man atsakė“, – tvirtino moteris.

M.Doring pasakojo, kad jų žinučių turinys gana greitai tapo nešvankus. Nors ji žinojo, kad tokios temos yra netinkamos, jautėsi saugi, nes su juo susirašinėjo iš savo kambario savo šeimos namuose.

Pokalbių slaptumas ir paauglei rodomas dėmesys ją jaudino. Tačiau ji net neįsivaizdavo, kad taip jis bandė ją prisivilioti.

Po metų „J“ pakvietė merginą į savo namus. Aukštas ir liesas rausvaplaukis vyras, kuriam buvo jau virš 30, pradėjo ją mušti ir prievartauti.

Kadangi mergina buvo manipuliuojama jau ilgiau nei metus, jai neatrodė, kad turi kitą pasirinkimą – ji bijojo pasipriešinti.

„Man išeinant „J“ netikėtai davė man 100 svarų. Keista, tačiau pinigai privertė mane pasijausti vertinama ir geidžiama“, – pripažino M.Doring.

Per ateinančius trejus metus jis nereguliariai ją prievartaudavo ir po to duodavo pinigų. Bet jauna mergina buvo per daug jo kontroliuojama, kad jam pasipriešintų.

Tuomet, kai jai buvo maždaug 19 metų ir ji studijavo Nacionaliniame meno ir dizaino koledže Dubline, „J“ paprašė jos susitikti su pagyvenusiu jo „draugu“ viename viešbutyje.

Norėdama jam įtikti – ir per daug bijodama pasakyti „ne“ – ji sutiko. Vyriškis ją sumušė ir išprievartavo, tada davė jai 100 svarų.

„Tą akimirką manyje kažkas pasikeitė – supratau, kad galiu ištverti tokį smurtą, kad tai darbas, kurį galiu dirbti. Aš buvau taip sužalota išžaginimų ir smurto, jog toks planas man atrodė protingas“, – teigė moteris.

Pinigai leido jai jaustis geidžiama ir reikalinga. Tai jai tapo įrodymu, kad jos seksualumas buvo vertingas.

Gana greitai po to ji įdėjo skelbimą į eskorto paslaugų svetainę. Tik dabar moteris suvokia, kad tai buvo savotiška savęs žalojimo forma.

Ateinančius ketverius metus ji tenkino paprastus, atsitiktinius vyrus. Tiesa, jai pavyko iš savo gyvenimo išbraukti „J“: „Stiprėjant mano pasitikėjimui savimi ir mažėjant jo įtakai, ėmiau jo nekęsti.“

Kai kurie jos sutikti vyrai buvo draugiški, bet dauguma buvo 40–50 metų vidurinės klasės nemandagūs savanaudžiai.

Daugelis jų turėjo polinkį į smurtą – jie tampydavo merginą už plaukų, ją talžydavo. Kartais ji jausdavo, kad jie nori elgtis dar žiauriau.

„Kadangi būdavau nuoga ir pažeidžiama, aš žiūrėdavau, kad jie jaustųsi laimingi, rūpinausi jų emocine būsena“, – tikino M.Doring.

Visą tą laiką niekas nežinojo, kas vyksta.

Ji mokėsi, gyveno su kitais studentais, bendravo su menininkais ir draugais, eidavo į pasimatymus su įprastais vyrais – tačiau nė vienas šių žmonių nežinojo, ką ji slapta veikia.

Mintis apie tai, kad yla galiausiai išlįs iš maišo, net nešovė į jos galvą. Jai atrodė, kad ji gyvena du skirtingus gyvenimus.

Tada, 2008 m., įvyko dar vienas išpuolis. Tai sukrėtė merginą ir ji staiga suprato, kad nebenori dirbti eskorte. Ji buvo nuo visko pavargusi: baimės, rizikos, vyrų ir slapto gyvenimo.

Gana greitai po to ji persikėlė į Berlyną ir užmezgė santykius, kuriuose seksas buvo smagus, nemokamas ir lengvas.

„Kai po metų išsiskyrėme, aš jam papasakojau apie savo praeitį. Jis nekėlė jokios dramos – tiesiog mane apkabino. Pasidalinusi savo paslapties našta, pajutau tokį palengvėjimą ir lengvumą“, – prisimena moteris.

Ji grįžo į Dubliną ir, žinodama, kad jai reikia pagalbos, susisiekė su organizacija, kuri remia nuo prostitucijos nukentėjusias moteris. Ten moteris jautėsi suprasta, jos niekas neteisė.

Tai paskatino ją 2013 m. pradėti mokytis psichoterapijos, o dabar ji specializuojasi seksualinių traumų ir jų gydymo srityje.

„Jaučiu, kad gebėjimas padėti kitiems sutraumuotiems žmonėms man yra didelė privilegija“, – teigė M.Doring.

Per pastaruosius aštuonerius metus apie šią slaptą savo gyvenimo dalį ji rašė anonimiškai.

Ji teikė liudijimus, rašė straipsnius, grožinius veikalus, kalbas ir netgi turėjo prezentaciją apie išžaginimą viename iš „TEDx“ renginių.

Ji taip pat savanoriavo pagalbos dėl smurto šeimoje linijoje ir bendradarbiavo su organizacijomis, siekiančiomis nutraukti vyrų smurto prieš moteris epidemiją.

Prieš ketverius metus ji pradėjo rašyti savo memuarus „Any Girl“ (angl. „Bet kuri mergina“).

„Prieš išleidžiant knygą, turėjau pagaliau prisipažinti savo tėvams, kurie nežinojo, ką aš išgyvenau. Daug kartų tai atidėliojau, nes bijojau, kad jie kaltintų save. Jie buvo nusiminę, bet palaikė mane“, – sakė moteris.

Be to, ji norėjo papasakoti savo istoriją, kad paneigtų kai kuriuos mitus apie sekso industriją.

Per televiziją rodo tiek daug serialų, kuriuose prostitucija yra pateikiama teigiamai ir nerealistiškai – prekyba seksu išties pasižymi išnaudojimu, smurtu ir neapykanta moterims.

Moteris įsitikinusi, kad vyrai sąmoningai mylisi su sutraumuotomis moterimis, nes jiems nerūpi – jie sumokėjo, kad nesirūpintų. Su moterimis jie elgiasi kaip su prekėmis, internete įvertindami jas pagal penkių žvaigždučių sistemą – pagal išvaizdą, kainos ir kokybės santykį ir pasitenkinimą.

„Dabar galiu užmegzti artimesnį ryšį su žmonėmis, nes nebelaikau didelės paslapties. Turėjau turėti keletą sunkių pokalbių, bet mano draugai ir šeima mane palaikė“, – džiaugėsi M.Doring.

Dabar ji neturi antrosios pusės, tačiau ateityje norėtų globoti vaikus, kurie susidūrė su rimtais sunkumais.

Ji taip pat trokšta sukurti šeimą su mylinčiu partneriu. Tiesa, ji pripažįsta, kad jai sunku pasitikėti vyrais po to, kai ji matė, kiek daug jų taip lengvai nusprendžia apgaudinėti savo žmonas ir šeimas.

„Pagaliau supratau, kad nusipelniau meilės, kad ir kas man būtų nutikę“, – tikino ji.

Parengta pagal „The Sun“