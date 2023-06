Savanorystė – poilsis nuo darbų ir kasdienių rūpesčių

Sigitas jau keletą metų savanoriauja „Scenos bandymuose“, kuriuose rūpinasi technine priežiūra. „Šioje srityje pradėjau savanoriauti prieš 7 metus, bet renginiai vykdavo du kartus per metus“, – sako pašnekovas ir papildo, kad to jam buvo per mažai, todėl pats paėmė į rankas vadeles ir ėmėsi papildomos savanorystės paieškų. Atradęs „Scenos bandymus“, susisiekė su renginio sumanytoja ir į savanorišką veiklą žengė visa koja.

Pašnekovas pasakoja, kad techninės priežiūros darbai prasideda dar prieš pasirodymus, o jei renginys didesnis – ir keliomis dienomis anksčiau. Sigitas rūpinasi įgarsinimu bei technine įranga, mikrofonų reguliavimu, kolonėlių bei laidų tvarkymu ir pan.

„Mano tikslas – išgauti geriausią įmanomą garsą tomis sąlygomis, kuriomis dirbame, kad visi instrumentai akustiškai skambėtų nepriekaištingai“, – apie savo atsakomybes „Scenos bandymuose“ plačiau dalijasi Sigitas.

Erdvė, į kurią gali ateiti bet kas

Sigitą ši savanorystė žavi tuo, kad kiekvienas „Scenos bandymų“ renginys yra įdomus ir unikalus, nes vyksta čia ir dabar, scenoje pasirodo tiek nuolatiniai, tiek nauji dalyviai. Į pasirodymus gali atvykti visi, kurie nori pasidalinti mėgstama daina, savos kūrybos muzika, eilėraščiu – tereikia paruošti iki 10 minučių trunkantį pasirodymą.

„Gali dalyvauti kiekvienas be jokios patirties, turintis scenos baimę ir siekiantis ją įveikti, norintis kažkuo pasidalinti, tačiau nerandantis tam tinkamos erdvės. Tačiau pasirodymuose neretai apsilanko ir tie, kurie tiesiog nori pasigėrėti kitais“, – pasakoja savanoris.

Sigitas įsitikinęs, kad jei turi svajonę, jai išsipildyti reikalingos ir palankios sąlygos – taigi „Scenos bandymai“ yra puiki terpė asmenims, kurie svajoja apie karjerą muzikoje. Vyriškis atvirauja, jog ir pats pažįsta nemažai talentingų, puikiai muzikuojančių žmonių, kurie neturi muzikinio išsilavinimo: „Jiems ši aplinka būtų puiki galimybė išbandyti save.“

Savanorystė atveria galimybes

Šiemet su kolega Balsių bendruomenės renginio įgarsinimu besirūpinsiantis Sigitas pamini, kad savanorystė jam vienareikšmiškai yra poilsis ir atotrūkis nuo kasdienės rutinos. Paprašytas pasidalyti įsimintiniausiu neatlygintos veiklos įvykiu, jis įvardija dukros gautą vaidmenį miuzikle.

„Atvykome į vieną iš renginių kartu sutikrinti techninius garso parametrus ir kaip tik tame miuzikle trūko aktorės. Taip dukra netikėtai gavo vaidmenį, o aš naują iššūkį – mat dar nebuvo tekę įgarsinti vaikų renginių“, – džiugiai prisimena Sigitas.

Anot jo, abiem su išbandymais pavyko sėkmingai susitvarkyti. Maža to, dukra ne tik gavo savo rolę, bet ir susirado draugių – su viena iš mergaičių bendrauja iki šiol.

Į savanorystę Sigitas taip pat žiūri kaip į perspektyvą – kiekvienas renginys atneša naujų pažinčių ir planų. Be to, jam techninė renginių priežiūra teikia džiaugsmą, galimybę paklausyti atlikėjų, todėl atrasti sau mielą erdvę augti jis rekomenduoja kiekvienam.

„Blogiausia nežinoti, kokia veikla tau maloni, jei gyvenime nieko neišbandei ir nesi tikras, ko nori. Bijai dėl to, kad nieko neišbandei, o išbandyti nenori, nes bijai – taip susidaro užburtas ratas. Visgi nepabandęs niekada nesužinosi,“ – įsitikinęs Sigitas.

