Tauragės ketvertuko mama atskleidė skaudų ilgai nutylėtą faktą: viena iš mergaičių sunkiai serga

Tik neseniai Lina viešai prabilo apie dar vieną rūpestį, apie kurį seniau žinojo tik artimieji. Tiesa, ir atidesniam nepažįstamam žmogui galėjo užkliūti tai, kad viena iš mergyčių, nors ir ūgtelėjusi, vis dar sėdi vaikiškame vežimėlyje.

Dabar moteris jau neslepia fakto, kad vienai iš ketvertuko, Lukai, diagnozuotas cerebrinis paralyžius. Dėl to mergaitė pati nevaikšto ir nepasėdi, taip pat ir nekalba, negali pavalgyti, tad jai reikia nuolatinio mamos rūpesčio. Be to, ji labai prieraiši, tad šalia nuolat turi būti arba mama, arba sesės.

Mergaitė, kaip ir jos sesutės, gimė sveika, bet trečią gyvenimo savaitę ją nežinia kodėl ją ištiko sepsis. Po to kilo įvairių problemų, reikėjo širdelės operacijos, na, o vėliau diagnozuotas cerebrinis paralyžius.

Dėl to praėjusį rugsėjį trys sesutės išdidžiai žingsniavo į pirmą klasę paprastoje mokykloje, o Luka keliavo į specialiąją.

Dabar, vasarą, visos mergaitės laiką leidžia kartu – kai sesutės dūksta aplink, Lukai smagu jas stebėti, be to, jos nuolat ją pakalbina ir prajuokina.

Klausiu mamos Linos, gal vasarą smagu tik dukroms, o ją tos atostogos vargina, nes visą laiką tenka būti tarp klegančių vaikų? „Ne, su savais vaikais būti man patinka, be to, vasarą palengvėja dėl to, kad nereikia anksti keltis ir visų išruošti į mokyklą, kiekvienai įdėti maisto... Vasaras mes leidžiame kaime, tik kai atšals, vėl grįšime į miestą. Mergaitėms patinka, kad čia kiek nori gali būti lauke, ir man atrodo, kad vaikams – o ypač tokiam būriui – geriausia augti kaime“, – pasakojo mama.

Kaime jos turi ir šiltnamį, ir daržą, ir vištų – 20 mėsinių ir tiek pat dedeklių.

Mergaičių džiaugsmui, kaime yra ir du šunys bei du katinai. Šunys daugiau būna lauke, o katinai Micius ir Tajus – naminiai. Vakare eidamos miego mergaitės juos kviečia pas save ir nesigula tol, kol tie neprisijungia.

Nuskuta bulves ir tvarkosi kambarius

Trys sveikosios dukrytės – jau tikros mamos padėjėjos. „Na, daržo jos dar neravės, bet agurkų šiltnamyje mielai nuskins ir vištų kiaušinius surinks. Taip pat jos nuskuta bulves ir morkas (švariai, man jau nereikia perskusti iš naujo) ir kambarius apsitvarko. Na, kad tvarkytųsi, dar reikia raginti, kartais ir griežtesniu tonu, o maisto gaminti jos mielai atskuba, ir ši pagalba man tikrai juntama. Kai svečiavomės pas močiutę, jau ir kartu su ja cepelinus formavo“, – pasakojo Lina.

Vasarą šeimynėlė kasdien, kai gražesnis oras, traukia maudytis prie netoliese tekančios upės. Mergaitės jau nuo ryto ragina mamą: „Kada eisim prie Jūros, kada prie Jūros?“ (taip vadinasi pro Tauragės rajoną tekanti upė).

Viena vertus, vasaroti su savo mergaitėmis Linai patinka, kita vertus – jai liūdna dėl to, kad neseniai išėjo iš darbo. Laborante „Vilkyškių pieninėje“ ji dirbo vienuolika metų. Seniau kartu gyveno ir du Linos sūnūs iš pirmosios santuokos, kuriems dabar 17 ir 23 m. Kol mama grįš iš darbo, jie ir pabūdavo su mergaitėmis. Tačiau pirma vienas, o dabar ir kitas išsikraustė gyventi atskirai (septyniolikmetis jau ne tik mokosi, bet ir dirba), taigi Linai teko iš darbo išeiti.

„Tikrai gaila, nes darbą turėti buvo naudinga ir finansiškai, ir psichologiškai – sveika kartais ištrūkti iš namų“, – pastebėjo daugiavaikė mama.

Tiesa, kai mergaitės paūgės ir galės namie ilgiau pabūti vienos, gal jai pavyks grįžti į darbo rinką, bet visgi neaišku, kaip bus su Lukos, kuriai nuolat reikalinga mama, priežiūra.

Vis kartoja vieną frazę

Broliai dažnai užsuka į kaimą į svečius (ypač mėgsta pas mamą papietauti), tada sesės džiūgaudamos skuba jų pasitikti. Jie ir pabūna su mergaitėmis, kai mamai reikia kažkur išvykti su reikalais.

Tiesa, kartais, kai prireikia į artimiausią už 5 km esančią parduotuvę, Lina tris dukrytes trumpam palieka vienas namie ir ten automobiliu nuvažiuoja tik su Luka. Bet jos labiau mėgsta apsipirkti didesnėse parduotuvėse mieste už 20 km, kur keliauja visos kartu.

Apsipirkti jau pavyksta ramiai – būna, tai viena, tai kita dukrytė, pamačiusi ką skanaus ar gražaus, užklausia: „Mamyte, ar galiu?“, bet jei išgirsta „Ne“, tai į ginčus nesivelia.

Beje, mergaitės jau pradėjo rinktis skirtingus drabužėlius – seniau vis norėdavo tokių pačių. Tik namie vis kyla tarpusavio nesutarimų dėl daiktų. „Man kartais atrodo, kad dažniausiai mano kartojama frazė yra: „Reikia dalintis“, – konstatavo ketvertuko mama.