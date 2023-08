Tris šimtukus gavusi šiaulietė pasirinko netradicinį kelią: „Mano svajonė didesnė už puikybę ir gėdą“

Danutė gavo šimtukus už matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos egzaminus. Daugelis kitų šimtukininkų rinkosi studijuoti medicinos, biochemijos, programavimo ir kitas perspektyvias specialybes.

Danutė galvojo ir apie tai, bet galiausiai pasirinko itin netikėtą variantą – auklės darbą pagal au-pair programą. Tai yra, ji nusprendė pasiimti laisvus metus, per kuriuos geriau susigaudytų, ko nori iš gyvenimo, ir išvyko prižiūrėti vaikučių į nedidelį miestelį netoli Liono.

Dabar ji mano, kad tai buvo teisingas sprendimas. „Prancūzų kalbą lyg ir mokėjau, bet bendraujant trūko laisvumo, kurio dirbdama įgijau. Be to, per tuos metus pakeliavau, susitaupiau šiek tiek lėšų, pasijutau morališkai tvirčiau ir nusiteikiau, kad turėdama tris šimtukus turiu įvairių galimybių. Be to, turėdavau ir laisvo laiko, nemažai rašiau, piešiau ir suvokiau, ką iš tikrųjų noriu daryti“, – pasakojo mergina.

Visgi ji nepasirinko prestižine laikomos specialybės, o nusprendė studijuoti menus Prancūzijoje, Strasbūro mieste esančioje Aukštojoje Reino menų mokykloje, ir liko tuo patenkinta.

„Per pirmąsias paskaitas išsigandau, nes ten mokoma visai kitaip, nei pas mus. Tarkim, dėstytojas pristato kažkokią temą ir tada prašo sukurti darbą – bet nesako, nei kokia technika, nei kaip tą daryti. Pirmą kartą visai nežinojau, nuo ko pradėti, paskui supratau, kad taip studentai raginami atrasti kiekvienas savo stilių, skatinamas jų kritinis mąstymas“, – pasakojo Danutė.

Ji ir dabar kūryboje naudoja įvairias technikas – tai ir tapyba, ir audiovizualiniai menai, ir skulptūra, ir rašymas – juk skirtingas idėjas norisi perteikti skirtingais būdais.

Pasak pašnekovės, apskritai Prancūzijoje sudaromos puikios sąlygos studijuoti tiems, kurie moka prancūzų kalbą. Mokslas yra mokamas, bet atsižvelgiama į šeimos pajamas, tad ji turėdavo susimokėti tik 400 Eur per metus, be to, skiriama stipendija, lengvatos būsto nuomai. Ji gyveno studentų rezidencijoje, kur yra bendra virtuvė, dušai ir tualetai, bet kiekvienas gauna atskirą kambarį. Be to, sudaromos sąlygos dirbti – ji savaitgaliais darbavosi nacionalinėje ir universitetinėje bibliotekoje, kur kartais atrasdavo laiko ir knygas paskaityti.

Praktiką atliko ambasadoje

Baigusi bakalauro studijas, praėjusiais metais mergina įstojo į magistrantūrą tame pačiame universitete. Ir netrukus išvyko atlikti pusmetį trukusios praktikos Prancūzijos ambasados kultūros skyriuje Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE).

Čia ji susipažino su menais iš kitos pusės. „Ambasados kultūros skyrius vykdo nemažai dvišalių, trišalių meninių projektų, tad reikia rūpintis meno kūrinių logistika, rašyti diplomatinius laiškus ir pan. – įgijau naudingos patirties. Tiesa, praktika buvo intensyvi, dirbau visu etatu, tad pajutau, kad man trūksta kūrybos“, – dalijosi patirtimi mergina.

Be to, gyvendama ir dirbdama JAE ji daugiau sužinojo apie šalies sostinėje Abu Dabyje veikiantį Niujorko universitetą ir juo tiesiog susižavėjo. „Tai prestižinis JAV esantis universitetas, kuris taip pat veikia JAE ir Pekine (yra fakultetų ir kitose šalyse, bet šie trys – pagrindiniai). Universitetas tarptautinis, labai pažangus ir suteikiantis kokybišką išsilavinimą. Jis organizuoja ir įvairius visuomenei atvirus renginius, aš kartais ten apsilankydavau, girdėdavau, kaip diskusijose dalyvauja jo studentai, ir galvodavau: „Vau, ir aš noriu būti tarp jų“, – pasakojo lietuvaitė.

Taigi ji ryžosi pabandyti ir iš naujo stoti į magistrantūrą Niujorko universitete Abu Dabyje. Didelių vilčių į tai nedėjo, nes žinojo, kad bakalauro specialybių universitete daug, o magistro – vos dvi, ekonomikos ir menų. Į pastarąją kryptį kasmet priimami tik 8 studentai iš viso pasaulio, o stojančiųjų daugybė – taigi įstoti labai sudėtinga, pasiseka mažiau nei 10 proc. visų norinčiųjų.

Norėjo pabandyti, kad būtų ramu

„Žinojau ir tai, kad mokslas universitete mokamas, brangus, bet tiesiog norėjau pabandyti, kad mano širdis būtų rami, jog nepraleidau savo šanso“, – pasakojo lietuvaitė.

Kaip sakoma, svajoti reikia atsargiai, nes kartais svajonės išsipildo – šį birželį Danutė sužinojo, kad į prestižinį ją sužavėjusį universitetą įstojo. O tada užgriuvo naujas galvos skausmas – kaip susimokėti už studijas.

Studijos amerikietiškame universitete itin brangios – Danutės atveju sieka 136 000 JAV dolerių už dvejus studijų metus – tačiau perspektyviems studentams skiriama stipendija, ir mūsų herojė ją – net 100 000 dolerių – gavo. Tačiau vis tiek jai reikia 36 000 dolerių (apie 33 000 Eur), o tai sunkiai suvokiama suma ir jai, ir jos tėvams.

„Kurį laiką galvojau apie tai, kad įsivėliau nežinia kur ir turbūt reikia šio sumanymo atsisakyti, nes man nieko neišeis. Tačiau esu labai dėkinga savo tėvams, kurie mane visuomet labai palaiko – jie sakė, kad reikia savo svajonės siekti, ir jie stengsis kiek galėdami padėti...“ – sakė mergina.

Kai jau pasiryžo, kad turi nepasiduoti ir bandyti, pasak jos, tarsi koks motoriukas viduje užsikūrė. „Pradėjau rinkliavą contribee.com platformoje, kur norintieji gali mane tiesiogiai paremti arba įsigyti mano kūrybos darbų, vadinamųjų printų, atliktų šilkografijos technika. Taip pat sukūriau savo interneto svetainę, elektroninę parduotuvę, skelbiausi feisbuke, rašiau įvairiems verslininkams, tiesa, kol kas nelabai sėkmingai (nors, kiek žinau, verslams, remiantiems studentus, taikomos tam tikros mokesčių lengvatos). Tiesa, reikėjo susitvarkyti ir kraustymosi iš Strasbūro reikalus – per ketverius metus, kol ten gyvenau, ir daiktų susikaupė“, – pasakojo mergina.

Pinigų turi tik pradžiai

Danutei jau pavyko iš žmonių, pažįstamų ir nepažįstamų, kurie įsigijo jos darbus ar tiesiog paaukojo, surinkti apie 7000 Eur studijoms, ir ji stengiasi toliau. Be kita ko, kreipsis į JAV lietuvių įkurtą studentus remiantį fondą (į vieną fondą jau kreipėsi, deja, išgirdo, kad nors jos paraiška užpildyta puikiai, jie šiuo metu nusiteikę remti medicinos ir informatikos studentus), kiek galėdami padės ir tėvai.

Be to, ji bando ieškotis darbo universitete, kuriame studijuos (į kitokius darbus Abu Dabyje su jai skirta viza pretenduoti negalės, bet universitetas turi pasiūlymų dirbti asistentais biure ir pan., tad ji labai tikisi, jog įsidarbinti pavyks).

Mokslai Niujorko universitete prasideda rugpjūčio pabaigoje, nuvykti reikės savaite anksčiau, nes dar laukia naujokams skirtas supažindinimas su mokslo įstaiga. Mergina jau turi ir gyvenamąją vietą studentams skiriamuose nedideliuose butukuose.

Dabar ji turi pinigų sumokėti pradinį įnašą (pirmi mokslo metai kainuos kiek daugiau nei 20 000, antri – 10 000 Eur, o mokėti galima dalimis tris kartus per semestrą), bet labai tikisi, kad paskui pavyks surinkti lėšų ir kitiems. „Įsivaizduoju, kad pirmieji metai bus sunkūs, juk ir kainuoja brangiau, ir reikia įsivažiuoti, bet aš tikiu, kad viskas pavyks“, – sakė pašnekovė.

Kritikai pagaliau aprimo

Danutė labai dėkinga visiems žmonėms, kurie jai padėjo ir galbūt dar padės siekti svajonės. Jai džiugu, sulaukus ne tik paramos, bet ir moralinio palaikymo.

„Ryžtis prašyti paramos buvo nelengva, bet mano svajonė didesnė už puikybę ir gėdą. Seniau apie savo veiklas mažai skelbiausi, o dabar ėmiau apie tai rašyti socialiniuose tinkluose ir sulaukiau nemenko palaikymo – ir seni pažįstami, ir nepažįstami žmonės rašė: „Šaunuolė, puikiai varai“, „Tik į priekį“ ir pan., o tai įkvepia tikėjimo savo jėgomis“, – sakė mergina.

O ar ji nesulaukė neigiamų komentarų, neva lenda, kur nereikia, neturėdama pinigų? „Kai baigiau mokyklą, daug kas su siaubu žiūrėjo į tai, kad pirmais metais visai niekur nestojau, o paskui pasirinkau menus. Dabar tokių kalbų nebegirdžiu, matyt, žmonės suprato, kad klausausi savo širdies ir pasirinkau savąjį kelią, nors jis ir nėra tradicinis“, – sakė Danutė.

Ar dabar ji žino, ką norėtų daryti toliau, jau baigusi išsvajotą specialybę? Ji patikino, kad tikrai taip – norėtų dirbti kultūros diplomatijos srityje, panašiai, kaip buvo, kai atliko praktiką Prancūzijos ambasadoje – ir atstovauti Lietuvą bei pristatyti jos menininkus užsienyje, juk be reikalo kartais kultūra nustumiama kone į paskutinę vietą. Bet tuo pačiu ji nori ir kurti pati, nes mato, kad būtent kūryba ją labai džiugina – tai kas, kad tam, jog galėtų ja užsiimti, nebuvo būtina gauti tris šimtukus.

Kaip prisidėti prie Danutės studijų, sužinosite čia. Jos interneto svetainę rasite čia.