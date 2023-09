Meilės ieškojusi keturiasdešimtmetė skaudžiai nudegė: vietoj romantikos – nusivylimas

Tačiau viskas buvo netikra.

Tanya su Ryanu pirmą kartą išsiskyrė 2021 m. lapkritį, kadangi jai atrodė, jog jis neskyrė jai pakankamai laiko. Jis dėl įvairiausių priežasčių atšaukdavo ar perkeldavo pasimatymus ir niekada negalėdavo susitikti savaitgaliais: arba atostogaudavo, arba turėjo prižiūrėti vaikus, arba jo darbe atsirasdavo problemų. „Norėjau susitikinėti su žmogumi, kuris turėtų man laiko arba galėtų jo surasti. Taigi palikau jį. Bet ne visai. Turbūt per mažai“, – sakė moteris.

Po išsiskyrimo Tanya ėjo į pasimatymus su keliais vyrais, tačiau su nė vienu iš jų nepajuto artimo ryšio: „Aš su niekuo nepermiegojau. Galvoje vis sukosi mintis: „Jis ne Ryanas.“ O aš labai norėjau pas jį sugrįžti. Negaliu paaiškinti, kodėl jis taip mane traukė. Galiu pasakyti tik tai, kad ryšys, kurį jaučiau su juo, yra ryšys, apie kurį kalba „savo žmogų“ suradę asmenys: „Tu tiesiog žinai. Tiesiog tai jauti.“

Ir, pasak Tanyos, ji tai jautė.

Po dar vieno nevykusio pasimatymo ji parašė Ryanui žinutę.

„Aš sėdžiu mašinų stovėjimo aikštelėje prie restorano, kuriame turėjau susitikti su vyru, bet jis ką tik atšaukė mūsų pasimatymą... Tačiau aš ir nenoriu su juo susitikti, – žinutėje rašė Tanya. – Nenoriu susitikti su jokiu vyru. Vienintelis vyras, kurį noriu sutikti, esi TU. Išties, kaip kvaila, kad mudu nebesusitikinėjame. Ar ne?“

Jis atrašė ir pasiūlė susitikti puodeliui kavos. Ryanas neslėpė, kad per tą laiką susitikinėjo su kitomis moterimis, tačiau pripažino, kad su niekuo nepajuto jokio ryšio. „Jis sakė, kad jis, kaip ir aš, tiesiog stengiasi judėti į priekį. Bet pasiūlė pabandyti dar kartą“, – prisimena Tanya.

Po to jie susirašinėjo kasdien.

„Tuo metu su savo kaučere mokiausi tikėti, kad esu verta gerų dalykų, kad aš galiu pasiekti viską, ko trokštu. Ji mokė mane prašyti to, ko noriu, taigi, apimta entuziazmo, paklausiau, ar jis nenorėtų vykti su manimi į Palm Springsą. Nustebau, kai jis pasakė, jog norėtų, bet jam reikėjo kelių dienų viską suplanuoti“, – sakė Tanya.

Tačiau po trijų dienų Ryanas suprato, kad negali keliauti į Palm Springsą. Skrydžių bilietai buvo per brangūs, o jis buvo priverstas praleisti savaitgalį su savo viršininku ir grupe šešiasdešimtmečių. Vietoje to jis pasiūlė kartu nueiti į Niujorke rodomą miuziklą „The Music Man“.

„Buvau tokia laiminga, kad vos neapsiverkiau. Aš nuolat prašydavau savo buvusio vyro leistis su manimi į paskutinės minutės kelionę, bet jis visuomet būdavo per daug pavargęs arba tikindavo, kad tai reikalautų per daug jėgų. Toks romantiškas susitikimas su Ryanu buvo nuostabi idėja. Atrodė, kad visata siunčia man gerus dalykus! Aš jų jaučiausi nusipelniusi! Man reikėjo tik paprašyti“, – pasakojo moteris.

Nors bilietus nupirko Ryanas, Tanya persiuntė jam pinigus už savąjį bilietą per programėlę „Venmo“. Ji taip pat nupirko lėktuvo bilietus ir rezervavo kambarį viešbutyje. Moteris tikino, kad jai nebuvo sunku padengti šias išlaidas. Be to, tuo metu Ryanas neturėjo daug pinigų, taigi ji džiaugėsi galėdama padėti.

„Mes daug kalbėjome apie šią kelionę. Pajutau, kad vėl jį įsimyliu, tik šįkart kitaip. Šįkart aš jaučiau jo palaikymą ir rūpestį. Tokia meilė atrodė labai sveika“, – atviravo Tanya.

Tačiau ji sulaukė netikėtos žinutės. Su ja per „Facebook“ susisiekė moteris, kuri norėjo sužinoti, kas yra Tanya. Ji tikino, kad jos vaikinas – Ryanas – ką tik su ja išsiskyrė. „Ji sakė, kad jo „Venmo“ programėlėje pastebėjo mano pavedimą už bilietus ir nusprendė mane surasti. Ji klausė, kokie tai bilietai.“ Nepažįstamoji tikino, kad ji su Ryanu susitikinėja dvejus metus ir reikalavo, jog Tanya atskleistų, kas tarp jų vyksta.

„Aš aplankiau jos profilį ir iš karto pasijutau siaubingai, – prisimena Tanya. – Žiūrint į jos nuotraukas pasidarė akivaizdu, kad Ryanas gyvena dvigubą gyvenimą.“

Kai Ryanas teigė, kad turi išvykti kartu su savo viršininku, jis iš tiesų leido laiką su savo mergina Našvilyje. Ir taip buvo ne vieną kartą. „Suvokiau, kad viskas, ką jis man pasakojo per mūsų pirmuosius šešis mėnesius, buvo melas“, – pripažino moteris. Nors jis teigė, kad jam reikia vykti į komandiruotę, kad jis važiuoja žvejoti su savo bičiuliais, arba kad jam reikia prižiūrėti vaikus, jis iš tiesų su savo mergina vyko į džiazo festivalį Čikagoje, su ja plaukė baidarėmis arba kartu šventė Naujuosius metus. Tanya pasakojo: „Kartą jis man atsiuntė nuotrauką iš krepšinio varžybų ir skundėsi, kad jam labai sunku būti „penkta koja“ tarp visų savo draugų ir jų žmonų. Dabar aš žiūrėjau į tą pačią dieną užfiksuotą nuotrauką, kurioje jis apkabinęs kitą moterį.“

Ryanas ne tik melavo apie priežastis, dėl kurių negali susitikti, bet ir rašinėdavo Tanyai žinutes, kuriose teigė nekantraujantis sulaukti jųdviejų pasimatymo. „Jis sakė, kad jam patinka, jog mes nuolat palaikome ryšį. Jis sakė, kad nekantrauja su manimi pasimylėti. Tikriausiai žiauriausia yra tai, kaip dažnai jis naudojo savo vaikus kaip pasiteisinimą, kodėl mes negalėjome pasimatyti“, – sakė Tanya.

Moteris paskambino Ryanui ir pareikalavo tiesos. Jis prisipažino, kad per pirmąją jų draugystę (kai prisiekinėjo, kad susitikinėja tik su Tanya) jis bendravo su dar šešiomis moterimis. Dabar, santykiams atsinaujinus, jis susitikinėjo su dar dviem moterimis bei savo mergina, su kuria draugavo jau dvejus metus. „Negalėjau tuo patikėti. Jis taip pat atsisakė grąžinti pinigus už bilietą į Niujorką, taigi aš praradau 600 dolerių (apie 550 eurų). Tačiau dar žiauriau yra tai, kad aš praradau santykius, kuriuos maniau turėjus“, – tikino Tanya.

„Tai, ką padarė Ryanas, buvo labai skausminga. Tai daug žiauriau nei paprastas melas. Jis sugniuždė mano dvasią, pasitikėjimą ir tikėjimą meile. Bet aš neketinau leisti jam sugriauti mano savivertės“, – sakė moteris.

Dabar moteriai 48-eri. Nepaisant dviejų iširusių santuokų ir 15-os metų, praleistų su vienu partneriu, ji vėl ieško antrosios pusės. Nors ji nenorėjo naudotis internetinėmis pažinčių platformomis, tikino neturėjusi kito pasirinkimo. Moteris aiškino: „Nėra gėdinga norėti santykių, bet kartais man pasidaro gėda. Sakiau sau, kad aš taip norėjau būti mylima, jog galiausiai leidausi būti įskaudinama. Aš pati leidau tam įvykti. Žinoma, tai netiesa.“

Moteris tiki, kad internetinių pažinčių platformos leidžia klestėti apgaulei ir manipuliacijai: jos suteikia galimybę surasti ir apgauti tuos, kurie yra atviri ir lengvai pasitikintys. O ir patys išnaudotojai nuolat ieško naujo taikinio, kuris gali būti vos už vieno brūkštelėjimo per ekraną. „Galimybė akimirksniu susikurti naują asmenybę ir ją lydinčius melus leidžia žmonėms būti tuo, kuo jie nori būti, ir daryti tai, ką jie nori. Niekada negali žinoti, ar žmogus, su kuriuo susitinki – ar kurį įsimyli – tikrai yra toks, koks jis sakosi esąs, o tai kelia siaubą“, – pasakojo moteris.

„Aš klydau bandydama pateisinti dar santykių pradžioje pastebėtus pavojaus signalus galvodama: „Ryanas negali leisti laiko su manimi, nes jis turi daug darbo, rūpinasi savo vaikais.“ Aš iš visų jėgų stengiausi būti supratinga ir maloni, todėl nepastebėjau to, kas buvo tiesiai man po nosim“, – pripažino Tanya.

Moteris tikino: „Man gėda. Jaučiuosi pažeminta. Įskaudinta. Bet jeigu mano istorija pagelbės bent vienam žmogui atidžiau pasižiūrėti į savo partnerį, patyrinėti tuos pavojaus signalus, tuomet viso savo skausmo paviešinimas nebus beprasmis.“

Ir nors dabar Tanya internetines pažintis vertina įtariai, ji vis vien nepasiduoda: „O kaip kitaip šiais laikais ką nors sutikti? Ypač pasaulyje, kuris dvejus metus buvo uždarytas dėl karantino.“ Bet dabar ji žino, į kokius pavojaus signalus reikia atkreipti dėmesį. Ji daug daugiau klausinėja, internete atlieka žmogaus, su kuriuo planuoja susitikti, paiešką. Ji nebe tokia patikli ir yra žymiai atsargesnė. „Žinoma, man tai nepatinka. Tai tikrai nėra romantiška. Bet tokia ta realybė ir aš neleisiu Ryanui bei jo poelgiams atimti iš manęs tikėjimą, kad aš vėl pamilsiu. Jis ir taip atėmė labai daug – neleisiu, kad atimtų ir tai“, – sakė Tanya.

Taigi moteris juda į priekį. Ji pripažįsta, kad dabar ji yra uždaresnė ir nebe tokia atlaidi, o tai ją liūdina. Ir nors ji tikina, kad ji nenorėjo tapti tokiu žmogumi, ji neturi kito pasirinkimo: „Pasaulis dabar yra kitoks nei prieš 15 metų, kai paskutinį kartą ieškojau meilės. O dabar esu tokia, kokia esu.“

Tačiau, kaip sakė moteris, į priekį judės ir Ryanas: „Jis ir toliau susitikinės. Galbūt į Niujorką pasikvies kokią kitą moterį. Jis tikriausiai ir toliau skaudins žmones, kol, galbūt, pakankamai moterų pasmerks jo elgesį. Galbūt aš buvau pirmoji, kuri tai padarė. Bet aš tikiuosi, kad nebūsiu paskutinė.“

Parengta pagal „Huffington Post“