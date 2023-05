4 Zodiako ženklai, turintys daugiausia šansų tapti milijonieriais

Jautis

Šis ženklas astrologijoje tiesiogiai siejamas su pinigais. Jautis yra simbolinis II būsto – resursų sektoriaus – globėjas. Jautis dažnai apibūdinamas kaip lėtapėdis, bet atkaklus turtų ir malonumų mylėtojas.

Kad aprūpintų save, Jaučiui duotos visos reikalingos savybės: ištvermė, verslumas, atkaklumas, kantrybė, mokėjimas skaičiuoti pinigus ir planuoti išlaidas. Šis ženklas sugeba pasirinkti kryptį ir neišsukti iš jos tol, kol nebus pasiektas reikiamas rezultatas.

Jautis visada randa būdų save aprūpinti – ir anaiptol ne minimaliai. Išsaugoti ir padidinti turtus jam padeda apdairumas ir, sakykime tiesiai, tam tikras šykštumas – jis nemėgsta leisti pinigų tuštiems dalykams.

Mergelė

Šis ženklas astrologijoje siejamas su darbo tema – tai VI astrologinis būstas. Vienos pagrindinių Mergelės savybių – darbštumas, kruopštumas ir racionalumas. Tam tikra prasme Mergelę galima pavadinti askete – tai tas atvejis, kai resursų daugėjimas vyksta be tik didinant pelną, bet ir mažinant išlaidas – protingu savęs ribojimu.

Mergelė moka skaičiuoti pinigus ir planuoti išlaidas. Ji sugeba kelti tikslus, prisiimti ir vykdyti įsipareigojimus, pasiekti aukštą statusą ir vis tiek mėgautis paprastumu ir minimalizmu. Mergelės atveju praturtėjimas gali būti tiesiog jos fanatiško atsidavimo darbui šalutinis poveikis. Jeigu, žinoma, Mergelės pasirinktas darbas nuo pat pradžių yra pakankamai pelningas.

Svarstyklės

Tarp Svarstyklių galima sutikti nemažai turtingų žmonių. Tačiau sunku pasakyti, kad turtas – šio ženklo tikslas. Svarstyklės susijusios su VII astrologiniu būstu – partnerystės ir bendravimo sektoriumi. Kelias į turtą šiam ženklui eina per kontaktus ir santykius.

Svarstyklėms sunku praturtėti vienoms. Neretai Svarstyklių jėgos ir energija aktyvuojasi per bendradarbiavimą – tai, ko Svarstyklės nenori daryti vienos, jos noriai įkūnija kartu su draugu ar partneriu. Be to, Svarstyklių jautrumas, taktas ir diplomatija padeda joms būti „savoms“ bet kokioje aplinkoje ir užkariauti įtakingų asmenų pasitikėjimą.

Skorpionas

Astrologinis VIII būstas, kuris yra simbolinis Skorpiono būstas, susijęs ne tik su kardinaliomis permainomis, skausmu, mirties ir gimimo temomis, bet ir su finansais – ir būtent dideliais. Po Skorpiono ženklu vyksta visos įmanomos investicijos, dideli piniginiai projektai, paskolos ir palikimai. Skorpionui į rankas gali „kristi“ didžiulės sumos. Tačiau šį ženklą ištinka ir ne mažesni praradimai.

Šio ženklo atveju galima teigti, kad jo praturtėjimas įvyksta prisijungiant prie didelio „pinigų vandenyno“ – pavyzdžiui, investavimo būdu. Išsaugoti finansinę gerovę Skorpionui padeda jo slapukavimas ir mokėjimas tvarkyti reikalus nekalbant. Sakoma, kad laimė mėgsta tylą. Tikėtina, kad taip pat ir turtai.