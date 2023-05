3 didžiausi gundytojai pagal Zodiako ženklą

Juos galima pavadinti flirto karaliais!

Dvyniai

Dvynių naudai veikia iškart keletas veiksnių. Tai ir mokėjimas pateikti save iš naudingos pusės, ir gerai maskatuojantis liežuvis, ir pozityvus nusiteikimas. Šio ženklo žmonės flirto metu įjungia žavesį visu tempu, tampa nerūpestingi ir nenuspėjami. Be to, jie vikriai parenka temas pokalbiui, moka žaisti žodžiais ir išprovokuoti partnerio atvirumą dviprasmiškais klausimais.

Į trasą eina pokštai, linksmos istorijos ir užkrečiantis juokas. Be to, Dvyniai puikiai valdo mimiką ir vysto kūno kalbą, tad sėkmingų pozų ir geidulingų žvilgsnių bus daugiau nei pakankamai. Kita vertus, šio ženklo atstovai nepamiršta padorumo ribų, tad retai nukrypsta į vulgarumą, o tai ir daro juos flirto meistrais be jokio pasiruošimo.

Skorpionas

Skorpiono flirtas paremtas ne tik šių įvairiapusių asmenybių įgimtu magnetizmu, bet ir tiksliu manipuliatoriaus apskaičiavimu. Juk šio ženklo atstovai gerai gaudosi psichologijoje, dažnai nuspėja kitų poelgius ir iš anksto surenka informaciją. Jie protingi, moka palaikyti bet kokį pokalbį ir švelniai pastūmėti pašnekovą reikiama kryptimi. Be, to, Skorpionai mėgsta palikti paslapties užuominą, o tai traukia aplinkinius geriau nei meilės eliksyras!

Kūno kalbos šie flirto gerbėjai taip pat neignoruoja, nes puikiai moka padaryti įspūdį naudingu rakursu, lengvu galvos krestelėjimu ar viliojančia šypsena. Jie pasitelkia graciją, naudojasi lengvais prisilietimais ir įtraukia į azartišką meilės žaidimą dviprasmėmis užuominomis. Retas kuris sugebės likti abejingas, kai Skorpionas užsimanys paflirtuoti.

Liūtas

Liūtai – karaliai bet kokiame reikale, kurio imasi, o jau flirto klausimais jie tikri dievai! Čia jiems padeda įvairiapusis charakteris, noras būti laimėtoju ir puikūs išoriniai duomenys. Liūtas mėgsta žibėti viešumoje, apsupti save brangiais daiktais ir dievina koketuoti, tad teisėtai gali būti laikomas gundytoju nr. 1. Be to, jo gestai ir mimika kelia nevalingą susižavėjimą, o jo dėmesys verčia plazdėti gerbėjų širdis.

Žinoma, reikia priminti, kad Liūtai – puikūs oratoriai ir tobulai valdo žodžių magiją. Nuo rafinuotų šio ženklo atstovų komplimentų užima kvapą, o jų mokėjimas išlaikyti pozityvų nusiteikimą kelią gilią pagarbą. Taip Liūtai visada išlieka laimėtojai ir sugeba sužavėti bet kurį patikusį žmogų. Kita vertus, jų flirtas gali būti tiesiog mankšta, kad neverta jam teikti didelės reikšmės.