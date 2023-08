4 Zodiako ženklai, tikintys meile iš pirmo žvilgsnio

Žuvys

Dauguma Žuvų įsimyli akimirksniu ir taip susižavi savo meilės objektu, kad su džiaugsmu pildys visus pastarojo kaprizus, net jeigu negaus nė dešimtosios dalies to, ką atiduoda, mainais.

Žuvims meilė suteikia sparnus, suteikia viskam prasmę, daro jas nebūdingai aktyvias ir pakylėtas. Meilė keičia Žuvis į gerąją pusę. Žmogui, kurį įsimylėjo Žuvys, pasisekė: jis bus apsuptas dėmesiu ir rūpesčiu.

Deja, dėl skubos Žuvys dažnai nudega. Ypač tai liečia moteris. Svajingos Žuvys greitai plaukia į naujų santykių gelmę, pradėdamos įsivaizduoti idealias vestuves ir būsimų vaikų vardus iškart po pirmojo pasimatymo. Deja, tikrovė ne visada pasirodo esanti tokia džiugi, o Žuvų psichika nepasižymi tvirtumu.

Dvyniai

Meilė nuolat besikeičiantiems Dvyniams – nelengvas jausmas. Tačiau dauguma šio ženklo atstovų savo kailiu žino, kad ji gali užgimti nuo pirmo žvilgsnio. Be to, santykių pradžios stadija, net jeigu po to jie greit išsisemia, Dvyniams – pati mylimiausia, juk flirtas, pradedant nekaltais žvilgsniais, baigiant atviromis žinutėmis, yra jų koziris.

Dvyniai greitai įsimyli ir taip pat greitai nusivilia. Amūro strėlių pakirstiems Dvyniams atrodo, kad „šį kartą jau tikrai amžinai“.

Bet tereikia gyvenimui pasukti ne pagal vaizduotėje nusipaišytą scenarijų, ir jie iškart nusivilia santykiais. Meilė atrodo nebe meilė, ir akimirksniu įsimylėję Dvyniai lygiai taip pat greitai atšąla.

Vėžys

Būdami vieno rūpestingiausių Zodiako ženklų atstovai, Vėžiai tiesiog neįsivaizduoja savo egzistavimo be tokio jausmo, kaip meilė. Prisižiūrėję melodramų šio ženklo atstovai įsimyli greitai ir gražiai, kaip ir pagrindiniai jų mėgstamų filmų herojai.

Laimei, daugumai Vėžių likimas būna palankus, ir šis jausmas dažnai pasirodo esąs abipusis. Įsimylėjusio Vėžio neįmanoma sulaikyti nuo rūpesčio ir dėmesio savo išrinktajam dovanojimo. Romantiški pasimatymai, staigmenos, mielos dovanėlės – šito su Vėžiu bus nors vežimu vežk.

Jis brangina santykius ir daro viską, kad išsaugotų meilė, dėl to Vėžiai turi didelius šansus išlaikyti staiga įsiplieskusį jausmą daugybę metų.

Ožiaragis

Žmonės, gimę po Ožiaragio ženklu, gali pasigirti idealia savitvarda daugelyje sričių, bet ne meilėje. Atrodytų, šie santūrūs žmonės iš anksto atmeta netikėtai įsiplieskusio romantiško jausmo galimybę. Bet anksčiau ar vėliau Amūras pakerta kiekvieną Ožiaragį, ir po to jis pakeičia savo nuomonę šiuo klausimu.

Įsimylėję Ožiaragiai pameta galvą ir savo išgirtąjį šaltakraujiškumą. Idealizuodami savo išrinktąjį (esamą ar kol kas tik potencialų), Ožiaragiai dažnai nepastebi, kad šie santykiai nuo pat pradžių pasmerkti.

Net jeigu sveikas protas jam sako, kad galiausiai jis liks su suskilusia gelda ir tokia pat širdimi, Ožiaragis nesugeba suvaldyti jausmų, eilinį kartą daug ką paaukodamas dėl meilės.