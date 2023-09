6 Zodiako ženklų poros, kurių atstovai nuolat bus vienas kitam neištikimi

Avinas ir Jautis

Šių ženklų atstovus traukia vieną prie kito tarsi magnetu. Bet Jaučio šalia Avino laukia žiaurus suvokimas: Avinas nesiruošia saugoti ištikimybės atsidavusiam namisėdai Jaučiui. Požiūris į monogamijos svarbą šioje poroje nesutampa, ir tai gali priversti Jautį vieną gražią dieną taip pat žvilgtelėti „į kairę“: ne dėl prigimties, o dėl noro įskaudinti partnerį.

Dvyniai ir Svarstyklės

To paties elemento valdomi ženklai stipriai traukia vienas kitą. Be to, Svarstyklės dažnai būna sužavėtos lengvo Dvynių būdo ir humoro jausmo. O daugumai Dvynių absoliučiai svetimas gilus prisirišimas, to nepasakysi apie Svarstykles. Joms bus nelengva susitaikyti su partnerio lengvabūdiškumu ir jo požiūriu į neištikimybę kaip į įprastą reikalą.

Ožiaragis ir Vėžys

Priešingybės viena kitą traukia: atrodytų, jautrus ir svajingas Vėžys galėtų tapti idealia pora racionaliam Ožiaragiui. Bet ne: Vėžiui santykiai gali labai greitai atsibosti ir jis paprasčiausiai nurėplios į kaimyninę kriauklę. Daugeliu atvejų tai gali būti susiję su tuo, kad Ožiaragis ne visada sugeba patenkinti seksualinius Vėžio poreikius, o Vėžiui seksas – beveik kaip oras.

Liūtas ir Šaulys

Liūto pasaulis sukasi apie jį patį ir jam labai norisi nuolatinio partnerio dėmesio. O Šauliui svarbu bendravimas: jis nepasirengęs užsidaryti tarp keturių sienų ir atsisakyti susitikimų su draugais bei išėjimų į miestą. Apskritai, aistra bus, ištikimybės – ne, nes Šaulys nesugeba užtikrinti Liūtui to karališko dėmesio, kurio jam taip reikia.

Skorpionas ir Žuvys

Skorpionas ir Žuvys idealiai tinka vienas kitam ta prasme, kad neištikimybė bus abipusė. Abu partneriai gali metų metus virtuoziškai meluoti vienas kitam, sukdami romanus su kitais, ir visada sausi išlipti iš vandens.

Vandenis ir Mergelė

Jie kažkuo panašūs, bet kartu labai skirtingi. Mergelė sunkiai susigyvens su Vandenio spontaniškumu, ir tai ilgainiui ims kelti nuolatinį nepasitenkinimą – beje, abiejų. Galiausiai abu pradės dairytis į šalis ieškodami „paprastesnio“ partnerio.