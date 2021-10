Kuris žmogeliukas jums artimiausias? Jūsų asmenybė – kaip ant delno

Susikaupkite, atsipalaiduokite, pasistenkite apie nieką negalvoti. Tuomet pamąstykite apie savo elgesį jums pačioje komfortiškiausioje situacijoje.

Tuomet pažvelkite į pavaizduotus žmones. Kuris iš jų jums labiausiai asocijuojasi su jumis?

Rezultatai

1. Aktyvus

Jūs optimistas, kuris mėgsta imti atsakomybę į savo rankas. Jūs visada spinduliuojate iniciatyvą. Nemėgstate sėdėti vienoje vietoje. Bet esate labai konfliktiškas žmogus ir greitai supykstate. Dirglumas – jūsų ryškiausias neigiamas bruožas.

2. Susijaudinantis

Jūs labai sąžiningai žiūrite į bet kokį darbą. Iš prigimties turite teisingumo pojūtį. Nemėgstate konfliktų ir stengiatės jų vengti. Bet jūs labai lėtapėdis žmogus ir dažnai būnate niūrios nuotaikos.

3. Įtarus

Jūsų ryškiausias bruožas yra smalsumas. Jūs greitai visko mokotės, ir tai didelis pliusas. Trokštate garbės. Visada stengiatės viską padaryti idealiai. Esate reiklūs kitiems žmonėms, dažnai įsižeidžiate ir pasižymite nekontroliuojamu pavydu.

4. Pedantiškas

Jūs esate kruopštus ir visada formalus. Labai rimtai žiūrite net į pačią paprasčiausią užduotį. Apie jus galima pasakyti, kad esate labai patikimas žmogus ir jumis visada galima pasikliauti. Minusai – esate pasyvus ir kai kurie žmonės jus gali pavadinti nuoboda.

5. Užjaučiantis

Jūs pernelyg giliai į širdį priimate bet kokią situaciją. Esate pažeidžiama asmenybė, kuri dažnai savo emocijas išreiškia ašaromis. Bet jūs labai geras žmogus, žinote, kas yra užuojauta. Visada ateinate į pagalbą, kai to reikia. Be to, jūs – paslaugus žmogus.

6. Ekstravertas

Jūs – komunikabili asmenybė, greitai užmezgate kontaktą. Visada atviri kitiems žmonėms, nieko neslepiate viduje. Neretai jūs nerimtai žiūrite į vieną ar kitą dalyką. Pastebimas jūsų polinkis į azartą ir pomėgis rizikuoti.