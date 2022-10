Testas: ar patiriate chroniškam stresui būdingus simptomus?

Šis klausimynas – orientacinis, skirtas pasitikrinti, ar patiriate simptomus, kurie gali būti būdingi chroniškam stresui*.

Atsakydami, pagalvokite, kaip jautėtės pastaruosius kelis mėnesius.

Jums pateikiami 12 klausimų, prie kiekvieno klausimo pasirinkite vertinimą: „Niekada“ – 0, „Beveik niekada“ – 1, „Kartais“ – 2, „Pakankamai dažnai“ – 3, „Labai dažnai“ – 4.

*Pastaba: Šis testas yra skirtas savistabai ir neatspindi tikslios diagnozės. Dėl tikslaus įvertinimo rekomenduojame kreiptis į sveikatos specialistus.

1. Kaip dažnai pastaruoju metu jautėtės išsiblaškę, negalėjote sukoncentruoti dėmesio, pamirštate tai, ką jums pasako, o mintys nuklysta į kitus dalykus?

2. Kaip dažnai pastaruoju metu jautėtės neįprastai emocionalūs, lengvai susierzinote ir supykote, jus trikdė tokie dalykai, kurie anksčiau jums nekėlė neigiamų emocijų?

3. Kaip dažnai pastaruoju metu jautėtės nervingi, nerimaujantys, susierzinę ar pikti?

4. Kaip dažnai pastaruoju metu jautėte praradę apetitą, pamiršote pavalgyti, o vietoje to rinkotės nesveikus užkandžius?

5. Kaip dažnai pastaruoju metu pastebėjote, kad negalite susitvarkyti su visomis atsakomybės ir darbais, kuriuos turite padaryti?

6. Kaip dažnai pastaruoju metu bandėte malšinti kylantį nerimą, susierzinimą, stresą alkoholiu, greitu maistu, saldumynais, rūkymu?

7. Kaip dažnai pastaruoju metu jautėte, kad neturite laiko pasirūpinti savimi ir užsiimti tuo, kas jums teikia džiaugsmą?

8. Kaip dažnai pastaruoju metu peršaldavote, susirgdavote infekcijomis ar turėjote kitų sveikatos problemų?

9. Kaip dažnai pastaruoju metu jus kamavo nemiga, sunkiai užmigdavote arba pabusdavote neįprastai anksti?

10. Kaip dažnai pastaruoju metu jūs buvote apatiškas, nenorėjote bendrauti su žmonėmis ar dalyvauti susibūrimuose, pramogose?

11. Kaip dažnai pastaruoju metu jautėte energijos trūkumą, tingumą ir sunkiai prisivertėte imtis net smulkių darbų?

12. Kaip dažnai pastaruoju metu atrodė, kad net mažiausi nemalonumai ar netikėtos situacijos jus išbalansuoja?

0–12 Tikėtinas žemas streso lygis. Patiriate kelis stresui būdingus simptomus, tačiau jie yra nestiprūs ir kol kas, veikiausiai, nekelia rizikos sveikatai. Patariame stebėti, ar jie neūmėja.

13–24 Tikėtinas vidutinis streso lygis. Jūs patiriate kelis stresui būdingus simptomus, kurie gali paūmėti. Patariame atkreipti dėmesį į šiuos simptomus ir imtis veiksmų. Stresą mažinti padeda rutinos laikymasis. Pavyzdžiui, jeigu sunkiai užmiegate, prieš miegą užsiimkite atpalaiduojančia veikla, bent valandą prieš miegą nežiūrėkite į ekranus, klausykite raminančios muzikos. Jei nespėjate ar pamirštate pavalgyti, nusistatykite reguliarų priminimą, kad turite suvalgyti šilto maisto. Atraskite tai, kas labiausiai tinka jums.

25–36 Galimas vidutinis chroniško streso lygis. Šie simptomai gali reikšti, kad tikėtinas chroniškas stresas. Toks stresas pasireiškia įvairiose gyvenimo situacijose, gali sukelti lėtines ligas, daryti neigiamą įtaką darbo rezultatams, bendravimui su kitais žmonėmis. Galima susirašyti jus kamuojančių streso simptomus ir apsvarstyti, kas padėtų sumažinti simptomus. Stresą įveikti padeda griežta valgymo, miego, judėjimo rutina, bendravimas su artimais, palaikančiais žmonėmis. Jei įtariate, kad patiems susitvarkyti yra per sudėtinga, kreipkitės į sveikatos specialistus.

37–48 Tikėtinas aukštas chroniško streso lygis. Jūs patiriate daug simptomų, kurie būdingi chroniškam stresui. Gali būti, kad jūsų organizme nuolat cirkuliuoja didelis streso hormono kiekis, kuris paveikia ne tik emocinę, bet ir fiziologinę būklę. Rekomenduojame nedelsiant imtis veiksmų ir pasirūpinti savo sveikata. Stresą įveikti padeda griežta valgymo, miego, judėjimo rutina, bendravimas su artimais, palaikančiais žmonėmis, būtinai atsisakykite alkoholio vartojimo ir kitų žalingų įpročių. Jei įtariate, kad patiems susitvarkyti yra per sudėtinga, kreipkitės į sveikatos specialistus. Jei jums reikia psichologinės pagalbos, galima kreiptis į psichologus bet kurios savo miesto poliklinikos Psichikos sveikatos centre, ieškoti savitarpio pagalbos grupių, ištikus krizei kreiptis į „Krizių įveikimo centrą“ (ištikus krizei pirma konsultacija čia suteikiama nemokamai, kitos – už simbolinę kainą; be registracijos, galima kreiptis per „Skype“, „Messenger“ ar gyvai Antakalnio g. 97–47, Vilnius).