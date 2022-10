Pasirinkite akį: sužinosite kai ką slapto

Šis testas, nukreiptas į pasąmonę, ir skirtas sužinoti, kaip jus vertina ir mato kiti žmonės.

Kad teisingai jį atliktumėte, pirmiausia atsipalaiduokite. Tada įsivaizduokite save apsuptą pažįstamų žmonių. Kai pavyks, pažvelkite į paveikslėlį ir iš karto pasirinkite bet kurią pavaizduotą akį.

Rezultatai

1

Aplinkiniai jus laiko labai geru ir paslaugiu žmogumi. Jūs dažnai dėl kitų aukojate savo interesus, ir ne tik. Atminkite, kad gyvenimas labai trumpas, todėl jums derėtų daugiau dėmesio skirti sau. Juk kai kurie žmonės gali pasinaudoti jūsų gerumu.

2

Visi aplink jumyse mato drąsų ir atkaklų žmogų. Jūs mokate lengvai įveikti sunkumus, juk turite didžiulę patirtį ir mąstote strategiškai. Tik jums trūksta mokėjimo reikšti savo emocijas. Ši aplinkybė nuo jūsų atstumia kai kuriuos žmones.

3

Visi aplink žino, kad esate žodžio žmogus. Jeigu kam nors davėte pažadą, būtinai jį išpildysite. Be to, jūs punktualūs ir labai inteligentiški. Tiktai jums kyla sunkumų bendraujant su žmonėmis. Jums sunku užmegzti naujas pažintis, todėl jūs apsiribojate draugyste su dviem – trimis žmonėmis.

4

Esate konstruktyvūs ir visur mėgstate tvarką. Jeigu kokioje situacijoje nėra algoritmo, tai jus labai gąsdina. Jūs stengiatės viską apgalvoti į priekį. Jumyse mato tikrą lyderį. Tik į kūrybą jūs žiūrite keistokai, ir daugelis žmonių dėl to jūsų nesupranta. Be to, jūs nemokate nuoširdžiai linksmintis.

5

Jūs gyvenate šia diena. Galite daryti įvairias avantiūras ir ekstremalius poelgius. Nieko nebijote ir su šypsena veide priimate bet kokius sunkumus. Tikras entuziastas ir pozityvus žmogus – būtent taip jus apibūdina aplinkiniai žmonės. Tik kartais jūs negalvojate, ką kalbate, ir sakote tai, kas pirmiausia šauna į galvą.

6

Jūs nesiskaitote su niekieno nuomone. Visada einate kaip buldozeris. Jūs neturite konkurentų, nes tokie žmonės jumyse mato tikrą grėsmę ir nenori turėti reikalų. Aplinkiniai žmonės žino, kad jūs teisingas ir stebėtinai drąsus žmogus, kuris niekada neatsisakys padėti.