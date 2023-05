8 pavojingiausios frazės, kurių negalima sakyti savo partneriui

Psichoterapeutai yra matę ir girdėję viską: tiek apie gerus, tiek apie blogus ir bjaurius santykius. Per savo ilgametę profesinę patirtį jie gali tiksliai pasakyti, kokia kalba poras suartina, o kokia jas gali net išskirti.

Paklausėme porų terapeutų, kokių frazių jie niekada nenaudotų savo santykiuose, o jeigu taip nutiktų, tai būtų labai retas atvejis (juk net profesionalai nėra tobuli!). Štai ką jie mums atsakė.

1. „Tu visada...“ arba „Tu niekada...“

Keletas mūsų ekspertų teigė, kad vengia hiperbolinių teiginių, prasidedančių žodžiais „tu visada“ arba „tu niekada“.

„Nors tiesa, kad niekada nerūkau cigarų ir visada prisisegu saugos diržą, kai kalbama apie tarpusavio elgesį – klausymąsi, ginčus, gynybą, malonumus, dalykų priėmimą asmeniškai – „visada“ ir „niekada“ priverčia mus užsidaryti“, – „Huffington Post“ sakė Winifred M. Reilly – santuokos ir šeimos terapeutė iš Berklio, Kalifornijos ir knygos „It Takes One to Tango“ autorė.

„Garantuoju, kad jums bus pasakyta: „Tai netiesa. Kartą... – sakė ji. – Tuomet jūsų pokalbis virsta debatais.“

Jei norite švelniau ir efektyviau išreikšti savo mintį, vietoj žodžių „visada“ arba „niekada“ vartokite žodį „kartais“.

„Pavyzdžiui: „Kartais tu manęs nesiklausai taip, kad atrodytų, jog tau įdomu, – aiškino W.M.Reilly. – Galų gale, jūs turėtumėte kalbėti apie tai, kaip reikia kartu gyventi, o ne badyti pirštu į vienas kito klaidas.“

2. „Tu verti mane jaustis X“.

Nesvarbu, kokias emocijas čia įterpiate – liūdnu, piktu, kaltu ar bet kaip kitaip – tokios kalbos, sekso terapeuto Jesse Kahnas teigimu, vertėtų vengti.

„Galite sakyti: „Aš jaučiuosi kaltas, kai“ arba „Man gėda, kai“, nes niekas neverčia tavęs nieko jausti, todėl nesąžininga tuo apkaltinti kitą“, – „Huffington Post“ patikslino J.Kahnas, Lyčių ir seksualumo terapijos centro Niujorke direktorius.

Be to, pasak jo, atsakomybės už savo emocines reakcijas prisiėmimas gali „gydyti ir padrąsinti“.

Santuokos ir šeimos terapeutė iš Los Andželo Gayane Aramyan teigė, kad savo santykiuose ji vengia naudoti kaltinančius „tu“ teiginius (pvz., „Tu toks nesupratingas“). Ji pastebėjo, kad jie priverčia kitą žmogų gintis, o tai trukdo bet kokiam produktyviam pokalbiui.

„Aš pasakau, kaip jaučiuosi ir ką patyriau tam tikroje situacijoje“, – sakė ji.

3. „Na, tuomet gal neturėtume būti kartu“.

Kai jaučiamės įskaudinti ar pykstame ant savo partnerio, lengva pratrūkti ir pasakyti tai, ko iš tiesų net nemanome. Ekstremaliais atvejais galite netgi pagrasinti nutraukti santykius su savo antrąja puse. Tačiau Los Andželo santuokos ir šeimos terapeutė Abigail Makepeace ragina vengti tokio žingsnio.

„Jei tikrai negalvojate apie santykių nutraukimą, niekada nenaudokite tokios taktikos, – „Huffington Post“ sakė specialistė. – Tokie grasinimai griauna jūsų partnerio saugumo jausmą ir sukelia pasipiktinimą.“

Ir jei svaidysite tokius grasinimus pakankamai dažnai, jūsų partneris pradės nebekreipti į juos dėmesio, tikino A.Makepeace. Tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų bendravimui ir ryšiui.

4. „Turėtum daryti tai“.

Santuokos ir šeimos terapeutas Seanas Davisas iš Rouzvilio, Kalifornijos, teigė „retai, jei kada nors išvis, komentuojąs“ savo žmonos pasirinkimus. Kiti variantai gali būti: „Tu neturėtum to daryti.“ Arba: „Tai bloga idėja.“

„Tokie teiginiai reiškia, kad aš žinau, kas jai yra geriausia, todėl turiu teisę diktuoti jos elgesį. Tai atima iš jos galią ir kenkia jos savarankiškumui, – sakė „The Davis Group Counseling and Wellness Services“ įkūrėjas S.Davisas. – Tai taip pat gali pokalbį paversti ginču, jei ji nesutiks, nes vienintelis galimas jos atsakymas būtų pasakyti, kad aš klystu.“

Vietoj to, jis pirmiausia paklausia savo žmonos, ar ji nori išgirsti jo nuomonę, ar tiesiog nori būti išklausyta.

„Jei ji nori mano nuomonės, aš pradžioje pasakysiu žodžius „Manau...“, „Man atrodo, kad...“ arba „Jei aš būčiau tavo vietoje...“ – sakė S. Davisas. – Pasiūlydamas savo mintis kaip galimą, tačiau nebūtiną alternatyvą, galiu ne tik pareikšti savo nuomonę, bet ir patikinti ją, kad ji gali nesutikti, jei šis nesutarimas nekeltų grėsmės mūsų santykiams.“

5. „Jei mane mylėtum, tai...“

Kai partneriui pasakote taip prasidedantį sakinį, jūs juo manipuliuojate – nesvarbu, ar sąmoningai, ar ne. Būtent dėl šios priežasties J.Kahnas nemėgsta tokių pareiškimų.

„Taip jūs paverčiate savo meilę, santykius ir ryšį ginklu, – sakė jis. – Galbūt jūs tyčia nesistengiate manipuliuoti savo partneriu, tačiau tai turės tokį poveikį ir rezultatą.“

Vietoj to jis rekomenduoja pasidomėti, kodėl žmogus nenori daryti to, ko norite jūs. Tada pagalvokite, ar jo atsisakymas yra pagrįstas, o tuomet pasinaudokite galimybe išmokti priimti atsakymą „Ne.“

G.Aramyan tikino, kad su savo vyru ji taip pat vengia tokių frazių kaip: „Jei to nepadarysi, tada...“

„Savo santykiuose negrasinu ir nekeliu ultimatumų, – teigė ji. – Manau, kad ultimatumai yra labai rimti, todėl jeigu jūs neturite omenyje to, ką sakote, tuomet nėra prasmės to iš viso sakyti.“

6. „Niekas niekada tavęs nemylės taip, kaip aš tave myliu“.

Iš pirmo žvilgsnio, tokia frazė kai kam tai gali atrodyti romantiška. Tačiau pasigilinkite ir pamatysite, kad šis teiginys turi toksišką potekstę. A.Makepeace tai vadina „aiškiu bandymu destabilizuoti savo partnerį ir sukelti jam baimę.“

„Netiesioginė šio sakinio žinutė yra: „Niekada nepalik manęs ir nepadaryk kažko ne taip, nes niekada nerasi geresnio ar nebūsi labiau mylimas“, – paaiškino ji. – Tai tiesiog netiesa. Jei matote, kad jūsų partneris yra nuostabus, kodėl to negali pamatyti kas nors kitas?“

Be to, kaip teigė A.Makepeace, jei jūsų partneris su jumis lieka tik iš baimės, „niekada nepajusite saugumo, kurio siekiate šiuo komentaru. Tikras pasitikėjimo ir saugumo jausmas atsiranda tik per saugų ir sąžiningą ryšį.“

7. „Nusiramink“.

S.Davisas stengiasi nesakyti savo žmonai, kaip jai reikia jaustis tam tikroje situacijoje. Tai reiškia, kad jis nesako tokių dalykų kaip „Tiesiog nustok dėl to jaudintis“ arba „Tu per daug dramatizuoji.“

„Bet kuris iš šių sakinių tik priveda prie ginčo, – sakė santykių ekspertas. – Vietoj to, aš tiesiog stengiuosi klausytis, priimti savo žmonos emocijas ir leisti joms tekėti savo vaga, prisimindamas, kad, greičiausiai, man to paties prireiks ir iš jos.“

8. „Mano buvusysis to niekada nepadarytų“.

Natūralu jaučiant nusivylimą lyginti savo dabartinį partnerį su buvusiu, tvirtino A.Makepeace. Tačiau to pripažinimas gali pakenkti jūsų santykiams. Ir atminkite – kai esate emocionalūs, galite nesuprasti, kad romantizuojate savo buvusįjį.

„Svarbu atsiminti, kad yra aiški priežastis arba kelios priežastys, kodėl jūs išsiskyrėte, – sakė A. Makepeace. – Dar svarbiau tai, kad yra daugybė priežasčių, kodėl jūs esate su savo dabartiniu partneriu. Jūsų dabartinio ir buvusio partnerio palyginimas gali būti ypač žalingas, nes tai gali atrodyti kaip gėrio, rūpesčio ir saugumo, esančių jūsų dabartiniuose santykiuose, neigimas.“

Parengta pagal „Huffington Post“