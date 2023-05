Menininkai A.Kriščiūnas, A.Mamontovas ir J.Vaitkutė dovanoja savo darbus labdaros aukcionui

Jau trečius metus organizuojamas aukcionas didžiausioje vadovų konferencijoje Lietuvoje kartu suveda nevyriausybinę organizaciją, kasdien teikiančią emocinę paramą jauniems žmonėms bei šviečiančią visuomenę apie psichinės sveikatos priežiūrą, menininkus, savo darbais ir visuomenine veikla, mažinančius emocinės sveikatos stigmą, bei verslininkus, kurie turi galimybę prisidėti prie visų šių veiklų ir kartu įsigyti išskirtinius meno kūrinius.

„Tikiu gyvybiškai svarbiu nevyriausybinių organizacijų ir verslo bendradarbiavimu, sprendžiant iššūkius ir inicijuojant teigiamus pokyčius visuomenėje. Trejus metus bendradarbiaudami su „Jaunimo linija“, ne tik prisidedame prie šviesesnės ateities, bet ir įkvepiame kitus nelikti abejingiems. Kartu galime sukurti platformą, kuri skatina bendradarbiavimą, inovacijas ir įvairiapusę paramą NVO, atveriančią kelią geresniam pasauliui.“ — teigia „Vadovų konferencijos EBIT“ organizatorius Dainius Baltrušaitis.

„Labai norėčiau, kad vienišumo būtų mažiau“, – sako A.Kriščiūnas, „Jaunimo linijos“ ambasadorius, tapytojas ir fotografas, paveikslą „Jaunimo linijos“ aukcionui „Vadovų konferencijoje EBIT“ dovanojantis jau trečią kartą.

Šiemet aukcione dalyvauja įspūdingo dydžio paveikslas „All Alone In This Alien World“, kuris vaizduoja žmogų-vaiką – beginklį, jautrų, paliktą vienatvėje, besisaugantį nuo pasaulio stikliniu puodo dangčiu – juokingai vaikišku, paties pasidarytu „skafandru“.

Andriaus Mamontovo ir Jolitos Vaitkutės kūriniai #paleisk – tai išskirtinis ir tikro kolekcininko vertas rinkinys, sukurtas specialiai šiam aukcionui. Jį sudaro: A.Mamontovo vinilinė plokštelė „Paleisk“ su atlikėjo autografu, šio albumo viršeliui J.Vaitkutės kurtas meninis artefaktas „Ranka“, atliktas retai naudojama mišria technika ir specialiai aukciono nugalėtojui įrėmintas, taip pat vienetiniai šį kūrinį įprasminantys marškinėliai. Menininkai sako: „Mes suvienijame jėgas dėl prasmingo tikslo – padėti „Jaunimo linijai“ išgirsti daugiau kenčiančių, nelaimingų, sunkumus išgyvenančių jaunų žmonių. Išgirsti tuos, kurie nemato gyvenimo spalvų, negirdi vidinės muzikos, galų gale nemoka ar negali #paleisti.“

„Vadovų konferencija EBIT“ šiemet vyks birželio 15–16 dienomis po atviru dangumi „Vilnius Grand resort“ komplekse. Visos aukcione surinktos lėšos bus skiriamos „Jaunimo linijos“ kasdienei veiklai užtikrinti, savanorių parengimui ir išlaikymui bei pastangoms atsakyti kuo daugiau pagalbos kreipimųsi.

„Jaunimo linija“ – viena seniausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, teikianti emocinę paramą visą parą anonimiškai ir konfidencialiai bei nemokamai. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Skuode „Jaunimo linija“ turi 350 savanorių, kurie per mėnesį atsako į vidutiniškai 2000 telefoninių skambučių ir virš 600 internetinių pokalbių.