Labdaros aukciono metu „Jaunimo linijai“ paaukota 15 tūkst. eurų

Menininko Algio Kriščiūno paveikslą „All Alone In This Alien World“ už 10 tūkst. eurų įsigijo verslininkas Edvardas Karžinauskas, Redal.eu vadovas. Kūrinio pradinė kaina buvo 3500 eurų. Menininkas šį darbą „Jaunimo linijai“ paaukojo, tad visos lėšos atitenka nevyriausybinės organizacijos emocinės paramos veiklai paremti. „Vadovų konferencija EBIT“ aukciono laimėtojui taip pat padovanojo bilietą į kitų metų renginį.

Egidijus Kažukauskas iš bendrovės „Kuehne+Nagel“ įsigijo Andriaus Mamontovo ir Jolitos Vaitkutės vienetinį kolekcininko rinkinį už 5 tūkst. eur sumą (pradinė rinkinio kaina buvo 1000 eurų).

„Jaunimo linijos“ labdaros aukcionas „Vadovų konferencijoje EBIT“ organizuojamas jau trečią kartą ir šiemet buvo sėkmingiausias. Aukcioną vedė aktorius Dainius Martinaitis.

Šis labdaros aukcionas didžiausioje vadovų konferencijoje Lietuvoje kartu suvedė nevyriausybinę organizaciją, kasdien teikiančią emocinę paramą jauniems žmonėms bei šviečiančią visuomenę apie psichinės sveikatos priežiūrą, menininkus, savo darbais ir visuomenine veikla, mažinančius emocinės sveikatos stigmą, bei verslininkus, kurie prisidėjo prie visų šių veiklų, įsigydami meno kūrinius.

„Labai norėčiau, kad vienišumo būtų mažiau“, – sakė A.Kriščiūnas, „Jaunimo linijos“ ambasadorius, dovanodamas savo paveikslą aukcionui. „Mes suvienijame jėgas dėl prasmingo tikslo – padėti „Jaunimo linijai“ išgirsti daugiau kenčiančių, nelaimingų, sunkumus išgyvenančių jaunų žmonių“, – apie savo dovanojamus kūrinius kalbėjo A.Mamontovas ir J.Vaitkutė.

„Jaunimo linija“ – viena seniausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, teikianti emocinę paramą visą parą anonimiškai ir konfidencialiai bei nemokamai. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Skuode „Jaunimo linija“ turi 350 savanorių, kurie per mėnesį atsako į vidutiniškai 2000 telefoninių skambučių ir virš 600 internetinių pokalbių.