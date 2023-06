Atskleidė vyrų sąmokslą prieš moteris: tyčia apsimeta nemokantys atlikti buities darbų

Namų ruošos darbų pasidalijimas tarp dviejų kartu gyvenančių partnerių dažnai kelia daug ginčų. Būtent todėl per pastaruosius kelerius metus terminas „tyčinis negebėjimas“ (angl. weaponised incompetence) sulaukė tiek daug dėmesio. Jis ypač išpopuliarėjo socialiniame tinkle „TikTok“, kur vaizdo įrašai šia tema buvo peržiūrėti daugiau nei 148 mln. kartų.

Šis naujas terminas, įvardijantis amžių senumo problemą, apibūdina situaciją, kai vienas iš partnerių apsimeta, jog nesugeba atlikti nuobodžios, pasikartojančios, bet labai svarbios užduoties – pavyzdžiui, skalbti, gaminti maisto, ar apsipirkti, – siekdamas jos išvengti. Tai dažniausiai sukelia kito partnerio nusivylimą ir priverčia jį prisiimti šią atsakomybę.

Ir nors tingėjimas ar nesidomėjimas namų ruoša neapsiriboja vienos lyties atstovais, vyrai heteroseksualiuose santykiuose yra daug labiau linkę bėgti nuo buitinės naštos, užkraudami ją moterims.

Ir tai nėra tik stereotipas – tai įrodo statistika. 2020 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktas „Gallup“ tyrimas parodė, kad net tarp lyčių lygybės idėjas palaikančių jaunų porų moterys vis dar dažniau tvarko namus, apsipirkinėja, gamina maistą, priima sprendimus dėl namų įrengimo ir dekoro.

Tiesa, tyrimo duomenimis, nors vyrai ir prisiima mažiau buitinių pareigų, jie perima vyresniųjų kartų pavyzdį ir imasi užduočių, kurias galima lengviau pritaikyti prie jų užimtumo, pavyzdžiui, jie rūpinasi šeimos automobiliais, atlieka darbus kieme.

„Manau, kad tai susiję su giliai įsigalėjusiais stereotipais ir įsitikinimais apie tradicinius lyčių vaidmenis šeimoje – jiems įsitvirtinus, yra sunku mesti jiems iššūkį arba juos sulaužyti“, – sakė Toronto universiteto doktorantė Rebecca Horne.

R.Horne taip pat vadovavo kitam tyrimui, kuris parodė, kad įvairaus amžiaus moterys vis dar yra labiau linkusios atlikti daugiau namų ruošos darbų nei jų partneriai vyrai, nepriklausomai nuo to, kiek jos uždirba.

Taigi, kai „Twitter“ vartotoja @Cooperstreaming birželio pradžioje paskelbė įrašą apie kitą platformos vartotoją, kuris buvo nustebęs, jog terminas „tyčinis negebėjimas“ yra „tikras dalykas“, ji paprašė kitų „Twitter“ narių pasidalinti savo patirtimis.

„Kai kas buvo priblokštas, jog tyčinis negebėjimas „yra tikras dalykas“. Suprantama. Tai naujas terminas, apibūdinantis įsisenėjusį elgesį. Bet, vardan pasilinksminimo, galbūt mums reiktų pasidalinti savo pačiomis absurdiškiausiomis tyčinio negebėjimo patirtimis“, – rašė @Cooperstreaming.

Taigi, jeigu ši nesąžiningo darbo pasiskirstymo problema jums yra artima, meskite savo šluotą, nekreipkite dėmesio į orkaitėje svylančią lazaniją ir paskaitykite apie kitų žmonių išgyvenimus.

@KellyAMangan rašė: „Paprašiau savo buvusiojo (40-mečio vyro, kuris apie 20 metų gyveno vienas) virdulyje užvirti vandens. Jis paklausė: „Kaip man tai padaryti?“ Reiktų paminėti, kad tai vyko jo namuose, ten buvo jo viryklė ir jo virdulys.“

Savo pavyzdžiu dalinosi ir @discoprincess: „Mano vyras: „Aš nežinau, kur reikia sudėti išplautus indus. Tai labai sudėtinga.“ Taip pat mano vyras: „Žinau tikslią kiekvienos detalės savo sandėlyje vietą, mano inventorius sutvarkytas tobulai.“ Aš: „Ir tu vis tiek nežinai, kur mes laikome indus.“

Prie diskusijos prisidėjo ir @rjkretser: „Mano buvusysis tyčia įpylė baliklio prieš skalbdamas tamsius rūbus. Kai paklausiau jo, kodėl jis taip padarė, jis atsakė: „Nes nenoriu skalbti. O dabar žinau, kad niekada daugiau neprašysi manęs to daryti.“

@normalishvegan teigė: „Mano buvusysis bandė man įrodyti, kad jis nežino, kaip reikia įpilti baliklio į skalbimo mašiną. Paaiškinau, kad jį reikia pilti į skylę šalia angos skirtos skalbikliui, prie kurios parašyta „baliklis“. Jis yra programinės įrangos architektas, per metus uždirbantis šešiaženklę sumą.“

„Mano šeimos vyrai gali sutaisyti variklius, kompiuterius ir atlikti remontą, tačiau jie apsimeta, kad dėžės išardymas prieš jos išrūšiavimą yra neįmanoma užduotis“, – dalinosi @StarkJulieanne.

@the_fit_fem rašė: „Mano buvusysis atsisakydavo valyti bet kokius paviršius. Pavyzdžiui, nušluostyti virtuvės spintelę išplovus indus, nuvalyti dulkes nuo svetainės lentynų, plauti dušą, tualetą ir t. t. Jis tikino, kad mano „tvarkos standartai yra per aukšti“ ir skundėsi, kad jis „niekada nesugeba man įtikti“, nepaisant to, kad ne kartą jam esu sakiusi, kaip tai padaryti.“

Savo pavyzdžiu dalinosi ir @marie_ghost: „Mano buvusysis niekada nevalydavo savo vonios kambario. Kai jis išsikraustė, jo vonioje nebeveikė vandens maišytuvas ir aš sužinojau, kad jis mažiausiai šešias savaites nesiprausė ir savo kūną apsivalydavo tik kūdikiams skirtomis šlapiomis servetėlėmis.“

@lesmis456 pridūrė: „Dienomis, kai turėjau dirbti bent trijuose iš savo penkių darbų, paprašydavau savo buvusiojo pasirūpinti vakariene. Paprastai jis 1) paprašydavo manęs surašyti patiekalus, kuriuos būtų įmanoma pagaminti iš namuose esančių produktų arba 2) užsakydavo maisto į namus ir liepdavo man susimokėti už savo dalį.“

Prie pokalbio prisidėjo ir @tatertotsmcgee: „Paprašiau savo ex sutvarkyti televizoriaus stalelį ir patį televizorių (nuvalyti nuo jo dulkes). Parodžiau jam, kokias priemones naudoti. Po kurio laiko atsisukau į jį ir pastebėjau, kad jis televizoriaus ekraną valo su ne ta priemone – tai galėjo sugadinti ekraną. Jis atkirto: „Na, jeigu aš nesugebu to padaryti taip, KAIP NORI TU, tai aš tiesiog to nebedarysiu.“

@StudioKoko91 pasakojo: „Aš nežinau, kokius prekių ženklus mes perkame“, – taip jis atsikratydavo bet kokio kvietimo nueiti apsipirkti kartu. Jis kažkaip sugeba suvalgyti didžiąją dalį maisto, man neparagavus nė kąsnio, bet neprisimena šių produktų pakuočių, kad galėtų jų nusipirkti?“

Savo patirtimi pasidalino ir @bdk1521: „Mano tėčiui 73-eji ir jis tikina, kad nežino, kaip veikia skalbimo mašina.“

Parengta pagal huffpost.com