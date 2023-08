Atostogų sezono pabaiga: kaip neiššvaistyti gerų emocijų ir į darbus grįžti be streso?

1. Apie grįžimą po atostogų pagalvokite dar iki jų

Anot R. Bagdono, tinkamas planavimas yra raktas, padedantis išvengti poatostoginio sindromo, kuriam būdingas nerimas, irzlumas, prasta nuotaika ir žemas produktyvumas. Jei prieš einant atostogauti iš anksto pagalvojama ir apie grįžimą prie darbų, tai padaryti būna žymiai lengviau.

„Grįžimas prie darbų po atostogų taip negąsdins, jei žinosi, kad poilsiauti išvykai ramia sąžine – nepalikęs nesutvarkytų darbinių reikalų, neišspręstų klausimų. Net ir tuos darbus, kurie galėtų palaukti iki atostogų pabaigos, verta atlikti iki jų. Prieš atostogas rekomenduotina susidėlioti visų dalykų, kurios reikia padaryti darbe sąrašą, ir įsitinkinti, kad prie kiekvieno iš jų padėta „varnelė““, – sako „Telia“ atstovas.

2. Į darbus „įsivažiuokite“ palengva

Nors ne viskas priklauso nuo pačių darbuotojų, specialistai šiandien dažnai turi pakankamai lankstumo, kuris leidžia patiems planuotis savo darbus taip, kad pirmosios dienos po atostogų būtų lengvesnės. R. Bagdono teigimu, tuo pasirūpinti išties verta.

„Iš visiško atsipalaidavimo būsenos staiga atsidūrus situacijoje, kai reikia verstis per galvą, streso lygis gali gerokai šoktelėti į viršų, o per atostogas sukauptos geros emocijos labai greitai išgaruoti. Dėl to pirmosiomis dienomis po atostogų verta neapsikrauti susitikimais, „degančiais“ darbais, neplanuoti itin svarbių projektų starto. Nėra geras ir požiūris, kad už atostogų laiką reikia atsigriebti ir dėl to dirbti viršvalandžius. Tai gali privesti prie perdegimo ir naujų atostogų poreikio joms vos pasibaigus“, – teigia ekspertas.

3. Neatidėliokite sunkiausios užduoties

Net ir susiplanavus darbus taip, kad jie po atostogų neužgriūtų kaip lavina, vis tiek greičiausiai reikės imtis mažiau laukiamų užduočių. R. Bagdono teigimu, tokias verta atlikti pirmiausiai. Įveikus didžiausią dienos iššūkį, kiti tampa lengviau mažiau baisūs, grįžta pasitikėjimas savo jėgomis ir darbinė forma.

„Mažesnių darbo krūvių iškart po atostogų planavimas nereiškia sudėtingesnių darbų atidėliojimo. Tai yra bloga taktika. Žinojimas, kad laukia nemėgstama užduotis, slėgs kaip akmuo, kels nerimą ir neleis atsipalaiduoti. Nusimetus šį akmenį paprastai tampa gerokai lengviau ir drąsiau. Dėl to pasišnekučiavus su kolegomis, pasimėgavus rytiniu kavos puodeliu, persižiūrėjus gautus laiškus ir atliktinų darbų sąrašą verta stoti akis į akį su ta prezentacija, ataskaita ar programinio kodo dalimi, kurios nelaukta labiausiai“, – patarimais dalinasi žmogiškųjų išteklių vadovas.

4. Galvokite apie tai, ko darbe pasiilgote

Grįžimas į drabą nereiškia, kad su atostogų nuotaika privalu iš karto atsisveikinti. R. Bagdono teigimu, atostogų metu sukaupti įspūdžiai ir emocijos gali tapti papildomu motyvacijos šaltiniu darbe, o vidinę bateriją įkrovęs darbuotojas pozityvumu užkrėsti ir kolegas.

„Daugelis darbuotojų į savo darbą šiandien tikrai nežiūri kaip į prievolę, prie kurios sugrįžti po atostogų yra kančia. Jeigu taip yra, reiškiasi, reikia galvoti apie pokyčius. Daugelis specialistų tikrai turi ko darbe pasiilgti – kolegų, įtraukiančių projektų, keitimosi idėjomis ir patirtimis. Grįžimas į darbą bus lengvesnis fokusuojantis į šiuos aspektus. O kur dar dalinimasis atostogų įspūdžiais su kolegomis, iš svečios šalies parsivežtų skanėstų ragavimas, kelionės nuotraukų peržiūros – pirmosios dienos po atostogų gali būti išties smagios“, – sako R. Bagdonas.

5. Pasilikite dieną ar dvi sugrįžimui į kasdienybę

Eksperto teigimu, darbuotojai iš atostogų dažnai stengiasi išspausti maksimumą, todėl keliones neretai planuoja taip, kad į darbus tenka grįžti kone tiesiai iš lėktuvo. Visgi, ekspertas rekomenduoja, bent vieną atostogų dieną panaudoti „poilsiui nuo poilsio“ – ypač jei jis buvo aktyvus.

„Diena ar dvi grįžimui į kasdienybę gali tikrai palengvinti įsiliejimo į darbus procesą. Visų pirma, tai leidžia neskubant pasirūpinti paprasčiausiais pokelioniniais reikalais – lagamino išsikrovimu, drabužių išskalbimu, apsipirkimu ir pan. Antra, tai padeda darbams pasiruošti psichologiškai, jei teko keliauti – pailsėti po skrydžio ar ilgesnės kelionės automobiliu, sureguliuoti miego ciklą, perorientuoti mintis“, – sako R. Bagdonas.

Jo įsitikinimu, jei darbas suteikia pakankamai savirealizacijos ir augimo galimybių, tinkamai pasiruošus, grįžimas į jį po atostogų nebus problema. Priešingai – atostogos taps įkvėpimu ir leis į darbus kibti su naujomis jėgomis bei šviežia galva.