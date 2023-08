Moteris pabandė 40 dienų gyventi be alkoholio: kai kas ėmė keistis jau antrą savaitę

2020 m. Ch.Osborne kai ką suprato – vynas iš jos atima daugiau nei duoda. „Atrodžiau laiminga, bet nejaučiau jokio džiaugsmo, nebent būdavau išgėrusi. Buvau išsekusi. Smarkiai kentėjo ir santykiai su vyru, bet mintis apie visišką alkoholio atsisakymą mane gąsdino“, – atviravo moteris.

„Kitiems atrodė, kad aš turiu viską: mylintį vyrą, du vaikus, populiarų tinklaraštį ir netgi dirbau karališkosios šeimos naujienų komentatore „Sky News“ televizijoje. Kaip Londone gyvenanti amerikietė, aš dažnai dalindavausi žavingomis savo nuotraukomis, kuriose esu su vyno taure rankose“, – pasakojo Ch.Osborne.

Tačiau iš tiesų ji jautėsi pervargusi. Ji kas vakarą gerdavo vyną ir kiekvieną rytą kovodavo su pagiriomis. Tačiau, Ch.Osborne akimis, visos jos amžiaus moterys, turinčios vaikų, gėrė tiek pat, kiek ir ji: ar norėdamos atsipalaiduoti, ar save apdovanoti, ar tiesiog siekdamos pasilinksminti ir lengviau susibendrauti su kitais. Tačiau vieną 2020 m. kovo mėnesio rytą Ch.Osborne prabudo su ypač stipriomis pagiriomis.

„Aš peržiūrėjau savo „Instagram“ profilį ir mano gyvenimas man pasirodė nenuoširdus. Atrodžiau laiminga, bet nejaučiau jokio džiaugsmo, nebent būdavau išgėrusi. Buvau išsekusi. Smarkiai kentėjo ir santykiai su vyru, alkoholis man tapo svarbesnis net už mano vaikus. Aš daug mieliau sėdėdavau ant sofos su vyno taure, negu paskaitydavau jiems pasaką prieš miegą“, – nieko neslėpė moteris.

Mintis apie alkoholio atsisakymą ją gąsdino. Tačiau ji nusprendė nebegerti, norėdama pamatyti, kas atsitiks. Tada prasidėjo pandemija ir visas gyvenimas sustojo. Štai ką ji išmoko per pirmąsias 40 savo blaivybės dienų.

Pirmoji savaitė – pabudimas

Suvokimas, kad reikia padaryti pertrauką nuo alkoholio, yra pirmasis žingsnis. Moteris tikina, kad ji niekada sau nežadėjo daugiau niekada nebegerti, ji tik norėjo pasižiūrėti, ar alkoholio atsisakymas jai padėtų pasijausti geriau. Tiesa, Ch.Osborne pripažįsta, kad pirmoji savaitė buvo sunki: „Labai norėjau vyno, tačiau įveikiau šį norą taikydama taktiką, kurią vadinu „prasuk juostą į priekį“. Aš paklausiau savęs: „Kaip atrodys visas likęs vakaras ir kitas rytas, jeigu aš išgersiu tą taurę?“

„Manasis vakaras ir rytas atrodytų taip: viena taurė greitai virstų dviem, o tada greičiausiai atsirastų noras pabaigti ir visą butelį. Maždaug 3 ryto atsikelčiau su baisiomis pagiriomis. Kitos dienos vakare, apie 5 valandą vakaro, visiškai pervargusi, aš išgerčiau dar vieną taurę vyno, norėdama įveikti dar praeito vakaro pagirias. Tai tapo ratu, iš kurio negali pabėgti“, – pasakojo moteris.

Nors pirmąją savaitę jos miego kokybė vis dar buvo prasta, ji žinojo, kad jeigu ir toliau negers, pernakt ji pailsės vis geriau ir geriau.

Įdomūs faktai apie pirmąją savaitę po alkoholio atsisakymo:

Jau per pirmąją savaitę pagerėja jūsų kepenų veikla, sumažėja vėžio rizika. Alkoholis yra 1 grupės kancerogenas, susijęs su septynių rūšių vėžiu, įskaitant ir krūties vėžį.

Antroji savaitė – atlaikyti audrą

Antrąją savaitę pagaliau pagerėjo Ch.Osborne miego kokybė. Ji sužinojo, kad nepaisant to, jog išgėrus užmiegama daug greičiau, taip yra praleidžiama mums būtina REM miego fazė. „Dabar galėjau išmiegoti visą naktį: man nebereikėjo keltis, kad išgerčiau stiklinę vandens arba pasinaudočiau tualetu“, – tikino moteris. Jos kūnui šalinant toksinus, jai dažnai skaudėjo galvą, jos kūnas jautėsi sunkus. Būtent šią savaitę Ch.Osborne labai rūpinosi savimi: „Anksti ėjau miegoti, dažnai pasnausdavau dieną, pradėjau eksperimentuoti su kokteiliais, kuriuose nėra alkoholio, kad turėčiau kokią nors alternatyvą.“

Įdomūs faktai apie antrąją savaitę po alkoholio atsisakymo:

Antrąją savaitę pradeda atsistatyti gliukozės kiekis kraujyje, o cholesterolis gali sumažėti net iki 5 proc. Maždaug 10 blaivybės dieną susibalansuoja ir adrenalino bei kortizolio kiekis.

Trečioji savaitė – judėjimas link ramybės

„Viena iš priežasčių, kodėl gėriau, buvo tai, jog taip galėdavau susidoroti su stresu, kurį kėlė mano gyvenimo būdas – esu daug dirbanti mama“, – sakė moteris. Tačiau alkoholis padidina mūsų organizme esančių hormonų kortizolio ir adrenalino kiekius, todėl kasdienybėje atsiranda vis daugiau įtampos.

„Buvau šokiruota. Aš gėriau tam, kad numalšinčiau problemas, kurias sukelia pats alkoholio vartojimas. Trečią savaitę jaučiausi daug ramesnė. Mažos užduotys nebeatrodė neįveikiamos. Jaučiausi daug energingesnė“, – liudijo Ch.Osborne.

Įdomūs faktai apie trečiąją savaitę po alkoholio atsisakymo:

Šiuo metu pradeda gerėti maistinių medžiagų įsisavinimo procesai ir žarnyno sveikata, todėl pagerėja virškinimas. Jūsų žarnyne gyvena svarbios bakterijos, kurios padeda gaminti neuromediatorius, kurių vienas yra džiaugsmo hormonas serotoninas.

Ketvirtoji savaitė – nauda fizinei ir psichinei būklei

Šią savaitę moteris pastebėjo pokyčius. Ji kiekvieną naktį gerai išsimiegodavo, pagerėjo jos odos būklė. Ch.Osborne sužinojo, kad alkoholis gali pagreitinti senėjimo procesus ne tik dėl dehidratacijos, bet ir todėl, kad geriant yra išeikvojamas vitaminas A, būtinas kolageno gamybai. „Pokytis buvo akivaizdžiai matomas. Mano oda pradėjo švytėti“, – sakė ji.

Grįžo ir moters džiaugsmas. Reguliariai geriant, organizme padidėja dinorfinu vadinamos medžiagos kiekis. Laikui bėgant mes įpratiname savo smegenis patirti laimę tik tada, kai yra vartojamas alkoholis. Alkoholis taip pat yra depresantas, todėl po išgėrimo galime jaustis liūdnesni.

Įdomūs faktai apie ketvirtąją savaitę po alkoholio atsisakymo:

Ketvirtąją savaitę pagerėja inkstų veikla. Sumažėja dehidratacijos lygis. Kepenyse esančių riebalų kiekis gali sumažėti net 20 proc. Pagerėja širdies veikla ramybės būsenoje.

Penktoji ir šeštoji savaitė – savo naujos kasdienybės priėmimas

Pajutusi drastiškus savo fizinės ir psichinės sveikatos pokyčius, moteris nebenorėjo sustoti: „Vis dar nesu pasakiusi: „Daugiau niekada nebegersiu.“ Vietoje to sakau: „Šiandien negersiu, nes be to jaučiuosi geriau.“ Supratau, kad visos priežastys, dėl kurių geriu, neegzistuoja. Alkoholis nepadėjo ir mano miegui. Tai nebuvo mažas pasilepinimas, nes kitą dieną jausdavausi šlykščiai. Tai net nebeteikdavo džiaugsmo dėl kitą rytą patiriamo galvos skausmo ir nerimo.“

Įdomūs faktai apie šeštąją savaitę po alkoholio atsisakymo:

Po šešių savaičių būsite sutaupę tūkstančius kalorijų ir šimtus eurų. Taip pat susibalansuos jūsų skrandžio gleivinė, tikriausiai galutinai sumažės cholesterolio kiekis.

Padarykite pertrauką

Moters teigimu, pirmosios 40 dienų buvo sunkios, bet jeigu jai vėl tektų visa tai pakartoti, ji net nedvejotų. Kai buvo parašyta ši publikacija, moteris nebegėrė jau 1242 dienas, o per šį laiką jai pavyko sutaupyti beveik 29 tūkst. eurų. Dabar ji padeda ir kitoms moterims bent kuriam laikui atsisakyti alkoholio. Tačiau ji nereikalauja, kad jos vartotų žodį „alkoholikė“. Ji nereikalauja, kad jos klientės pripažintų, jog jų gėrimas yra problema. Ch.Osborne suteikia progą moterims pamatyti, kaip jos jaustųsi nevartodamos alkoholio, o tada jos pačios gali nuspręsti, ar nori tęsti savo blaivybę. „Jeigu aš sugebėjau tai padaryti, tikrai sugebėsite ir jūs“, – padrąsina Ch.Osborne.

