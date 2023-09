Justė Pinkevičienė: „Atsisakau sakyti, kad neturiu laiko. Aš visada turiu laiko tam, ko noriu labiausiai"

Savo įžvalgomis, kaip tapti sėkmingais, sutiko pasidalinti savo srities profesionalės, talentingos garsios moterys, „WoW University“ dėstytojos: antreprenerė, tarptautinės komunikacijos specialistė, knygų autorė Medeina Andriulienė, kosmetikos fabriko „Cosmoway“ bendraturtė Justė Pinkevičienė, mados tendencijų analitikė, publicistė, laidų vedėja Marija Palaikytė.

Antreprenerė, tarptautinės komunikacijos specialistė, knygų autorė, WoW University dėstytoja Medeina Andriulienė: „Įdėtos pastangos ir darbas yra svarbesni už talentą“

Pašnekovė į klausimą, kokios asmeninės savybės ir kompetencijos padeda jai sėkmingai vystyti veiklas, atsako raginimu nepervertinti įgimtų gebėjimų. „Manau, kad labai svarbias „kompetencijas“ – žmogiškąsias savybes sudėjo dar tėvai vaikystėje. Drąsą, drąsą klysti, užtikrintumą, kad viską gali įveikti, jei tik įdėsi darbo. Bendrai tvirtą stuburą ir kritinį mąstymą. Tačiau nuostabu tai, kad daugumą šių savybių galime lavinti visą gyvenimą. Beveik viskas yra išmokstama, reikia tik noro.

Man labai patinka Malcolmo Gladwello 10000 valandų teorija. Taip, įgimti talentai ir gebėjimai padeda, tačiau sėkmingesnis bus tas, kuris yra talentingas IR įdeda daug darbo, o ne tas, kuris yra tik talentingas. Lygiai taip pat neturėdami jokio talento galime labai daug pasiekti darbu.

Apskritai manau, kad talentas mūsų visuomenėje yra pervertinamas ir per daug akcentuojamas. Dauguma žmonių nėra kažkaip išskirtinai talentingi. Vunderkindų yra vienetai. Manau, kad labiau reiktų aukštinti darbą, kaip tai daro amerikiečiai“, – nuomone dalinasi M. Andriulienė.

Žinoma Lietuvoje verslininkė, kosmetikos fabriko „Cosmoway“ bendraturtė, WoW University dėstytoja Justė Pinkevičienė: „Susitaikykime su tuo, kad versle stebuklų būna, bet tik kai pats juos sukuri‘‘

„Norint užsiimti kokia nors veikla, visų pirma, reikia susitaikyti su faktu, kad nebus lengva. Bus labai sunku ir tai reikia suvokti. Atrodo, akivaizdu, bet pastebiu, jog ne visiems. Pradžioje dažnai mes būname euforijoje dėl savo verslo/veiklos idėjos, pradedame aistringai, emocionaliai, su daug meilės ir įsivaizduodami, kad ta išsvajota sėkmė bus labai greita, nes juk žinome ką darome ir ko siekiame, bet tada susiduriame su realybe – paaiškėja, kad žinoti ko nori neužtenka, reikės įrodyti, kad esi pasiruošęs valingai to siekti.

Didžioji dalis vizionierių atsisijoja, nes norint pasiekti savo tikslų reikia daug darbo, kantrybės, ryžto, tiesiog disciplinos. Juk dažnam kantrybės neužtenka net plaukų kaukę palaikyti, tiek kiek nurodyta instrukcijoje, ar sportuoti ilgiau, nei nuo nuo sausio iki vasario (šypteli), taigi pabandykime įsivaizduoti kiek kantrybės reikia, kad pasiektum profesinės sėkmės, – sako J. Pinkevičienė. – Reikia iš anksto suvokti, kad jeigu norėsime rezultatų – disciplinos poreikis neišvengiamas. Laimi tie, kurie nepasiduoda, kai būna sunku, ir nepameta disciplinos, kai pasiekia aukštumų.“

Disciplina – svarbiausias įgūdis

Unikalią užrašinę pavadinimu „Disciplina“ sukūrusi verslininkė sako nuoširdžiai tikinti, kad disciplina yra pagrindinė priemonė siekiantiems sėkmės bet kurioje srityje – versle, kūno grožio puoselėjime, santykiuose ir t.t. „Svarbu suvokti, kad tai nėra savęs įspraudimas į griežtus rėmus ar tik nuobodus techninis dalykų kartojimas. Man disciplina yra pažadų sau laikymasis ir nuolatinis prioritetų peržiūrėjimas.

Atsisakau sakyti, kad neturiu laiko. Aš visada turiu laiko tam, ko noriu labiausiai: jei dabar noriu pasiekti aukštumų versle ir tai daryti derinant šeimos puoselėjimą, tai nereiškia, kad dabar neturiu laiko ruoštis pvz., maratonui. Laiko aš turiu, bet jį šiuo metu išnaudoju pagal kitus, savo pačios nusistatytus prioritetus. Disciplina yra pažadų sau davimas ir kaip įmanoma aiškesnių priemonių identifikavimas, kaip tuos pažadus įgyvendinti, – kalba pašnekovė. –

Dar noriu pabrėžti, kad disciplina yra apie visumą – negali būti labai disciplinuotas versle, bet nedisciplinuotas pvz., meilėje sau. Kas iš to, kad tu labai laikysiesi disciplinos veikloje, bet nesirūpinsi sveikata, neleisi sau pailsėti? Kaip rašau savo užrašinėje/knygoje „Disciplina“, jos laikantis gali pasiekti labai motyvuojančių rezultatų, kurie paskui patys motyvuoja tęsti, ką pradėjai, ir tai daryti be aukų.

Kai žinai savo prioritetus – jautiesi saugiai, esi užtikrintas kasdienėmis užduotimis, neišsigąsti ir žinai ką daryti, kai planus reikia koreguoti, įtemptas situacija sprendi daug labiau užtikrintai ir išsaugant psichologinę sveikatą.“

Sėkmei gali trukdyti mūsų įpročiai

Pasak J. Pinkevičienės, sėkmingai profesinei veiklai gal būti įvairių trukdžių, jai asmeniškai didelis trukdis būtų neturėti plano. „Aš kasdien stengiuosi atsikelti anksčiau šeimos narių, įsipilti karšto vandens ir persižiūrėti dienos planą.

Man būtų trukdis, jei pamesčiau šią rutiną. Ramiai tyloje peržiūriu ir išskiriu prioritetus, ką galiu ir spėsiu tą dieną padaryti, o ne tik ką norėčiau – labai svarbu įvertinti realius pajėgumus. Kai kuriuos dienos planus tenka adaptuoti, pasikeitus sąlygoms.

Planavimas – tai ne tik žinojimas, ką tau reikia daryti, bet ir suvokimas, kad gali tekti perplanuoti. Kartais žmonės sako, kad planuoji, o dievas juokiasi – niekas nesijuokia, tik tikrina, ar moki iš naujo perplanuoti, ir kaip reaguoji į pokyčius. O kai neturi plano, ką tu perplanuosi? Plano neturėjimas man asocijuojasi su nestabilumu, o pastarasis su nesaugumu.

Taigi, man plano neturėjimas trikdis bet kokiai veiklai ir prarasta galimybė išnaudoti disciplinos galią, – pažymi sėkminga verslininkė. – Ir visada pirmiausia stengiuosi atliktą darbą, kuris gali atnešti didžiausią vertę. Net jei per dieną tik jį vieną ir pavyks įgyvendinti. Nesvarbu, vienas ar du darbai (ar pvz. du skambučiai) per dieną, bet jei jie turi didžiausią vertę, nuo jų turime pradėti, kol turime daugiausia jėgų. Užsiėmimas mažai reikšmingomis, bet greičiausiai atliekamomis veiklomis gal ir leis patikėti, kad daug dirbai, bet kas iš to, kad tik pavargai, o nepriartėjai prie savo ambicingų tikslų įgyvendinimo.“

Imti ir veikti

Pradėti pokyčius sėkmės link, J. Pinkevičienė pataria nuo treniruotės „imti ir veikti“. „Pavyzdžiui, pabiro mano planas būti disciplinuotai sporto atžvilgiu. Užuot sakiusi „pradėsiu sportuoti nuo pirmadienio“, iškart, kai pagalvoju, kad reiktų sportuoti – keliuosi ir padarau bent vieną trumpą tempimo pratimą. Iškart pajunti, koks tai geras jausmas, ir tai motyvuoja pasidaryti naują disciplinuotą planą ateinančios savaitės sporto treniruotėms.

Didžiausia problema, kai žmogus vis ruošiasi ir ruošiasi ką nors pradėti, bet vis sugalvoja kodėl dar ne laikas. Kol galvojate. kodėl dar ne „dabar“, tą patį laiką skirkite pradėti iškart bent kažką, kas susiję su nauju tikslu. Pradėti ir nepamiršti nuolat vertinti kas padėjo, o kas buvo trikdžiai bandant laikytis disciplinos. Ilgai laukti nereikės, pradėjus ką nors daryti disciplinuotai, iškart pajusite, kad tai veikia, o esminiu motyvatoriumi tęsti taps pirmieji pasiekti rezultatai,“ – tvirtina pašnekovė.

Sėkmė ir laimė ne visada eina kartu

Pasak tarptautinės komunikacijos specialistės, žmogus gali būti neįtikėtinai sėkmingas ir siaubingai nelaimingas tuo pačiu metu. „Kaip sakė filmuke Madagaskaras – „Viskas tavo galvoje, Melmanai“. Savo vaikus mokome, kad turi būti sėkmingas tiek, kad nereikėtų galvoti apie išgyvenimą, o toliau jau rūpinkis tuo, kas teikia laimę“, – atskleidžia pašnekovė.

Neretai pasitaiko, kad siekiame prasiveržti srityje, kuri mums visai netinka, todėl vis atsimušame ta į vieną tai į kitą sieną. Kaip žinoti, kada mesti veiklą, nes ji skirta ne mums? „Plačiau apie tai kalbėsime „WoW University“ Ateities įgūdžio kurso paskaitoje. Jei trumpai – kiekvienam šis žinojimas reiškia ką kito ir ateina skirtingu laiku. Todėl paskaitos metu aptarsime, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kada metas „keisti arklius“.

Tikrai nesiskelbiu esanti verslumo guru, tačiau labai daug skaitau ir dažniausiai ko imuosi gyvenime – man sekasi, todėl noriu pasidalinti žiniomis ir patirtimi su kitais. Esminis momentas, ką norėčiau, kad išsineštumėte po kurso, tai – kad verslumas nėra kažkokia ezoterinė magija, kad neturi užgiedoti angelų choras ir ateiti nušvitimas. Verslumas yra drąsa ir darbas. Ypač darbas su savimi, – pabrėžia M. Andriulienė. – Apie tai, kokios savybės svarbiausios profesinei sėkmei, kaip jas lavinti ir kokių klaidų vengti – ir pakalbėsime kartu.“

Mados tendencijų analitikė, lektorė, stilistė, publicistė, laidų vedėja, WoW University dėstytoja Marija Palaikytė: „Svarbiausia yra daryti tai, kuo tiki, ir daryti tai maksimaliai gerai“

„Norint atskleisti asmeninius talentus ir potencialą, visų pirma, reikia atrasti savo individualias pozityvias savybes, patikėti savų talentų svarba ir potencialu. Mano akimis, dažniausia problema yra nuolatinis lyginimasis su kitais užuot dėjus pastangas atskleisti geriausią mūsų pačių versiją.

Įvairovė visada buvo ir yra neišvengiama, tik to niekas nevertino taip, kaip dabar. Mes gyvename ypatingų sociokultūrinių pokyčių laike, kai įvairovė tampa prioritetu plačiąja prasme. Talentų, idėjų įvairovė, galimybė nevaržomai saviinterpretacijai, laisvei išsivaduoti iš prigimtinio grožio, lyties, amžiaus, rasės primestų stereotipų ir stigmų. Nebėra tinkamo laiko ar visuomenės primestų duomenų sėkmei – sėkmę galime susikurti bet kuriame gyvenimo etape nepriklausomai nuo to, kas esame ar kuo buvome iki tol, – sako pašnekovė. – Šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas tampame tarsi individualiu prekiniu ženklu, tad savitumas, argumentuota nuomonė, vertybės, kūrybiškumas, dėmesys detalėms, nuoseklumas ir visuma tampa pagrindiniais sėkmingos asmenybės elementais.“

Kas mus riboja, trukdo atsiskleisti

Pasak M. Palaikytės, dažnai atsiskleisti trukdo baimė, kad suklysime. „Dirbdama su klientais įvaizdžio formavimo srityje, dažnai susiduriu su tuo, kad žmones tenka ilgai įkalbinėti pabandyti pasimatuoti kažką, kas jiems iki tol buvo neįprasta. O juk tai tik drabužis ar aksesuaras ir tik toks mažytis laikinas išėjimas iš komforto zonos, kuris nekelia jokios grėsmės…

Tad, aišku, kad patikėti platesnėmis savo asmenybės galimybėmis yra žymiai sunkiau, nei patikėti naujų drabužinės spalvų gama. Žmonės bijo klaidos, bijo kitų pasmerkimo ir tai yra natūralu, – teigia profesionalė. – Padėti pakeisti situaciją gali žinios, investicijos į save, kompetencijas, į savo talentų atskleidimą, drąsa bandyti, bandyti ne kartą, kovoti už savas svajones ir atrasti geriausią savo pačių versiją – štai, kas yra raktas į šiuolaikinę sėkmę.

Nes visų pirma svarbiausias yra mūsų pačių požiūris į save: juk, kad ir kiek mus girtų kiti, jei patys nepasitikėsime savimi, tos pagyros pasimes vidinių abejonių gausoje, o, jei žinosime savo vertę, pranašumus, vertinsime savo išskirtinumą, net ir kritikos žodis bus tik paskatinimas tobulėti, o ne kliūtis tam.“

Reikia atsiriboti nuo kitų nuomonės?

Mados tendencijų analitikė pastebi, kad mūsų santykis su išore labai priklauso nuo mūsų vidinės būsenos ir savivertės. „Aš nemanau, kad mes turime pilnai atsiriboti nuo aplinkinių nuomonės, tik ne visų nuomonė yra svarbi. Konstruktyvi kritika, kaip ir argumentuotas patarimas, gali būti paskatinimas tobulėti. Tad, svarbiausia yra darbas su savimi savivertės ir saviugdos kelyje, o tuomet bus žymiai paprasčiau suprasti, kieno nuomonė mums yra svarbi ir naudinga, o kuri tik vis dar įsišaknijusių visuomenės stereotipų pasekmė, į kurią iš tiesų neverta kreipti dėmesio.

Visuomenės spaudimas yra nekintanti visuomenės yda. Tik spaudimo lūkesčiai ir kryptis keičiasi priklausomai nuo laikmečio, – atkreipia dėmesį pašnekovė. – Kažkada buvo spaudimas neišsiskirti, būti vienodiems – dabar yra spaudimas nuolat keistis, stebinti ir t.t. Svarbiausia yra mokėti atrasti laikmečio privalumus ir teisingai jais pasinaudoti.

Šiuolaikinis įvairovės kultas suteikia be galo daug laisvės individualumui, pagaliau leidžia išsivaduoti iš stereotipų ir koncentruotis, pavyzdžiui, ne į kūno trūkumus, o į asmenybės privalumus. Bet man svarbiausia laikmečio sąvoka yra sąmoningumas. Sąmoningumas vartojimo kultūroje, sąmoningumas santykyje su kitais ir svarbiausia – sąmoningumas savivertėje.“

Pasak Marijos, sėkmė šiuolaikinėje visuomenėje priklauso nuo gebėjimo individualumą derinti su bendradarbiavimu. „Individualumas yra laisvė, laisvė atskleidžia kūrybiškumą, o kūrybiškumas yra viso ko variklis. Šiuolaikiniame pasaulyje individualumas yra pamatas, bet jis lygiagrečiai svarbus. kaip ir gebėjimas dirbti komandoje, bendradarbiauti, apjungti iš pirmo žvilgsnio nesuderinamas idėjas. Mano akimis, mes gyvename individualumo ir bendradarbiavimo laikmetyje. Tad, viskas nėra tik „juoda ar balta“, o būtent „ir juoda, ir balta“.

Tačiau faktas, kad mes pagaliau švenčiame įvairovę ir tai suteikia mūsų visuomenei visai kitą potencialą. Jeigu žmogaus nevaržo stereotipai, jis gali pagaliau iš tiesų atsiskleisti, kurti ir būti sėkmingu. O laisvas, sėkmingas individas kuria laisvą, sėkmingą visuomenę“, – sako lektorė.

Daryti tai, kuo tiki

Paklausta, kas svarbiau – talentas ar darbštumas, M. Palaikytė sako, kad nuoširdžiai žavisi ir neabejoja talento svarba, bet gerbia ir žino darbo bei įdirbio kuriamą potencialą. „Kažkada mano Mama man pasakė: „jei tikrai maksimaliai gerai, nuosekliai darysi tai, kuo tiki – tikrai ateis laikas, kai tave įvertins“.

Šis patarimas vienas svarbiausių mano karjeroje ir noriai juo dalinuosi su kitais. Ar sėkmė yra svarbi? Mano nuomone, sėkmė ne sukuria tavo galimybes, o pagreitina procesus pripažinimo link. Tad, taip, kartais puiku būti laiku ir vietoje, bet iš tiesų svarbiausia yra daryti tai, kuo tiki, daryti tai taip gerai, kad pats tikėtum, jog rezultatas yra maksimaliai geras – tuomet tikrai tai įvertins ir kiti. O sėkmės vieni kitiems linkime, matyt, ne veltui, – šypsosi pašnekovė. – Nepakenks tikrai. Tad sėkmės!“