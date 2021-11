Bėda ta, kad nemažai žmonių seksą supranta vis dar labai siaurai – kaip lytinį aktą su įsiskverbimu, pasiekiant orgazmą. Lytiniame auklėjime masturbacijos tema įprastai neliečiama, nebent atgrasymo tikslais, kaip negatyvus ir gėdingas reiškinys.

Vis dar nemažai žmonių įsišaknijęs jausmas, kad besimasturbuojantis partneris tarsi kažką atima iš savo antrosios pusės, tarsi žmonės turėtų ribotą seksualumo kiekį ir masturbuodamiesi vieni mažiau sekso paliktų partneriui.

Tačiau faktai rodo priešingai. Tyrimai atskleidė, kad besimasturbuojantys žmonės, turintys porą, mylisi dažniau, ir kuo dažniau jie masturbuojasi, tuo didesnis jų sekso troškimas. Taigi, mylėjimasis su savimi nė kiek netrukdo mylėtis su partneriu.

Masturbacijos nauda

Seksologai ragina įsidėmėti: masturbacija taip pat yra seksas. Ir masturbuotis yra normalu. Nesimasturbuoti – taip pat normalu. Masturbacija turi nemažai privalumų, lyginant su seksu su partneriu. Tai greita, lengvai prieinama sekso rūšis. O bene svarbiausia – ji yra visiškai saugi. Kaip yra pasakiusi garsi seksologė Betty Dodson, „tu esi savo saugiausias sekso partneris“.

Nustatyta, kad masturbacija yra naudinga asmens fizinei ir emocinei sveikatai:

gerina miegą;

mažina stresą;

pagerina seksą, pakelia libido;

moterims palengvina menstruacijų skausmus;

vyrams gali padėti pailginti lytinio akto trukmę;

2016 m. atliktas tyrimas nustatė, kad vyrams, kurie ejakuliuoja 21 kartą per mėnesį ar dažniau, kur kas rečiau dignozuojamas prostatos vėžys, lyginant su vyrais, kurie ejakuliuoja 4-7 kartus per mėnesį.

Kiek masturbuotis yra normalu?

Nėra nustatyto standarto, koks masturbacijos dažnumas laikytinas normaliu. Viskas priklauso nuo žmogaus. Vieni tą daro kasdien, kiti – kartą ar kelis kartus per savaitę, treti – dar rečiau. Yra žmonių, kurie iš viso nesimasturbuoja.

JAV Indianos universiteto Kinsey instituto mokslininkai 2010 m. tyrė, kaip dažnai amerikiečiai masturbuojasi. Buvo apklausti 5865 respondentai nuo 14 iki 94 m. amžiaus.

Paaiškėjo, kad masturbuojasi visos amžiaus grupės. Paaugliams ir žmonėms, vyresniems nei 70 m., masturbacija buvo dažnesnė už įprastą seksą su partneriu.

Apie ketvirtadalis apklaustų vyrų nuo 18 iki 59 m. masturbavosi kas savaitę arba kelis kartus per mėnesį. Apie 20 proc. – 2-3 kartus per savaitę. Mažiau nei 20 proc. masturbavosi dažniau nei 4 kartus per savaitę. Vyresnio amžiaus vyrai dažniau nurodė per praėjusius metus nesimasturbavę nė karto.

Dauguma moterų masturbavosi kartą per savaitę arba rečiau.

Ar masturbacijos gali būti per daug? Atsakymas priklauso nuo konkretaus žmogaus. Nėra nenormalu masturbuotis kiekvieną dieną.

Tačiau derėtų susirūpinti, jeigu masturbacija tampa nebe laisvu pasirinkimu, o kompulsyviu elgesiu, ima trukdyti asmens darbui, socialiniam gyvenimui, santykiams. Tuomet reikėtų pasikonsultuoti su sekso terapeutu.

Problemą rodo ir lyties organų, odos, audinių pažeidimai. Tiesa, tai gali reikšti ne tik per dažną, bet ir netinkamai (grubiai, be lubrikanto) atliekamą masturbaciją.

Kaip patirti daugiau malonumo

Daugelis žmonių masturbuojasi nuo paauglystės ir mano žinantys, kaip tai daryti. Vis dėlto, tiek vyrams, tiek moterims egzistuoja daug įvairių masturbacijos būdų, kurie gerokai praplečia pojūčių spektrą ir suteikia daugiau malonumo.

Jūsų dėmesiui – patarimai, kaip patirti daugiau malonumo masturbuojantis.

1. Naudokite keletą sekso žaislų vienu metu.

Neapribokite stimuliacijos viena sritimi, į kurią sutelkiamas visas dėmesys. Ištyrinėkite ir kitas savo erogenines zonas, kurios gali padidinti bendrą malonumą.

2. Masturbuokitės duše.

Tyrimai rodo, kad šaltas vanduo suaktyvina kraujotaką ir net gali paskatinti išsiskirti endorfinus. Ne bėda, jeigu mėgstate karštą vandenį – orgazmo metu bet kuriuo atveju išsiskiria endorfinai.

3. Eksperimentuokite su kulminacija.

Pabandykite eksperimentuoti ir patirti skirtingus orgazmus; taip pat galite sustabdyti stimuliaciją prieš pat orgazmą ir po to vėl tęsti – taip patiriama dar stipresnė kulminacija.

4. Patirkite kelis orgazmus

Skirkite sau laiko – uždekite žvakes, įjunkite mėgstamą muziką ir imkitės tyrinėti savo seksualines ribas. Jūs žinote, kas jums labiausiai patinka, kas tai bebūtų, tad ir siekite to. Juk kuo daugiau – tuo geriau, ar ne?

5. Masturbuokitės su partneriu.

Masturbacija stebint partneriui nėra joks iškrypimas – tai puiki alternatyva įprastam seksui ir poros lytinio gyvenimo paįvairinimas. Tai ir būdas parodyti partneriui, kas jums patinka. Plačiau apie tai – žemiau.

Masturbacija kartu su partneriu

Masturbacija su partneriu paprastai reiškia, kad abu partneriai masturbuojasi vienas kito akivaizdoje tuo pat metu. Tačiau galimas ir toks variantas, kad masturbuojasi tik vienas iš partnerių kitam stebint.

Kai kurie žmonės gėdijasi masturbuotis kam nors matant ir visą savo gyvenimą tą daro tiktai vieni. Mes taip išauklėti, kad galvojame, jog masturbacija yra blogis, tad ja užsiimti priešais kitą žmogų atrodo nenormalu. Kita vertus, tabu sulaužymas kartais sudaro pusę malonumo!

Gali kilti klausimas, kokia prasmė masturbuotis, jeigu šalia yra partneris ir jūs galite su juo mylėtis? Atsakymo, kad tai tiesiog labai smagu ir stipriai įkaitina, akivaizdu, nepakanka. Štai keletas argumentų, kodėl verta tai daryti.

Tai įneša įvairovės į parengiamąsias glamones, kaip ir oralinis seksas ar stimuliacija pirštais.

Tai leidžia patyrinėti „uždraustą“ ekshibicionizmo sritį kaip savotišką vaidmenų žaidimą. Kai kurie žmonės galvoja, kad partneriui būtų nemalonu matyti juos besimasturbuojančius – ypač šis mitas gajus tarp vyrų, – tačiau tai netiesa. Jeigu partneris jus myli, jį žavi viskas, kas susiję su jūsų susijaudinimo būsena, įskaitant visus fizinius to požymius.

Tai padeda partneriui suprasti, kokie prisilietimai jums patinka ir kas jus priverčia patirti orgazmą.

Tai įneša į santykius daugiau tarpusavio supratimo. Jeigu dar tik ruošiatės apsigyventi kartu, žinokite, kad bus ir tokių vakarų, kai vienas iš jūsų norės miegoti, o kitas – mylėtis. Išbandžius bendrą masturbaciją šie niuansai nebekels diskomforto.

Tai paįvairina suvaržymo žaidimus. Surakinkite partnerį antrankiais ir tenkinkite save jo akivaizdoje – su galimybe po to būti atrištam ir prisijungti prie žaidimo... arba ne.

Kaip prikalbinti partnerį kartu masturbuotis?

Pats geriausias būdas supažindinti partnerį su savo „nešvankiomis“ svajonėmis – nusiųsti jam straipsnio (kad ir šio) nuorodą su trumpu klausimu, pavyzdžiui, „Ar būtų įdomu?“ Tikėtina, kad, susipažinęs su informacija, partneris jau pats nekantraus sulaukti, kada galės tai su jumis išbandyti.

Jeigu norite, kad viskas vyktų betarpiškiau, miegamajame, taip pat yra ne vienas būdas tai pasiūlyti.

Galite pradėti savo rankomis liesti partnerį ir tada jam pasiūlyti: „Gal pats (pati) parodyk man, kaip tau labiausiai patinka“.

Jeigu mėgstate „nešvankias“ kalbas, galite nupasakoti partneriui, kaip pastarąjį kartą masturbavotės galvodami apie jį, – o kartu ir pademonstruoti.

Galite abu naudoti nuotoliu valdomus sekso žaislus, perduodami jų kontrolę partneriui, ir žaisti žaidimą, kuris greičiau patirs orgazmą, arba priešingai – kuris ilgiau susivaldys.

Dar vienas būdas – padovanoti partneriui inovatyvų masturbacijai skirtą sekso žaislą ir paprašyti parodyti, kaip juo naudojasi.