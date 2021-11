Tai kur kas seksualiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pasak seksologų, mensturbacija yra netgi naudinga, moterims, kurias per PMS ir mėnesines vargina negalavimai, padeda juos lengviau ištverti.

JAV pernai atliktas tyrimas rodo, kad net 43 proc. moterų, bandydamos sumažinti menstruacjų skausmus, griebiasi medikamentų. Tačiau 42 proc. apklaustųjų atsakė, kad efektyviausias skausmo malšinimo metodas yra masturbacija. Tyrimą inicijavo seksualinės gerovės kompanija „Womanizer“ ir menstruacinių taurelių prekės ženklas „Lunette“.

Galingi nuskausminamieji

Jau ir anksčiau, 2013 m., mokslininkai buvo nustatę, kad orgazmas gali sumažinti pilvo skausmą ir klasterinius galvos skausmus, kurie per menstruacijas vargina daugelį moterų. Pasak Bostono universiteto medicinos mokyklos profesorės ginekologės Kate White, orgazmas suaktyvina kraujotaką gimdoje, ir tai padidina toleranciją skausmui.

„Be to, orgazmas gali paskatinti cheminių medžiagų – oksitocino, dopamino, serotonino ir net endorfinų – išsiskyrimą, – aiškino K.White. – Šios geros savijautos medžiagos ir hormonai susiję su atsipalaidavimu ir gerina nuotaiką, tad po orgazmo jūsų kūnas ir protas jaučiasi geriau“.

Mensturbacija nepakeis pačių jūsų mėnesinių – jeigu jos yra gausios, greičiausiai gausios ir liks. Be to, orgazmo poveikis trunka ribotą laiką, tik keletą valandų. Vis dėlto, pasak ginekologės, nedideli pasižaidimai su savimi yra puikus būdas kovoti su kasmėnesiniais skausmais be vaistų.

Orgazmas apskritai yra galinga nuskausminamoji priemonė, teigia kita žinoma ginekologė Jennifer Lincoln.

„Vienas tyrimas parodė, kad moterų, kurios masturbavosi, skausmo slenkstis buvo aukštesnis lyginant su tomis, kurios nesimasturbavo. Tai reiškia, kad parodžiusios šiek tiek meilės sau galėsite mažiau rūpintis savo mėnesinių skausmais“, – aiškino medikė.

Šansas patirti įspūdingą orgazmą

Be to, kai kurios moterys mėnesinių metu jaučia padidėjusį lytinį potraukį – jei taip, kodėl gi tuo nepasinaudojus? Daugelis išbandžiusių masturbaciją per mėnesines moterų teigia, kad pojūčiai per mėnesines yra kitokie.

Tai aiškinama tuo, kad natūralus makšties „lubrikantas“ susimaišo su mėnesinių krauju. Tačiau jeigu pojūčiai nėra tokie malonūs, kaip norėtųsi, patartina ir papildomai naudoti lubrikantą.

Pasak ginekologės Lisos Masterson, masturbacija per patį mėnesinių piką taip pat yra puikus būdas pozityviau žvelgti į šį reiškinį ir atsikratyti minčių, kad tai kažkas nešvaraus ar gėdingo.

„Jeigu dar nesate bandę masturbuotis mėnesinių metu, pats laikas pabandyti pasinaudoti savo hormonų pokyčiais, – rekomenduoja L.Masterso. – Būtent per menstruacijas, nesvarbu, ar su partneriu, ar žaisdama pati su savimi, jūs galite patirti geriausią orgazmą savo gyvenime.“

Padeda išvengti infekcijų

Dar viena gera žinia sveikatai yra ta, kad masturbacija gali jums padėti, jeigu esate linkusi į šlapimo takų ar gimdos kaklelio infekcijas.

Lytinio susijaudinimo metu atsiveria gimdos kaklelis, tai paskatina skysčių cirkuliaciją ir leidžia ištekėti skysčiams, kuriuose kaupiasi bakterijos.

Kaip tai daryti

Pateikiame kelis ekspertų patarimus, ką reikėtų žinoti masturbuojantis per menstruacijas ir kaip geriausia tai daryti.

Nedelskite.

Kaip ir bet kokie nuskausminamieji, taip ir šis yra tuo efektyvesnis, kuo anksčiau bus pradėtas naudoti. Tad geriausia imtis masturbacijos iškart, kai tik pajusite mėnesinių skausmus, nelaukiant, kol jie taps baisūs.

Pasirūpinkite švara.

Kad nesijaustumėte nešvari, galite laikyti tamponą ar menstruacinę taurelę makštyje ir susikoncentruoti į klitorio stimuliavimą ranka ar vibratoriumi.

Jeigu bijote ištepti paklodę, padės patiestas rankšluostis, paklodė ar bet kas, ką po to lengva įmesti į skalbimo mašiną.

Prieš masturbaciją patartina nusišlapinti – tai padės pašalinti iš makšties joje susikaupusį kraują ir krešulius.

Jeigu naudojate sekso žaislą, kad būtų lengviau jį nuvalyti užmaukite prezervatyvą. Arba sekso žaislą naudokite duše.

Darykite tai duše.

Jeigu vis tiek bijote nešvaros, dušas arba vonia yra pati geriausia vieta masturbuotis, nes pabaigus lengviausia viską nuplauti. Į dušą patartina nusinešti lubrikanto, nes vanduo gali nuplauti natūralią lubrikaciją.

Pasirūpinkite saugumu.

Galite masturbuotis kartu su partneriu, tačiau pasirūpinkite, kad būtų saugu. Krauju plintantys virusai, kaip hepatitas ir ŽIV, gali plisti per menstruacijų kraują, todėl būtinai imkitės papildomų atsargumo priemonių, jeigu tai kelia susirūpinimą.

Nėra priežasčių atsisakyti malonumo

Niekada nepamirškite, kad turite teisę į malonumą, ir visai nesvarbu, ar šiuo metu jums mėnesinės, ar ne.

Kai kurios moterys galvoja, kad „tomis dienomis“ joms neleidžiama patirti seksualinio malonumo, bet taip galvoti nėra pagrindo. Malonumui nėra netinkamo ar blogo laiko.