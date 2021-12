Keli požymiai rodo, kad jūsų mylimoji yra nepatenkinta seksu: patarimai, kaip ją patenkinti

Yra keletas ženklų, rodančių, kad pastaruoju metu ji jaučiasi mažiau patenkinta seksualiniu gyvenimu. Jei šie punktai imtų atrodyti klaikiai pažįstami, ji iš tiesų gali būti nepatenkinta seksu.

Pasiteisinimai, pasiteisinimai

Kiekvienas išgyvena periodus, kai nesijaučia itin seksualus. Tai gali būti susiję su daugybe veiksnių: stresu darbe, pasitikėjimo praradimu, hormonų pasikeitimu, depresinėmis nuotaikomis ar tiesiog išsekimu. Tačiau gali būti taip, kad jūsų seksualinis gyvenimas jai tiesiog kelia nuobodulį, todėl ji susirado kitų prioritetų.

Jai nerūpi, jei ji nepatiria orgazmo

Statistika rodo, kad moterims, norint pasiekti kulminaciją, vidutiniškai reikia apie 20 minučių. Jei ji pastaruoju metu mano, kad orgazmas nėra vertas 20 minučių sekso, mat šis jai tapo nuobodus, reikėtų susirūpinti. Jei ji atrodo visai nesusirūpinusi dėl neseniai įvykusios sueities be kulminacijos ir tai kartojas ne vieną kartą, tai gali rodyti jūsų damos apatiją seksui, o jums tikrai laikas atlikti kai kuriuos pakeitimus seksualinėje sferoje.

Ji masturbuojasi, užuot mylėdamasi su tavimi

Nesupraskite neteisingai, masturbacija tikrai nėra neigiamas reiškinys. Tačiau jei žaidimai su savimi tampa didesniu prioritetu nei seksas dviese – ilgainiui turėsite problemą. Pirmiausia moteris, kuri žino, kaip išsiversti be jūsų, turės daug informacijos, kuria galės pasidalinti, apie tai, kaip galite jai įtikti. Pasinaudokite tuo! Vienas iš būdų – paprašyti jos parodyti, kaip ji tai daro. Jei ji pradėjo masturbuotis ir žiūrėti pornografiją, paprašykite jos parodyti keletą jai patinkančių klipų ir pasakyti, kas jai juose patinka. O tuomet belieka teoriją pritaikyti praktiškai.

Ji kritikuoja tave kitose srityse

Nors ji gali nenorėti aptarinėti jūsų pasirodymo lovoje, kad apsaugotų jūsų jausmus, ji gali kritikuoti kitus gyvenimiškus dalykus. Galbūt ji pastebės jūsų išvaizdą, tai, kaip elgiatės, ar tinkamai atliekate savo namų ruošos darbus. Padidėjęs nervingumas ir priekabumas kasdienybėje gali turėti tiesioginį ryšį su seksualiniu gyvenimu. Ypač atkreipkite dėmesį, jei jūsų dama ima jus lyginti su buvusiais partneriais. Neįsižeiskite, pirmiausia pasikalbėkite ir veikite!

Ji valdo miegamąjį

Kai moteris žino, ko nori ir kas jai patinka miegamajame, tai labai labai gerai. Tačiau jei ji pradeda smulkmeniškai valdyti jūsų judesius, tai, ką ir kaip jūs darote, tai gali būti ženklas, kad jūs neįsiklausote į jos norus ir ji nėra visiškai patenkinta. Jei pradeda atrodyti, kad ji nuolat moko jus, kaip su ja mylėtis nuo nulio, tikriausiai turite neaptartą temą. Išmokite paversti savo žmoną sekso deive ir pabandykite iš tiesų išgirsti, kas jai patinka.

Ji mylėdamasi mąsto apie kitus dalykus

Geriausiu atveju seksas yra veikla, kurios metu nėra nei praeities, nei ateities – yra tik mintys, emocijos ir pojūčiai, kurie tą akimirką sklinda per tavo nervų sistemą. Tai niekada neturėtų vykti ir negali įvykti kokybiškai, kai galvojate apie gyvenimo kasdienybes peripetijas ar nuolat augantį padarytinų sąrašą savo galvoje. Jei kartais jaučiate, kad sekso metu jos nėra čia ir dabar, gali būti, kad jūsų seksualinis gyvenimas reikalaute reikalauja naujos žiežirbos.

Ji vengia fizinio kontakto

Jei priversi moterį jaustis patenkinta sekso metu, ji norės būti šalia tavęs ir geis tave liesti. Tačiau, jei surengsite dar vieną spektaklį, kuris jai pasirodė blankus, netgi varginantis – ji nenorės prisiglausti. Jei ji atsuka nugarą vos pasibaigus jūsų sekso seansui, tikriausiai turėsite iš naujo atrasti būdų rasti ryšį su savo dama.

Jei ji iš tiesų yra nepatenkinta

Seksualiai nepatenkinta moteris yra tuomet, kai seksas jai atrodo ne toks malonus, įtraukiantis, ar įkvepiantis. Laikui bėgant sekso norisi vis mažiau. Nepasitenkinimas nutinka, kai norisi, kad seksas būtų kitoks, bet tai neįvyksta.

Pagrindinis jausmas čia yra nusivylimas. Dėl to atotrūkis tarp to, kur esate, ir to, kur norite būti, yra tik skausmingesnis.

Kartais seksualiai nepatenkinta moteris mano, kad taip yra dėl to, ką partneris daro ar nedaro miegamajame. Ir taip gali būti.

Kartais ji mano, kad taip yra todėl, kad ji nėra pakankamai seksuali. Ir taip praktiškai nebūna!

Kartais ji mano, kad taip yra todėl, kad jums nesiseka kartu kaip porai. Tai irgi gali būti dalis tiesos.

Ką tuomet daryti? Vyrams svarbu nepamiršti, kad seksas ir intymumas gali būti du skirtingi dalykai. Moksliškai įrodyta, kad intymumo moterims susijaudinti reikia daug labiau nei vyrams.

Pati moteris taip pat neturėtų apsimesti, kad seksas jai nerūpi. Moterims rūpi. Tiek pat daug, kiek ir vyrams. Pasikalbėkite su savo partnere ir leiskite jai suprasti, kad jos seksualinis pasitenkinimas yra jūsų abiejų reikalas. Seksas juk dažniausiai porose sukasi apie du asmenis. Ar norite pakeisti savo istoriją iš seksualiai nepatenkintos į seksualiai patenkintą? Puiku! Padarykime būtent tai.

Dviese atlikite vieną pratimą. Popieriaus lape užrašyktie: „Seksualinis pasitenkinimas man yra...“. Tuomet duokite vienas kitam perskaityti.

Apsibrėžus seksualinio pasitenkinimo gaires, bus kur kas lengviau komunikuoti.

pasitenkinimas gali atrodyti, skambėti ir jaustis labai skiriasi nuo jūsų.

Norai ir poreikiai gali skirtis. Ir tai yra gerai! Pagalvokite apie atsiveriančias galimybes!

Parašykite arba įvardykite vienas kitam, kada buvote vienas kitu itin patenkinti seksualinėje sferoje.

Visa tai svarbu, nes reikia daryti tai, kas leidžia jaustis gerai. Malonumas yra jūsų seksualinio gyvenimo pagrindas.

Kaip išsiaiškinti, kas tau patinka sekse?

Pagalvokite, kas nutinka sekso metu, kas padeda priartėti prie seksualinio pasitenkinimo?

Ar tai:

Oralinis seksas

Viso kūno masažas su aliejumi

Laikas pokalbiams / šokiams / bendravimui prieš prasidedant seksui

Kito partnerio valdžia ir priimtinas grubumas

Lėtas seksas

Patogios sekso pozos

Seksas su sekso žaislais

Vaidmenų žaidimai ar aprangos naudojimas

Nešvankios šnekos mylintis

Palietus kitas kūno dalis – ne tik erogenines zonas

Įskaitant kvapus, gėrimus, maistą, muziką ir kitus pojūčius

Šis sąrašas gali būti begalinis. Seksas tam tikra prasme yra žaidimas už kurį atsakingi abu partneriai. Norite pasiekti didįjį „O“? Norite, kad jūsų dama būtų patenkinta? Kalbėkitės ir veikite!