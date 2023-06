Poros seksualinis suderinamumas: 6 požymiai, kad tinkate vienas kitam lovoje

Tačiau realiame gyvenime seksualinis suderinamumas yra šiek tiek sudėtingesnis. Nors susiradus naują partnerį daugelis tikisi stiprios „chemijos“ ir aistros, tai ne visada pajuntama pirmą kartą mylintis. „Daugelis iš mūsų per daug akcentuoja pirmą kartą su nauju žmogumi“, – sako Vanessa Marin, licencijuota psichoterapeutė, sekso terapeutė ir knygos „Sex Talks“ bendraautorė.

Kartais seksualinį suderinamumą reikia auginti arba laikui bėgant jį stiprinti. Kiekvienas žmogus į seksą žiūri skirtingai, todėl gali prireikti kelių kartų, kol partneriai išmoks patenkinti vienas kito poreikius. „Nėra tokio žmogaus, kuris lovoje būtų nuostabus visiems, – teigė V.Marin. – Kažkas, kas patikdavo jūsų buvusiam partneriui, gali būti didžiulis nusivylimas naujam.“

Susipažinkite su ekspertais:

Vanessa Marin yra licencijuota psichoterapeutė, sekso terapeutė ir „Sex Talks“ bendraautorė.

Gigi Engle yra sertifikuota sekso pedagogė, „3Fun“ intymumo ekspertė ir knygos „All The F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love and Life“ autorė.

Dr. Tomas Murray‘us yra teismo seksologas, autorius ir AASECT sertifikuotas sekso terapeutas. Jis taip pat yra organizacijos „Path To Wellness Integrative Psychiatry“ savininkas.

Bet ką tiksliai reiškia seksualinis suderinamumas? Ar laikui bėgant jis gali augti ar kisti? Ir, ko gero, svarbiausia, ar seksualinio suderinamumo trūkumas gali tapti išsiskyrimo priežastimi? Štai, ką sako ekspertai.

Ką tiksliai reiškia seksualinis suderinamumas?

Tai gali atrodyti savaime suprantama, tačiau seksualinis suderinamumas reiškia ne tik dalijimąsi abipusiai tenkinančia seksualine patirtimi. Tai apima ir fizinį, emocinį bei intelektinį suderinamumą, taip pat vienas kito poreikių ir norų supratimą ir pagarbą, tikino T.Murray‘us.

„Jūs turite jaustis patogiai su vienas kito kūnu, bendravimo stiliumi ir intymumu, – pridūrė jis. – Tai taip pat reiškia gebėjimą diskutuoti ir atvirai reikšti jausmus, norus ir poreikius, kad abu partneriai būtų patenkinti.“

Tiesa, šie aspektai yra veikiami daugybės veiksnių, todėl neretai atsiranda natūralus disbalansas. „Niekada nerasite žmogaus, kuris jus tobulai atitiktų, – teigė V.Marin. – Visiškai normalu, kad kai kuriais klausimais jūs sutarsite, o kitais turėsite gana skirtingą nuomonę.“

Tai nereiškia, kad nesuderinamumas turėtų būti priimamas visais atvejais (apie tai šiek tiek vėliau), tačiau nesuderinamumo užuominos dar neturėtų būti suprastos kaip kitais aspektais klestinčių santykių pabaiga.

Kokie yra seksualinio suderinamumo požymiai?

Štai šeši V.Marin išvardinti ženklai, kurie gali padėti suprasti, ar jūs ir jūsų partneris esate seksualiai suderinami. Tikėtina, kad jūsų nuomonė visais klausimais nesutaps, tačiau tai gali parodyti, ar jūs turite suderinamus lytinius potraukius, troškimus ir požiūrį į seksualinius santykius.

Dažniausiai jūsų nuomonės dėl to, kaip dažnai norite mylėtis, sutampa. Tiksliau, kiek kartų reiktų, kad abi pusės jaustųsi patenkintos. Jeigu tai kelia nesutarimų, T.Murray‘us pataria pakalbėti apie kitokių sprendimų ieškojimą dienomis ar laikotarpiais, kada nėra mylimasi. Pavyzdžiui, įvairių tipų juslinę ar seksualinę veiklą, kuri didina intymumą. Tai gali būti bučiavimasis arba tiesiog gulėjimas vienas kito glėbyje – bet kas, kas patinka abiem žmonėms.

Jūs atviri vienas kito idėjoms ir interesams. Ar miegamajame jums patinka tie patys dalykai? Kas patinka jums ir kiek paprastai šie veiksmai trunka? Kaip jūs suprantate seksą ir kaip šis apibūdinimas skiriasi nuo jūsų partnerio suvokimo? Tikriausiai nesutarsite dėl visko, tačiau šie klausimai gali padėti suprasti, kokie yra jūsų panašumai ir skirtumai.

Jūsų partneris supranta, kaip jūs norite jaustis, ir atvirkščiai. Ką mėgstate patirti sekso metu? Ar jums patinka, kai jumis rūpinasi ir jus garbina, o galbūt trokštate, kad kontrolę perimtų kitas žmogus ir net norite jaustis pažemintas? Ar jums labiau patinka romantiška patirtis, kažkas šiek tiek agresyvesnio, ar seksas, kuris patenka kažkur tarp šių dviejų polių? Kaip teigė V.Marin, priešingai nei jūsų fantazijos ir seksualiniai pomėgiai, visa tai susiję su energija, kurią norite pajusti intymiomis akimirkomis.

Jūs gerbiate vienas kito ribas. Ar yra atsižvelgiama į jūsų poreikius ir ribas? Ar jūs gerbiate vienas kito limitus? Šis aspektas sveikuose santykiuose turbūt yra svarbiausias.

Jūs panašiai suvokiate savo santykių struktūrą. Kokia yra jūsų pageidaujama santykių struktūra? Ar norite monogamiško ryšio, ar ne? Tai gali turėti įtakos tam, kaip jūs praktikuojate saugų seksą, pavyzdžiui, kaip dažnai tiriatės dėl seksualiniu būdu plintančių ligų ir ar naudojate kokią nors apsaugą.

Jūs abu dedate pastangas į jūsų bendrą lytinį gyvenimą. Jūsų nuomonė dėl prieš tai išvardintų aspektų gali skirtis, tačiau požiūris į šį turi būti vienodas. Ar abu esate pasirengę dėti pastangas dėl geresnio seksualinio gyvenimo?

Kaip galima pagerinti seksualinį suderinamumą?

Tikriausiai yra neįmanoma įgyvendinti visų savo tobulai pirmai (ar antrai, ar trečiai) patirčiai su nauju partneriu keliamų lūkesčių.

„Jūsų partneris nepažįsta jūsų kūno, o jūs nepažįstate jo. Jums reikia laiko, kad sužinotumėte, kas jiems patinka, ir padėtumėte suprasti jiems, kas patinka jums, – aiškino G.Engle. – Jei iš karto išsiskiriate su visais, kurie jau pirmą kartą pilnai nepatenkina jūsų lovoje, tikimybė, kad jums pavyks sukurti stabilius santykius, neabejotinai sumažėja.“

Seksualinio suderinamumo klausimus taip pat gali tekti spręsti ir jau kurį laiką draugaujančioms poroms. Laimei, yra būdų sustiprinti suderinamumą su partneriu, nepaisant to, kokia yra jūsų dabartinė situacija. Geriausia priemonė? Atviras bendravimas. Gali būti baisu pradėti pokalbį su savo partneriu, tačiau tai gali pakeisti jūsų seksualinio gyvenimo trajektoriją.

„Atminkite, kad sveikuose seksualiniuose santykiuose bendras tikslas turėtų būti abipusis pasitenkinimas, – sakė G.Engle. – Jei jaudinatės arba jums yra baisu, stenkitės, kad šis pokalbis būtų linksmas – būkite žaismingi, atsargūs ir smalsūs.“

Bendravimui tinka bet koks laikas, tačiau verta prisiminti, kad kuo anksčiau tai aptarsite, tuo geriau. Idealiu atveju, tai turėtumėte padaryti anksti, dar prieš pirmąjį jūsų kartą su nauju partneriu. V.Marin rekomenduoja pradėti pokalbį nuo teigiamų dalykų: pasakykite jiems, ką jie daro tikrai gerai, pasakykite komplimentą arba paprašykite dažniau daryti tai, ką jūsų partneris jau daro, ir kas jums patinka.

Tuomet, kaip pataria G.Engle, pokalbį veskite su smalsumu ir užduokite partneriui keletą klausimų. Šie klausimai gali būti paprasti: „Ar turi kokių fantazijų?“, „Kas tau patinka sekso metu?“ arba „Kokia tavo mėgstamiausia poza?“ Be to, galite susirasti seksualinių fantazijų sąrašą ir jį aptarti – taip sužinosite, kokie jūsų troškimai sutampa.

„Jei nekalbate apie seksą atvirai, galite nesuprasti vienas kito ir jaustis taip, lyg esate nesuderinami, kai realybėje jūs tiesiog nesusikalbate“, – tikino V.Marin. Taigi, kai tik jaučiate kokią nors abejonę – kalbėkite.

Ar seksualinis suderinamumas yra būtinas?

Kad ir kaip jums patiktų jūsų partneris, seksualinio suderinamumo stoka gali tapti rimta priežastimi išsiskirti. „Tai tikrai pakankama priežastis nutraukti santykius, jei to norite, – teigė G.Engle. – Seksualinis ryšys yra labai svarbus, ir tikrai nėra nieko blogo, jeigu manote, kad niekaip negalite jo užmegzti. Toks žmogus turbūt skirtas ne jums.“

Daugelis žmonių nutraukia santykius dėl nesuderinamumo, nesvarbu, ar dėl seksualinio, ar kitokio. „Certified Divorce Financial Analyst“ specialistų atliktos apklausos duomenimis, nesuderinamumas lemia 43 proc. skyrybų, o neištikimybė ar seksualinės problemos užima antrąją vietą – dėl to išyra 28 proc. santuokų.

Tačiau V.Marin taip pat pabrėžia, kad žmonėms dažnai sunku rasti vidurį tarp nuolatinio nerimo dėl tobulos seksualinės chemijos ir visiško suderinamumo ignoravimo. Iš tikrųjų, suderinamumas yra pakankamai svarbus, kad dėl jo trūkumo santykiai nutrūktų, bet ne toks svarbus, kad jį visą laiką reikėtų tobulinti.

Galų gale, didžiausią įtaką turi jūsų noras bendrauti ir stengtis dėl geresnio seksualinio gyvenimo. Bet ką daryti, jei negalite įveikti savo skirtumų? Jei jūsų partneris nenori kalbėtis, nutraukia jus, kai norite apie tai pasikalbėti, arba atsisako keisti savo elgesį, tai gali būti ženklas, kad atėjo laikas išsiskirti, jog galėtumėte rasti santykius, kuriuose tiek jūs, tiek jūsų partneris jaustųsi seksualiai patenkinti.

Parengta pagal „Women's Health“