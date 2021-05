„Amazon“ pratęsė draudimą policijai naudoti jos veidų atpažinimo technologijas

Praėjusių metų birželį technologijų milžinė paskelbė įgyvendinanti vienerių metų moratoriumą policijos naudojimuisi jos sukurtomis technologijomis, sakydama, kad ši pertrauka gali suteikti JAV Kongresui laiko įgyvendinti apsaugos nuo piktnaudžiavimo veido atpažinimo įrankiais priemones.

Bendrovė antradienį patvirtino šio draudimo galiojimo pratęsimą „iki tolesnio pranešimo“, nepateikdama išsamesnės informacijos.

Praėjusių metų žingsnis žengtas po plačių protestų dėl policijos žiaurumo bei dėl nerimo, kad veidų atpažinimo technologija yra ne visai patikima, ypač analizuojant afroamerikiečių bruožus.

Kritikai taip pat teigia, kad technologijos priemonės gali naudoti algoritmus, kuriais tyčia arba ne diskriminuojami juodaodžiai.

Aktyvistai išsakė kritikos dėl „Amazon Web Services“ debesų kompiuterijos padalinio sukurtos veidų atpažinimo technologijos „Rekognition“ ir stebėjimo kamerų „Ring“, naudojamų namų apsaugai. Nebuvo žinoma, kokiu mastu policija naudojo šias sistemas.

Praėjusiais metais „Amazon“ paragino vyriausybes priimti „griežtesnes taisykles, reglamentuojančias etišką veidų atpažinimo technologijų naudojimą“.

Po uždraudimo „Microsoft“ ir IBM paskelbė panašius pranešimus.

Praėjusią savaitę aktyvistų grupių koalicija paragino „Amazon“ visam laikui nutraukti savo sistemos „Rekognition“ pardavimą ir antradienį pareiškė, kad įmonė turėtų įsipareigoti atsisakyti sistemos.

„Veidų atpažinimo technologija yra per daug pavojinga, kad ją būtų galima pritaikyti tokių korporacijų kaip „Amazon“ užgaidoms“, – pažymėjo vienos iš aktyvistų koalicijos grupės „Fight for the Future“ narys Evanas Greeris.