Be to, per šį oficialų renginį, kuriame dalyvaus korporacijos vykdomasis direktorius Satya Nadella ir vyriausiasis produktų vadovas Panas Panajus, numatyta pristatyti naujus „Surface“ planšetinių kompiuterių serijos įrenginius.

Naujoje „Windows“ versijoje – dizaino pakeitimai, papildomos galimybes kūrėjams ir vystytojams per „Windows“ programėlių parduotuvę, taip pat būdai lengviau užmegzti ryšius tarp vartotojų ir bendruomenių.

Pirmiausia naujoji populiariosios operacijų sistemos versija bus pateikta bandytojams, o oficialus jos išleidimas planuojamas rudenį.

„Windows“ yra dominuojanti asmeninių kompiuterių operacinė sistema pasaulyje, sugeneruojanti apie 14 proc. „Microsoft“ pajamų.

Šiuo metu naujausia versija „Windows 10“ rinkoje pasirodė 2015-aisiais.

„Microsoft“ rinkos kapitalizacija nuo šių metų pradžios išaugo 11,2 proc. iki 1,86 trln. JAV dolerių.