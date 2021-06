Prancūzija pasirengusi „užtikrinti“, kad „Amazon“ bus taikomas skaitmeninis mokestis

Pagal planą, šalims bus leidžiama apmokestinti pelningiausias pasaulio bendroves mažiausiai 15 proc. mokesčio tarifu, neatsižvelgiant į tai, kur jos yra įsikūrusios.

Tačiau mokestis būtų taikomas tik toms įmonėms, kurių pelno marža viršija 10 procentų.

Nepaisant milžiniškos „Amazon“ veiklos apimties ir rinkos kapitalizacijos, viršijančios 1 trln. JAV dolerių, bendrovės pelno marža praėjusiais metais siekė vos 6,3 procento.

Visgi Prancūzijos finansų ministras Bruno Le Maire'as transliuotojui RMC teigė, jog nesitaikstys su potenciali spraga.

Mokesčių reforma „turi galioti „Amazon“, pareiškė jis.

„Prancūzija kovos, kad tai įvyktų“, – pažadėjo ministras.

Ministras priminė, kad dėl mokesčių reformos buvo derėtasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), siekiant priversti visas skaitmenines milžinas sumokėti savo mokesčių dalį.

„Amazon“ problema yra ta, kad kai kurie jos verslai negeneruoja daugiau nei 10 proc. pelno maržos“, – kalbėjo B. Le Maire'as, išskirdamas bendrovės logistikos padalinį.

Tuo tarpu „Amazon“ kompiuterinės debesijos paslaugų maržos yra „labai didelės“, teigė jis.

Šį klausimą galima spręsti mokesčių tikslais „Amazon“ verslus vertinant atskirai, „kad visos labai pelningos veiklos kryptys tikrai būtų apmokestintos šiuo skaitmeninių paslaugų mokesčiu“.

B. Le Maire'as pripažino, jog dar reikia įveikti dar keletą kliūčių, kad pasaulis galėtų taikyti skaitmeninį mokesčių režimą.

Vienas iš jų – tai susitarimas su Kinija.

„Patikėkite, tai bus visai kitoks žaidimas“, – kalbėjo B. Le Maire'as.

Dar viena kliūtis yra kai kurių Europos šalių noras taikyti didesnį nei 15 proc. mokesčio tarifą, kuris, pasak B. Le Maire'o, yra tik „minimalus tarifas“.

Be to, privalu įsitikinti, kad „šis mokestis būtų taikomas visoms skaitmeninėms milžinėms be išimties“.