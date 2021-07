Šiauliečio IT specialisto gyvenimo tikslas – įveikti „Iron Triathlon“

Triatlono entuziastas

Triatlonas – ištvermės reikalaujanti sporto šaka. Ji apima net tris rungtis: bėgimą, važiavimą dviračiu ir plaukimą. Visomis jomis domisi ir Tomas. Tiesa, mintis dėl savo jėgų išbandymo triatlone atėjo ne iškart. Pirmiausia jo gyvenime atsirado plaukimas, tada – bėgimas, o pasivažinėti dviračiu vyras mėgsta laisvalaikiu. Apskritai jo laisvas laikas neretai būna skiriamas pasiplaukiojimui ežere, dviračiui ir bėgimui. Kaip sako pats Tomas, jis – triatlono entuziastas.

„Vaikystėje ilgą laiką lankiau baseiną, po mokyklos pradėjau daug bėgioti, o po tam tikro laiko aptikau „Iron Triathlon“ ir dabar esu pasiryžęs jam pasiruošti ir jį įveikti“, – pasakoja Tomas.

Kas savaitę jis nubėga apie 30 km, dviračiu numina apie 50 km ar daugiau. Pasiplaukioti, kai karantino metu buvo uždaryti baseinai, vyrui pavykdavo tik ežere. Kol kas, kaip sako pašnekovas, jis dalyvauja tik kliūčių ruožo ir bėgimo varžybose.

„Lietuvoje daugiausia dalyvavau Kauno maratone, naktiniame bėgime „Bebro kelias“. Olandijoje bėgdavau „Amsterdam Marathon“, „Strong Viking“ ir „Strong Viking Trail Run“, – sako pašnekovas.

Kai nori, spėji viską

Daug laiko skirti savo tikslui pasiekti Tomas visgi negali. Jo dienotvarkė įtempta: darbas, studijos, o šalia to dar dėmesio ir žaidimų kartu prašo trimetis sūnus. Bet Tomas džiaugiasi: tiek darbdavys, tiek dėstytojai nusiteikę palankiai. „Nėra lengva, bet turiu lankstų darbo grafiką, dėstytojai irgi padeda, pakoreguodami atsiskaitymų laikus“, – teigia jis.

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje (VU ŠA) Tomas studijuoja programų sistemas. Beje, studijas gimtajame mieste vyras rinkosi grįžęs iš užsienio. Sako, po mokyklos norėjęs pakeliauti, padirbėti. Olandijoje vyras pragyveno daugiau nei dvejus metus, į tėvynę grįžo pernai balandį. Grįžimas į savo miestą, sūnaus gimimas paskatino dvejones ir apsisprendimą dėl ateities. „Kadangi esu dirbantis ir dirbu Šiauliuose, pasirinkimas buvo ne ar studijuoti Šiauliuose, o apskritai studijuoti ar ne“, – patikina Tomas.

Džiaugiasi savo pasirinkimu

Informacinių technologijų srityje dirbantis vyras dėl studijų programos nedvejojo – žinojo, kad programų sistemos VU ŠA jam puikiai tiks. Greičiau apsispręsti padėjo dar vienas svarbus veiksnys. „Pasirinkau studijas IT srityje, nes turiu darbo patirties ir Šiauliuose buvo skiriama stipendija visiems įstojusiesiems. Domėdamasis studijų kryptimis, mačiau, kad buvo aiškiai ir daug kur skelbiama apie stipendiją. Ji tikrai padėjo apsispręsti“, – sako jaunas tėtis.

Pernai įstojęs į VU ŠA, jis sako nė kiek nesigailintis savo pasirinkimo. Turi atkirtį ir tiems, kurie sako, kad studijoms geriau rinktis Kauną ar Vilnių. „Aš manau, kad kitaip yra Šiauliuose nei Vilniuje ar Kaune. Bent IT srityje mokymosi grupės yra mažesnės, tad ir dėstytojai gali kiekvienam skirti daugiau laiko. Kituose miestuose per teorijos paskaitas, kai auditorijose būna po 100 ar daugiau žmonių, tai tiesiog dėstytojas ar lektorius šneka, o tu klausaisi. Ir dėstytojai tikrai niekuo nenusileidžia kitų miestų dėstytojams – akredituoti jie tiek pat, kiek kiti“, – argumentuoja Tomas.

Anot šiauliečio, net ir žvelgiant iš tėvų perspektyvos, Šiauliai – tinkamas ir geras miestas: „Man, kaip jaunam trejų metukų sūnaus tėčiui, Šiauliai patinka savo parkų gausa, dviračių takų įvairove ir lengvu patekimu į darželį. Kur nuvykti ir ką pamatyti Šiauliuose – tikrai yra.“

Verslas laukia specialistų

Tiksliųjų mokslų, susijusių su gamyba, inžinerija ir IT sritimi, specialistų Lietuvoje trūksta labiausiai. Ne išimtis ir Šiaulių regionas. Todėl Šiaulių verslininkai pasiryžę patys investuoti į jaunus būsimuosius specialistus, kad tik jie liktų Šiaulių regione ir rinktųsi vietines įmones. Viena priemonių – vardinių stipendijų steigimas geriausiems studentams.

Nuo rugsėjo matematikos, inžinerijos ir IT krypčių studentai, studijuojantys regionų aukštosiose mokyklose, pretenduoja gauti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skiriamas kasmėnesines 200 Eur stipendijas. Papildomai vardinių stipendijų skirti ketina ir Šiaulių verslo įmonių atstovai.

Pasak Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų (ŠPPAR) atstovo Raimundo Vaišvilo, verslininkai supranta, kad laukti nebėra laiko – pritraukti būsimuosius specialistus būtina jau dabar, nes atotrūkis tarp paruošiamų ir trūkstamų darbo rinkoje specialistų yra pernelyg didelis.

„IT, matematikos ir inžinerijos sričių specialistų per trejus metus Šiaulių ir Telšių regionuose trūks daugiau nei 4 000. Tai parodė mūsų atliktas tyrimas, tačiau buvo apklausta tik dešimtadalis įmonių, tad realiai poreikis yra didesnis. Ateityje jis bus dar žymesnis, todėl būtina skatinti jaunuolius rinktis perspektyvias ir aukštus atlyginimus žadančias specialybes“, – pastebi verslininkas.

Anot jo, nemažai Šiaulių įmonių sutinka skirti vienkartines stipendijas geriausiems studentams, kurie pasirinks studijuoti matematiką, IT ir inžineriją.

Būtent šių studijų krypčių studentai jau trečiame kurse gali sulaukti pasiūlymų prisijungti prie miesto įmonių ir dirbti pagal specialybę. Per trejus ateinančius metus Šiaulių regiono įmonės galėtų įdarbinti daugiau kaip 1 270 inžinierių. Regione ypač trūks technologijų ir gamybos inžinierių, mechanikos inžinierių konstruktorių bei įrenginių techninės priežiūros inžinierių. Trūks ir beveik visų informacinių technologijų profesijų atstovų: per trejus metus Šiaulių regiono įmonės galėtų įdarbinti bent 480 IT specialistų.