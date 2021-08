Viena žinomiausių Lietuvos technologijų bendrovių atidaro padalinį Nigerijoje

Įkvėpė teigiama patirtis su vietos specialistais

Nigerija – jauna ir veržli šalis, kurios ekonomika jau ne vienerius metus pirmauja Afrikoje. Sparčiai didėjantis miestuose gyvenančių jaunų žmonių skaičius prisideda ir prie IRT sektoriaus plėtros šalyje. Tai neabejotinai traukia investuotojų, verslo ryklių ar startuolių dėmesį. Čia nukrypo ir Lietuvoje puikiai žinomos įmonės „TeleSoftas“ vadovo A. Stonio ir jo komandos akys, kuris Nigerijos potencialą IRT sektoriuje pirmiausiai įvertino dar 2019 m. „Digital Explorers“ projekto metu. Pagrindinis šio ES finansuojamo projekto tikslas yra supažindinti Lietuvos ir Nigerijos IRT sektorius, kuriant verslo partnerystes bei į Lietuvą pritraukiant trūkstamų specialistų. Prieš keletą metų su dar keliomis Lietuvos įmonėmis į talentų žvalgytuves Abudžoje leidęsis A. Stonys, po misijos į Lietuvos „TeleSoftą“ pritraukė penkis Nigerijos specialistus.

„Tuosyk mūsų užmegztos partnerystės viršijo lūkesčius – tikėjomės atrasti ir prisivilioti du specialistus, tačiau šį skaičių padvigubinome su trupučiu. Nigerijoje turėjome neįtikėtinų jungčių ir atradimų. Šalis pasižymi aukšto lygio IT specialistais, kurių užsidegimas dirbti tarptautinėje kompanijoje ir dalintis turimomis žiniomis, įkvėpė. Turėti multikultūrinį kolektyvą taip pat yra didelis privalumas ir pridėtinė vertė visai kompanijai, todėl įvyko tai kas ir turėjo įvykti – užsimezgė puikios jungtys“, – pirmąją pažintį su Nigerija ir jos specialistais prisimena A. Stonys.

Tuo tarpu projekto „Digital Explorers“ kuratorė bei Afrikos tyrimų ir konsultacijų centro „AfriKo“ bendraįkūrėja Mantė Makauskaitė pastebi, jog „TeleSoftas“ nuo pat pradžių stengėsi šia partnerysčių užmezgimo galimybe pasinaudoti maksimaliai, todėl nesistebi, jog įmonės ambicijos auga toliau.

„Turime kitokių IT sektoriaus bendradarbiavimo pavyzdžių, kai Lietuvos įmonės sėkmingai įsilieja į Afrikos ir konkrečiai Nigerijos IT rinką, tačiau toks modelis, kurį taiko „TeleSoftas“, – steigti padalinį, stiprinti vietos ekosistemą ir samdyti išskirtinai vietos specialistus, mano žiniomis yra vienintelis. Džiugu, kad galėjome prisidėti tiek šios ilgos kelionės pradžioje, tiek dabar. Padedame rasti partnerius, nuolat keičiamės žiniomis ir mokomės vieni iš kitų. Norėčiau, kad tai taptų įkvepiančiu pavyzdžiu kitoms įmonėms, nedrįstančioms žengti pirmųjų žingsnių“, – sako M. Makauskaitė.

Siekia suburti „TeleSofto“ bendruomenę Afrikoje

Šiuo metu A. Stonys įpusėja naujausio savo valdomos įmonės filialo steigimo darbus Abudžoje. Pasak jo, užmojis gana rimtas – kurti realią „TeleSofto“ bendruomenę.

„Kol kas tai tik pradžia. Pradedame nuo 12 žmonių, vietos specialistų, tačiau, jei viskas vyks sklandžiai, neabejotinai numatoma plėtra. Čia turi atsirasti visi mūsų įmonei būdingi vidinės kultūros akcentai, virti bendruomenės gyvenimas. Mes dirbame „cross-fuctional“ komandų principu, todėl praktika, kad vienoje komandoje atsiras specialistas iš Klaipėdos, Kauno, Abudžos ir Vilniaus, visiškai natūrali. Ateityje, tikiuosi, ir ofisais bus galima paprastai mainytis“, – sako A. Stonys.

Vis dėlto, „TeleSofto“ vadovas sako, jog steigdamas padalinį Nigerijoje, turėjo priimti dėmėn kultūrinius skirtumus. Anot jo, vietos specialistai yra labai plataus spektro.

„Nigerijos universitetų programos labai plačios, dažnai programavimo kelią pasirenka visai ne IT studijas baigę žmonės. Tuo pačiu tarptautinės kompanijos reiškia didelį interesą ir investuoja į savo mokymų programas, kuriose kviečia vietos gyventojus mokytis programavimo. Vis tik, didelės korporacijos turi labai specifines metodikas, orientuotas vien į jų veiklas, tad jaunimas pereina daugybę skirtingų kursų ir rezultate turi platų žinių profilį. Toks modelis mūsų „TeleSofto“ filosofijai tinka, nes mes žiūrime į turimus pagrindus, o vėliau jau nukreipiame specialistus reikiama kryptimi. Be to, į žmogiškuosius resursus daug investuojame, suteikiame galimybes mokytis ir tobulėti. Tai būtina sąlyga konkurencingame IT pasaulyje“, – teigia A. Stonys.

Įmonės vadovas pastebi, jog Afrikos valstybėse dirbti IT sektoriuje vis dažniau renkasi ir moterys. Anot jo, pasiskirstymas gana panašus kaip ir Lietuvoje – šį sektorių renkasi apie 20 proc. moterų, tačiau skaičiai linkę augti. Šiandien tarp penkių Lietuvos „TeleSofte“ dirbančių Nigerijos specialistų – viena yra moteris. A. Stonys tikisi, kad dabar buriama Abudžos komanda turės didesnį lyčių lygybės balansą.

Tarp ateities planų – ir bendrystė su Afrikos kosmoso agentūromis

Kalbėdamas apie plėtros ir ateities užmojus, A. Stonys nesyk pabrėžia neaprėpiamas Afrikos galimybes ir potencialą.

„Mes jau dabar sulaukiame užklausų iš Nigerijos verslų ar valstybinių institucijų dėl „TeleSofto“ paslaugų. Nors jas ir toliau ketiname teikti visam pasauliui, nepriklausomai nuo to, kur yra biuras, vis dėlto, ambicija įsitvirtini ir vietos rinkoje, neabejotinai yra. Nigerija pagal savo galimybes leidžia plėstis ir į Vakarus, ir į Rytus – laikas ir dabar pakloti pamatai parodys, ką galima netolimoje ateityje“, – svarsto verslininkas.

Maža to, A. Stonys neatmeta galimybės užmegzti bendradarbiavimo ir su vietos kosmoso agentūromis, nes Afrikoje veikiantis 4020 km ekvatorius, anot jo, yra tiesiog tobula vieta lifto į kosmosą tiesimui.

„Mūsų partneriai yra užmezgę ryšius su Nigerijos asocijuota kosmoso agentūra, todėl turime rimtų planų ne tik susitikti, bet ir rimtai pasikalbėti šiuo klausimu. Mes, žinoma, orientuoti jiems pasiūlyti savo paslaugas, bet juk to lifto į kosmosą vis tiek anksčiau ar vėliau reikės“, – viltingai pokalbį apie plėtrą Nigerijoje baigia A. Stonys.