JAV perduotas ukrainietis, kaltinamas kompiuterių slaptažodžių prekyba

28 metų Glibas Ivanovas-Tolpincevas įtariamas įsilaužęs į dešimtis tūkstančių kompiuterių ir pardavęs jų prieigos kodus tamsiajame internete, pogrindinėje interneto zonoje, sakoma departamento pranešime.

Suimtas Lenkijoje 2020 metų spalį, G. Ivanovas-Tolpincevas pagal dvišalį susitarimą buvo perduotas JAV ir antradienį pristatytas federaliniam teisėjui, kuris nurodė pratęsti jo suėmimą iki teismo.

Kaltinamajame akte rašoma, kad nuo 2016 metų G. Ivanovas-Tolpincevas valdė botnetą – kompiuterių, užkrėstų kenkėjiškomis programomis be jų savininkų žinios, tinklą ir naudojosi juo, siekdamas iššifruoti jų prieigos kodus.

Per mainus su bendrininku G. Ivanovas-Tolpincevas pasigyrė, kad gali pavogti bent 2000 kompiuterių per savaitę kredencialus. 2017 metais per kitą pokalbį jis teigė gavęs daugiau nei 20 tūkst. įrenginių slaptažodžius.

Pasak Teisingumo departamento, šie prieigos kodai parduodami ir naudojami nusikalstamai veiklai, ypač finansiniam sukčiavimui ar kibernetinėms atakoms su išpirkos reikalavimu.