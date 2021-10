Portalo lrytas.lt atstovui – garbingas įvertinimas: priimtas į Lietuvos IT vadovų bendruomenę „CIO.lt“

Tapti bendruomenės nariu nėra taip paprasta – būtinas daugiau nei pusės esamų narių balsavimas už naujo nario prisijungimą. Kad naujo nario kandidatūra būtų svarstoma, kandidatas raštu turi pateikti esamiems nariams kelis pagrindinius savo nuveiktus darbus užimant IT vadovo pareigas esamoje įmonėje.

Susipažinę su G. Kvakšio nuveiktais darbais „Lietuvos ryto“ įmonių grupėje, elektroninio balsavimo pagalba „CIO.lt“ nariai patvirtino G. Kvakšio kandidatūrą kaip tinkamą, prisijungiant prie bendruomenės. Jis džiaugiasi prisijungęs prie stipriausius IT vadovus jungiančios bendruomenės Lietuvoje.

„Manau, kad tai įvertinimas bei pasiekimas ne tik man, bet ir visai lrytas.lt IT komandai, su kuria laukia dar daug didelių darbų!“, – savo emocijomis dalinosi G. Kvakšys.

Savo prisistatyme „CIO.lt“ G.Kvakšys koncentravosi į naujienų portalo lrytas.lt programinio kodo perrašymo projektą, IT procesų optimizavimo temas, akcentuodamas didesnio proaktyvių, o ne reaktyvių sprendimų, kiekio, siekį, tikslus atnaujinti įmonės tinklo bei serverinę infrastruktūrą ir sumažinti didelę įtaką įmonei turinčių incidentų kiekį.

„Prisijungdamas prie stipriausius IT vadovus Lietuvoje jungiančios bendruomenės tikiuosi savo patirtimi prisidėti sprendžiant problemas, atsakant į iškilusius klausimus, susijusius su IT projektų ir procesų valdymu bei verslo uždavinių sprendimu IT priemonėmis. Žinoma, kartu su kompetentinga narių bendruomene tobulėti ir augti profesinėje srityje“, – teigė lrytas.lt IT vadovas.

Savanorystės principu grindžiama Lietuvos IT vadovų bendruomenė „CIO.lt“ jungia didelę patirtį sukaupusių šalies įmonių IT vadovus. Šiandien informacijos dalinimusi ir pagalba vienas kitam grindžiamoje bendruomenėje veikia kiek daugiau nei šešiasdešimt narių.

Savo patirtimi su kitais klubo nariais noriai dalinasi tokių įmonių ir įmonių koncernų kaip pirmojo Lietuvos vienaragio „Vinted“, „Lietuvos oro uostai“, „Avia Solutions Group“, „Swedbank LT“, „Maxima“, „Dojus Group“, Šiaulių bankas, Lietuvos bankas ir kt. IT vadovai.