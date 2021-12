Žaidimų kūrėjai „Nordcurrent“ toliau plečiasi: įsigijo Ukrainos bendrovę „RinGames“

Iki įsigijimo „Nordcurrent“ su bendrove „RinGames“ bendradarbiavo ilgiau nei 8 metus. Per šį laiką „RinGames“ prisidėjo kuriant grafinį dizainą pasauliniams „Nordcurrent“ hitams – žaidimams „Cooking Fever“, „Murder in the Alps“, „Sniper Arena“ ir kitiems. Šiandien „RinGames“ daugiausiai dirba prie naujo laiko valdymo žaidimo – „Happy Clinic“. Jis šiuo metu testuojamas skirtingose užsienio šalyse, o žaidimo pasaulinis startas numatytas 2022 m. sausio pabaigoje.

„Šis įsigijimas – planuota ir dėsninga mūsų plėtra. Vertiname savo patikimus partnerius iš Dniepro ir džiaugiamės, kad jie pilnai prisijungė prie „Nordcurrent“ šeimos. „RinGames puikiai atitinka „Nordcurrent“ vertybes, kultūrą ir energiją. Tai – labai svarbu kuriant sėkmingą, tarptautinę žaidimų kompaniją. Tikime, kad ateityje Ukrainoje plėsimės dar labiau“, – sako „Nordcurrent“ vadovė Viktorija Trofimova.

Tuo metu Tatyana Margolina, vadovaujanti bendrovėms „RinGames“ ir „Nordcurrent Dnipro“, šį įsigijimą vertina kaip tolesnį Ukrainos talentų augimą.

„Prisijungimas prie „Nordcurrent“ grupės atveria duris daug spartesniam mūsų augimui. Iki šiol „RinGames“ garsėjo kaip stipriausia dizaino komanda Ukrainoje, o tapus „Nordcurrent“ dalimi galėsime plėsti savo kompetencijas ir panaudoti jas kuriant pasaulinio lygio mobiliuosius žaidimus. Su „Nordcurrent“ dirbame jau 8 metus, todėl įgijome pasitikėjimą. Taip pat puoselėjame panašias vertybes ir turime bendrą viziją, kaip norime kurti žaidimus. Esu tikra, kad integracija bus sklandi ir neabejotinai sustiprins mūsų verslą“, – sako T. Margolina.

Įsigijimo struktūrizavimo ir teisiniais klausimais rūpinosi advokatų kontora „Sorainen“, kuri užtikrino sklandžią įsigijimo proceso eigą.

Tai – jau antrasis kompanijos „Nordcurrent“ įsigijimas Ukrainoje. Prieš tai bendrovė 2018 metais įsigijo žaidimų kūrėjų studiją „Blam! Games Studios“ iš Odesos, kurioje tuo metu dirbo daugiau nei 60 darbuotojų.