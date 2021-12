Egzistuoja mitai, kad tinkama nešiojamų kompiuterių priežiūra yra viso labo ekrano išvalymas ar retkarčiais pakeičiamas jo slaptažodis, bet tokiais mitais tikėti nereikėtų.

Taigi, į kokias naudingas, bet mažiau žinomas kompiuterių priežiūros rekomendacijas derėtų atkreipti dėmesį, jei norime, kad mūsų įrenginys veiktų ilgai ir laimingai?

Skaičiuojama, kad rūpestingai prižiūrimi kompiuteriai kokybiškai veikia nuo penkerių iki aštuonerių metų.

Kita vertus, šis veikimo laikas gali gerokai sutrumpėti, jei vartotojas nesiima proaktyvių veiksmų įrenginiui apsaugoti.

Dalinamės 5 naudingais, bet mažiau žinomais kompiuterio priežiūros patarimais ir išskiriame, kaip juos įgyvendinti padeda naujasis nešiojamas kompiuteris „Huawei MateBook X Pro“:

1. Atnaujinkite programinę įrangą

Kompiuterio programinės įrangos atnaujinimas yra viena iš svarbiausių kompiuterio priežiūros taisyklių. Įdiegę visus atnaujinimus išvengsite kibernetinių virusų ir kenkėjiškų programų pavojaus bei užkirsite kelią galimiems saugumo pažeidimams.

Tokiuose kompiuteriuose kaip „Huawei MateBook X Pro“, palaikančiuose naujausią „Windows“ operacinę sistemą, apie galimus atnaujinimus esate informuojami automatiškai, tačiau rekomenduojama ir reguliariai patikrinti, ar atnaujinimų vis dėlto nepraleidote. Be to, egzistuoja ir visiškai nemokamos kompiuterio programos, kurias atsisiuntus visi naujinimai įdiegiami automatiškai.

2. Sukurkite atsargines kopijas

Medicinos srityje kartojama, kad „prevencija yra pats geriausias vaistas“, tačiau tą pačią taisyklę rekomenduotina pritaikyti ir naudojantis išmaniuoju kompiuteriu.

Kompiuteryje esanti informacija yra ypatingai svarbi: tai ir programinė įranga, ir nuotraukos bei vaizdo įrašai, darbo dokumentai. Todėl kompiuterių turėtojams patartina susikurti standžiajame diske esančių duomenų kopijas.

Neišsisaugojus kopijų – bet kokia rimta kompiuterio problema gali ištrinti ir pačius reikalingiausius dokumentus ar darbinius failus. Tam, kad sukurtumėte atsarginę duomenų kopiją jums tereikia perkelti svarbiausius failus į pasirinktą saugyklą. Tai padaryti galite naudodami tiek debesijos paslaugas, tiek ir išorinį kietąjį diską.

3. Reguliariai valykite šiukšles

Nesvarbu, ar naudojate kompiuterį darbui, ar laisvalaikiui, tikriausiai turite daugybę failų, kurių jau seniai nebenaudojate. Nepaisant to, daugelis vartotojų yra linkę virtualias šiukšles ištrinti tik tada, kai sulėtėja kompiuterio veikimas arba kai pamato, jog kompiuterio kietajame diske liko mažai vietos.

Ilgesnius nereikalingų failų kaupimo periodus gali gerokai prailginti modernūs nešiojamieji kompiuteriai. Pavyzdžiui, „Huawei MateBook X Pro“ turi tikrai didelę atminties talpą ir operatyviąją atmintį, kuri užtikrina, kad kompiuteris tvarkosi su savo užduotimis net ir prisikaupus gausiems nebreikalingų failų kiekiams.

Visgi nuolat tikrinti savo šiukšliadėžę ir ištrinti nenaudojamas programas ar failus derėtų nepriklausomai nuo turimo kompiuterio galingumo. Optimaliai atlaisvinta nešiojamo kompiuterio atmintis praverčia net ir naujausiems modeliais, ypač norint, kad kompiuteris tarnautų ilgiau.

4. Tinkamai įkraukite

Jeigu nešiojamąjį kompiuterį naudojate dažnai, gali kilti pagunda jo bateriją krauti be sustojimo arba tiesiog visada laikyti įjungtą į kištukinį lizdą. Taip elgdamiesi prietaiso nesugadinsite, tačiau tikrai sumažinsite baterijos patvarumą. Todėl rekomenduojama kompiuterį įkrauti anksti ryte, o krovimą sustabdyti vos tik baterija pilnai įkraunama.

Pavyzdžiui, naujasis „Huawei MateBook X Pro“ pilnai įkraunamas vos per 90 minučių ir be papildomo įkrovimo veikia 11 valandų, tad to pakaks net ir pilnai darbo dienai.

Be to, su vieninteliu ir itin kompaktišku 65W įkrovikliu, palaikančiu USB-C jungtį, galėsite greitai įkrauti ne tik patį kompiuterį, bet ir kitus savo prietaisus, pavyzdžiui, planšetinį kompiuterį ar mobilųjį telefoną.

5. Išvalykite kompiuterio korpusą

Galvojant apie nešiojamo kompiuterio priežiūrą nederėtų apsiriboti vien tik vidine kompiuterio švara.

Tikriausiai daugelis yra girdėję apie tai, kad nuo dulkių reikia reguliariai valyti nešiojamo kompiuterio klaviatūrą, jungtis ir aušinimo sistemą. Tačiau kasdienybėje šios praktikos laikosi mažuma.

Visgi apdulkėjusios jungtys ir aušinimo sistema gali sukelti rimtų trikdžių kompiuterio darbui ar net jį sugadinti. Todėl specialistai juos pataria valyti bent kartą į tris mėnesius ir valant naudoti švelnų audinį arba suspaustą orą, kuris leis pasiekti net ir atokiausius kampelius.

Be to, ne mažiau svarbu ir mikrofono ar kompiuterio kameros valymas. Abu įrenginio komponentai vienodai svarbūs darbui ar bendravimui su artimaisiais, todėl tinkamas jų veikimas yra būtinas kasdienei veiklai palaikyti. Kamerą rekomenduojama švelniai nuvalyti su tam skirtais objektyvo valikliais, o mikrofoną – su minkšta, sausa šluoste.