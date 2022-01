Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) suteiktus nekomercinius 5G dažnius „Telia“ Lietuvoje bando nuo 2018 m. gruodžio. Nuo 2020-ųjų lapkričio naujos kartos ryšiu nemokamai gali naudotis privatūs ir verslo klientai – ši technologija veikia Vilniuje, Kaune, Raseiniuose ir Klaipėdoje.

Pirmųjų komercinių 700 MHz ruožo dažnių aukcionų tikimasi jau šiemet, tačiau įmonės teikiamą 5G komercinį 5G ryšį Vilniuje aktyvavo panaudodama savo iš anksčiau turimą 2100 MHz dažnių ruožo atkarpą.

„Žengiame į naują, jau komercinio 5G ryšio plėtros etapą Lietuvoje. Tai yra svarbus signalas ne tik vartotojams, bet ir įrangos gamintojams – Lietuvoje 5G technologija tampa vis brandesnė. Pridėję 5G technologijai skirtus komercinius dažnius, tikrai galėsime pasiūlyti 5G paslaugas dar didesnei vartotojų grupei su dar daugiau įrenginių“, – sako „Telia“ vadovas Danas Strombergas.

Dabartinius 2100 MHz dažnius 5G ryšiui bendrovė pirmiausiai aktyvavo 20-yje bazinių stočių Vilniuje, jų signalas aprėpia Antakalnio, Saulėtekio ir Naujosios Vilnios mikrorajonus. Naujos kartos technologija veikia „Dynamic Spectrum Sharing“ režimu, jis leidžia paraleliai naudoti tą patį dažnių ruožą tiek 4G, tiek ir 5G ryšiui.

„Telia“ jau anksčiau skelbė, kad visoje Lietuvoje atnaujino savo mobiliojo tinklą ir per praėjusius metus įdiegė per 450 naujos kartos „Ericsson“ bazinių stočių. Tai leido operatoriaus turimus 2100 MHz dažnius panaudoti tiek 4G, tiek 5G ryšio technologijoms. Nors šis funkcionalumas be papildomo dažnio ypač didelio spartos šuolio nepadarys, tačiau klientai pajaus kitus 5G privalumus, tokius kaip mažesnė delsa ar didesnė aprėptis. Taip pat savo telefonų ekranuose žmonės matys jau nebe 4G ar LTE prierašą, o 5G.

Tiek testiniu 3,5 GHz, tiek ir 2100 MHz komerciniu dažniu teikiamomis paslaugomis bendrovės klientai gali naudotis be jokių papildomų mokesčių. Jiems tereikia turėti neriboto interneto planą ir 5G Lietuvoje palaikantį įrenginį. Šiuo metu 5G Lietuvoje veikia su naujausiais „Asus“, „Huawei“, „Nokia“, „OnePlus“, „Sony“ ir „Xiaomi“ telefonais bei „Huawei“ ir ZTE modemais.

Bendrovės teikiamas 5G ryšys naudojant komercinius 2100 MHz ir testavimui skirtus 3,5 GHz dažnius aktyvuotas 110-yje bendrovės bazinių stočių. Dabartinę 5G tinklo aprėptį galite patikrinti čia.