„Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas Arnoldas Lukošius pasakoja, kaip susidraugauti su virtualiuoju asistentu „Siri“ ir efektyviausiai išnaudoti dirbtinio intelekto teikiamą pagalbą.

„Siri“ funkcionalumas kasdienybėje

Balsu valdomas asmeninis asistentas „Siri“ gali atsakyti į jums rūpimus klausimus, padėti sudaryti pirkinių sąrašą, surasti reikiamą informaciją, priminti apie svarbius įvykius ar užduotis. „Siri“ turi prieigą prie „Apple“ programėlių: el. pašto, kontaktų, žinučių, žemėlapių, naršyklės ir daug kitų. Tai reiškia, kad jis atpažįsta su jomis susijusias komandas – gali padėti nueiti į internetinį puslapį naršyklėje ar surasti objektą žemėlapyje.

„Siri“ taip pat veikia su jūsų „Apple ID“ paskyra, o tai reiškia, kad jis atsimena komandas ir laikui bėgant mokosi bei geba efektyviau padėti. Šį pagalbininką galite naudoti ne tik telefone, bet ir kituose „Apple“ išmaniuose įrenginiuose: laikrodyje, ausinėse, planšetėje ar kompiuteryje. Tačiau „Siri“ nesupranta lietuviškų komandų, tad nemokantiems angliškai, naudotis šiuo asistentu bus sudėtinga.

„Siri“ trečiųjų šalių programėlėse

Trečiųjų šalių programėlės – ne „Apple“, o kitų kompanijų aplikacijos pačios gali rinktis, ar nori jas integruoti su „Siri“. Į programinį kodą pridėjus atitinkamas eilutes, jie vartotojus įgalina programėle naudotis balso komandomis. Taip galima balsu ne tik atsidaryti „Facebook“ ar „Messenger“ aplikacijas, bet ir liepti „Siri“ atlikti jų vartotojo sąsajoje tam tikrą veiksmą – rašyti žinutę ar paslinkti ekraną.

Didžiausias iššūkis, su kuriuo Lietuvoje susiduria „Siri“ – vietinių trečiųjų šalių programėlių trūkumas, tačiau šis vakuumas pamažu pildosi. Virtualusis asistentas jau integruotas „Pildyk“ aplikacijoje, kurioje vartotojai gali akimirksniu patikrinti mobiliosios sąskaitos balansą ir atlikti sudėtingesnius veiksmus – papildymą ir duomenų, skambučių ar SMS likučio patikrinimą.

Susiejimas su programėlėmis

Dažniausiai „Siri“ mobiliajame įrenginyje veikia automatiškai, tačiau naudinga patikrinti, ar virtualusis asistentas telefone tikrai įjungtas. „Settings“ skiltyje slinkite žemyn, pasirinkite „Siri & Search“ ir įsitikinkite, kad mygtukai „Listen for „Hey Siri“ ir „Press Side Button for Siri“ yra įjungti. Liks tik paspausti ir ilgiau palaikyti telefono užrakinimo mygtuką arba ištarti frazę „Hey, Siri“, kad galėtumėte naudotis virtualiojo asistento pagalba. Jeigu viskas veikia, reikėtų patikrinti „Siri“ integraciją su programėlėmis. „Settings“ > „Siri & Search“ skiltyje slinkite žemyn, kol rasite galimų susieti aplikacijų sąrašą ir aktyvuokite norimas.

Komandos ir jų formulavimas

Valdant trečiųjų šalių programėles su „Siri“ reikėtų atsiminti kelis svarbius principus – komandas formuluokite kaip įmanoma tiksliau su kuo daugiau raktinių žodžių, ypač naudojimosi pradžioje. Naudinga pabrėžti tiek programėlės pavadinimą, tiek norimą atlikti veiksmą: „Siri, play a song on Spotify“, ar „Siri, start a 5k run with Runtastic“. Jeigu norite siųsti žinutę per „Messenger“, balso komandą reikėtų formuluoti taip: „Send [vardas] Messenger message that says [tekstas]“. Ši technologija tik iš pirmo žvilgsnio atrodo sudėtinga, tačiau ji labai naudinga ir greitai įvaldoma. Taip pat galite pridėti ir papildomas komandas – programėlių skiltyje susiradę reikiamą spustelėkite „Add to Siri“. Čia matysite komandų pasiūlymus, kurie leis „Siri“ nepasimesti ir lengviausiai jas atpažinti.