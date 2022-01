Metinės 2021 m.įmonės pajamos, lyginant jas su 2020-ųjų pajamomis, paaugo 5,7 proc. ir pasiekė 420,8 mln. eurų. Dvylikos mėnesių EBITDA per metus padidėjo 3,4 proc. ir sudarė 139,4 mln. eurų. Grynasis laikotarpio pelnas per 12 mėnesių pakilo 3,2 proc. – iki 57,6 mln. eurų, o laisvieji pinigų srautai nepaisant rekordinių investicijų išliko beveik nepakitę – per metus pakilo 85,7 mln. eurų.

Paskutinį metų ketvirtį „Telia“ pajamos per metus padidėjo 4,3 proc. – iki 113,3 mln. eurų. Dėl didesnių energijos ir rinkodaros sąnaudų metų pabaigoje ketvirčio EBITDA lyginant su tuo pačiu laikotarpiu per metus mažėjo 3,1 proc. ir siekė 33 mln. eurų, o grynasis pelnas sumažėjo 3,9 proc. – iki 16,2 mln. eurų. Metus bendrovė pabaigė investicijoms skyrusi rekordinę, net 41,9 mln. eurų, sumą.

„Visuomenės ir verslo skaitmeninis virsmas toliau skatina kokybiškų paslaugų poreikį. Tai atspindi dviženkliais skaičiais augančios mūsų IT ir interneto paslaugų pajamos, didėjantis klientų skaičius, tinklo bei duomenų centrų apkrovos. Dėl to reikšmingai didiname investicijas, kad visada būtume keliais žingsniais priekyje rinkos ir klientų poreikių“, – sako „Telia Lietuvos“ vadovas Dan Strömberg. Jis taip pat yra ir „Telia Company“ viceprezidentas, atsakingas už bendrovės veiklą Estijoje ir Danijoje.

Per visus praėjusius metus įmonės investicijos pasiekė 93,9 mln. eurų ir tai sudarė daugiau nei penktadalį bendrovės pajamų. Didžiojo dalis jų teko mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimui diegiant naujos kartos „Ericsson“ bazines stotis, jos palaiko tiek 2G, 3G ir 4G, tiek 5G ryšį. Iki 2021 metų pabaigos telekomunikacijų kompanija atnaujino net 450 stočių, iš viso per trejus metus bus pakeista per 2 tūkst. bazinių stočių.

„Žinoma, mums, kaip ir visai šaliai, praėjusiais metais netrūko iššūkių, o dalis jų turėjo įtakos ir finansiniams rezultatams – tai kylančios elektros energijos kainos, augantys darbuotojų atlyginimai, infliacija. Tačiau su jais sugebėjome susidoroti“, – pažymi D. Strömberg.

Didžiausias augimas – IT ir ryšio paslaugų

Naujos IT sprendimų sutartys per metus bendrovės IT paslaugų pardavimus padidino 24,3 proc., o namų interneto ir mažmeninio mobiliojo ryšio paslaugų pardavimai augo po daugiau nei dešimtadalį (atitinkamai 11,2 ir 10,4 proc.). Pandemijos padiktuoto augimo nepraranda ir populiariausia Lietuvoje išmanioji televizija: jos pardavimai per 2021 metus kilo 8,5 proc.

Paskutinis metų ketvirtis buvo itin sėkmingas mobiliojo ryšio paslaugų segmentui – jame per tris mėnesius pritraukta net 69 tūkstančiai naujų klientų. 2021-uosius metus įmonė baigė turėdama virš 1,5 mln. mobiliojo ryšio klientų (8,6 proc. metinis augimas), 305 tūkst. šviesolaidinio interneto klientų (2,7 proc. metinis augimas) ir 255 tūkst. išmaniosios TV paslaugos vartotojų (0,8 proc. metinis augimas).

Nepaisant augančio vartojimo ir apkrovų, pernai bendrovės mobiliajame tinkle peržengtos dvi svarbios atžymos: nuo spalio mėnesio jau kas antras skambutis įmonės mobiliajame tinkle vyksta naudojant VoLTE technologiją, o visų metų vidutinis duomenų atsisiuntimo greitis bendrovės tinkle, Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, siekė 104,5 Mb/s ir pirmą kartą istorijoje viršijo simbolinį šimtą megabitų per sekundę.

Lapkritį „Telia“ antrus metus iš eilės pripažinta aukščiausią aptarnavimo kokybę suteikiančia telekomunikacijų bendrove Lietuvoje. Šį tyrimą atliko UAB „Slapto pirkėjo tyrimai“, dirbanti su prekės ženklu „Dive Lietuva“. Taip pat bendrovė gavo maksimalų balą naujame „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktame verslo skaidrumo vertinime.