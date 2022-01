IT verslininkas ir filantropas pasakoja, kad su amžiumi pradėjo skaityti daugiau negrožinės literatūros, nors vis dar domėjosi knygomis, kuriose nagrinėjami inovacijų nulemti padariniai – bet jam atrodė, kad svarbiau sužinoti apie mūsų tikrąjį pasaulį.

„Tačiau pastaruoju metu mane vėl traukia prie tokių knygų, kurias būčiau mėgęs vaikystėje“, – prisipažįsta Billas Gatesas.

Jis pasakoja, kad praėjusių metų skaitinių sąraše yra dvi nuostabios mokslinės fantastikos istorijos. Vienos veiksmas vyksta už beveik 12 šviesmečių nuo mūsų Saulės, o kitos – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Tačiau abi jos privertė B.Gatesą susimąstyti apie tai, kaip žmonės gali naudotis technologijomis, kad įveiktų iššūkius.

„Taip pat įtraukiau porą negrožinės literatūros knygų apie naujausius mokslo pasiekimus ir romaną, kuris privertė naujai pažvelgti į vieną žymiausių istorinių asmenybių. Šiais metais perskaičiau daug puikių knygų, įskaitant naujausią Johno Doerro knygą apie klimato kaitą – bet šios tapo vienomis mėgstamiausių“ , – sako „Microsoft“ įkūrėjas ir pateikia penkių rekomenduojamų knygų sąrašą:

Jeffas Hawkinsas – „A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence“. Nedaugelis temų taip sužadino mokslinės fantastikos rašytojų vaizduotę kaip dirbtinis intelektas, rašo B.Gatesas. Anot jo, jei norite sužinoti daugiau apie tai, ko gali prireikti norint sukurti tikrą dirbtinį intelektą, šioje knygoje pateikiama įdomi teorija. „J.Hawkinsas gali būti geriausiai žinomas kaip vienas iš delninio kompiuterio „PalmPilot“ išradėjų, tačiau jis ištisus dešimtmečius mąstė apie neuromokslo ir mašinų mokymosi sąsajas – ir nėra geresnio įvado į jo mintis nei ši knyga“, – sako IT verslininkas.

Walteris Isaacsonas – „The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race“. CRISPR genų redagavimo sistema yra vienas šauniausių ir ko gero svarbiausių pastarojo dešimtmečio mokslo laimėjimų, teigia B.Gatesas. „Esu su tuo susipažinęs dėl darbo fonde – finansuojame keletą projektų, kuriuose naudojama ši technologija, bet iš šios išsamios ir lengvai suprantamos knygos apie Nobelio premijos laureatės biochemikės Jennifer Doudna bei jos kolegų atradimą sužinojau dar daugiau“, – sako jis. Anot B.Gateso, W.Isaacsonas gerai išryškina svarbiausius etinius klausimus, susijusius su genų redagavimu.

Kazuo Ishiguro „Klara and the Sun“. „Man patinka geros istorijos apie robotus, o K.Ishiguro romanas apie sergančios jaunos mergaitės „dirbtinį draugą“ – ne išimtis. Nors veiksmas vyksta distopinėje ateityje, robotai nėra blogio jėga. Priešingai, jie tarnauja kaip kompanionai, kad palaikytų žmonėms draugiją. Ši knyga privertė mane susimąstyti, kaip galėtų atrodyti gyvenimas su itin protingais robotais – ir ar į tokias mašinas žiūrėsime kaip į technikos kūrinius, ar kaip į kažką daugiau, apibendrina buvęs „Microsoft“ vadovas.

Maggie O'Farrell – „Hamnet“. Jei esate W.Shakespear'o gerbėjas, jums patiks šis jaudinantis romanas apie tai, kaip poeto asmeninis gyvenimas galėjo paveikti vienos garsiausių jo pjesių rašymą, teigia B.Gatesas. Pasak jo, M.O'Farrell savo istoriją sukūrė remdamasi dviem žinomais tikrais faktais apie dramaturgą: jo sūnus Hamnetas mirė būdamas 11 metų, o po poros metų Šekspyras parašė tragediją „Hamletas“. „Man ypač patiko skaityti apie jo žmoną Aną, kuri čia įsivaizduojama kaip beveik antgamtinė figūra“, – pasakoja B.Gatesas.

Andy Weiras – „Project Hail Mary“. B.Gatesas prisimena, kad kaip ir dauguma žmonių, pirmą kartą su A.Weiro kūryba is susipažino skaitydamas „Martian“ (liet. „Marsietis“). „Naujausias jo romanas – tai beprotiškas pasakojimas apie vidurinės mokyklos gamtos mokslų mokytoją, kuris atsibunda kitoje žvaigždžių sistemoje ir neprisimena, kaip ten atsidūrė. Likusi istorijos dalis pasakoja apie tai, kaip jis, pasitelkęs mokslą ir inžineriją, gelbsti pasaulį. Tai smagus skaitinys, kurį perskaičiau per vieną savaitgalį“, – teigia B.Gatesas