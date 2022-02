Lietuvoje jau penkerius metus dislokuojamus sąjungininkų karius ceremonijos metu sveikins ir šalies vadovai, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės vadovybė, buvę kariuomenių vadai, ambasadoriai ir gynybos atašė. Svečiai apžiūrės Rukloje dislokuotą karinę techniką, o dalyvaujant Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopai ir orkestrui bus atidengtas NATO priešakinių pajėgų batalionui skirtas monumentas.

Ceremonijos metu įvyks ir oficialus NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės rotacijos bei vadovybės pasikeitimas. Vienuoliktajai karių rotacijai vadovaus Vokietijos kariuomenės pulkininkas leitenantas Danielis Andra. Daugiausiai karių kovinei grupei skiria būtent jai vadovaujanti Vokietija, o karius į Lietuvą taip pat siunčia Belgija, Čekija, Liuksemburgas, Nyderlandai ir Norvegija.

Ceremonijos išvakarėse, vasario 8 d., suplanuotas dar vienas NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės penkmečiui paminėti skirtas renginys – Rytų Europos studijų centro kartu su Krašto apsaugos ministerija organizuojamas tarptautinis seminaras „NATO enhanced Forward Presence: Vital Element of Deterrence in the Baltic States and Poland“, vyksiantis Valdovų rūmuose Vilniuje.

Sprendimą dislokuoti NATO priešakinių pajėgų bataliono dydžio kovines grupes Baltijos šalyse ir Lenkijoje visų NATO valstybių vadovai priėmė 2016 m. liepą NATO viršūnių susitikime Varšuvoje. Šie aukštos parengties daugianacionaliniai koviniai pajėgumai yra reikšmingas ir ilgalaikis sąjungininkų indėlis į regiono saugumo sustiprinimą. Į Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ sudėtį integruotos kovinės grupės Lietuvoje kariai nuolat aktyviai treniruojasi, dalyvauja visose svarbiausiose Lietuvoje vykstančiose pratybose ir taip gerina sąveiką su Lietuvos kariuomene.

Nuo dislokavimo pradžios rotuodamiesi kas pusmetį NATO kovinėje grupėje jau yra treniravęsi per 15 tūkst. karių iš devynių NATO valstybių. Karius ir personalą į Lietuvą yra siuntusios Vokietija, Nyderlandai, Norvegija, Belgija, Čekija, Prancūzija, Kroatija, Liuksemburgas ir Islandija, su kuriomis į Lietuvą per penkerius metus yra atvykę apie 6000 karinių mašinų. Kovinių pajėgumų pastiprinimas į Ruklą siunčiamas pagal poreikį. Vieną rotaciją sudaro apie 1200 karių, 600 iš jų šiuo metu yra skiriami Vokietijos.